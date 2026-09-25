El pedido de ahorro de energía llega a la vida cotidiana de 2026 en Ecuador

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Ecuador atraviesa un escenario en el que la disponibilidad de energía depende de los niveles de los embalses, los caudales y la generación disponible. Frente a esas condiciones, el Gobierno busca reducir la demanda eléctrica y trasladó parte de ese objetivo a los ciudadanos. El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, planteó cambios en el consumo cotidiano, mientras un experto analiza cuánto pueden aportar estas acciones y qué aspectos deben considerarse al aplicarlas.

Ahorro de energía de los hogares frente a la situación eléctrica

En un video difundido el 24 de septiembre de 2026, Blum planteó que el sector residencial reduzca al menos un 10% de su consumo. Según sus cálculos, esa disminución representaría entre 3 y 4 GWh.

El Ministro comparó esa cantidad con el ahorro previsto entre los consumidores de alto voltaje AV1 y AV2. El plan aplicado a ese segmento podría alcanzar alrededor de 3 GWh.

También expuso otro escenario para el sector industrial. Una reducción del 30% de su consumo representaría aproximadamente 11 GWh.

El 25 de septiembre, durante una entrevista en Teleamazonas, Blum explicó que Ecuador enfrenta un déficit energético de entre 1 000 y 1 200 MW. Según el funcionario, el Gobierno busca preservar los niveles del embalse de Mazar para noviembre y diciembre.

El Ministro señaló que el comportamiento del sistema depende de distintas variables. Entre ellas mencionó las lluvias y los caudales de Coca Codo Sinclair.

Marcelo Cabrera, docente de Ingeniería Industrial de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que el ahorro y la eficiencia energética constituyen un primer paso para reducir el consumo de electricidad.

El especialista también relaciona estas prácticas con el gasto de los usuarios. Una reducción del consumo puede disminuir el valor que hogares y empresas destinan a la electricidad.

Cómo reducir el consumo de electricidad en casa

Cabrera considera que la eficiencia energética debe mantenerse de forma permanente y no aparecer únicamente ante problemas relacionados con generación, transmisión o niveles de los embalses.

El docente identifica varios puntos en los que los usuarios pueden revisar sus hábitos. Entre ellos constan las luces que permanecen encendidas sin necesidad y los equipos utilizados para mantener el confort térmico.

También plantea capacitación sobre las instalaciones eléctricas de las viviendas y coordinación con las empresas distribuidoras. Según el especialista, ese conocimiento puede orientar acciones concretas dentro de los hogares.

Cabrera se inclina por campañas de concientización antes que por medidas obligatorias. Explicó que una imposición puede generar rechazo, mientras una campaña puede informar las razones para disminuir el consumo y las formas de hacerlo.

Para las empresas, mencionó la norma internacional ISO 50001, relacionada con la gestión de la energía. Su implementación no es obligatoria, pero puede servir como referencia para establecer acciones sobre el consumo.

Aire acondicionado y eficiencia energética en los hogares

Blum recomendó abrir puertas y ventanas cuando una habitación acumule calor. Después sugirió utilizar un ventilador para expulsar el aire caliente antes de encender el sistema de climatización.

Una vez que disminuya la temperatura, planteó mantener el equipo entre 24 y 22 grados, máximo 21. Según explicó, colocarlo directamente en 18 grados dentro de una habitación caliente eleva el consumo.

Cabrera también incluye el confort térmico entre los aspectos que requieren un uso eficiente de la electricidad. Su planteamiento consiste en reducir la energía utilizada sin dejar de cubrir las necesidades de los usuarios.

El 25 de septiembre, Blum anunció que el Gobierno impulsará campañas para promover el uso eficiente de la energía en hogares y comercios.

El funcionario también detalló un incentivo previsto desde octubre. La propuesta contempla un descuento del 10% en la planilla eléctrica para los usuarios que reduzcan su consumo durante seis meses consecutivos.

Parques y canchas ante el pedido de ahorro de energía

“No es el momento de encender parques en la noche, no es el momento de campeonatos de fútbol en la noche”, expresó Blum en el video publicado el 24 de septiembre.

El Ministro también incluyó las actividades nocturnas que requieren iluminación en canchas y otros escenarios entre los consumos que podrían reducirse.

Cabrera planteó otro aspecto que debe considerarse antes de disminuir la iluminación. El especialista señaló que la seguridad también entra en juego ante las condiciones que atraviesa Ecuador.

Por ello, propuso analizar otras alternativas de ahorro antes de reducir las luces en espacios donde las personas realizan actividades durante la noche.

Ligas barriales de Quito analizan cambios en sus horarios

Nexar Ruben Avila Morales, presidente de la Asociación de Ligas de Microfútbol de Quito, expresó su acuerdo con contribuir a la reducción del consumo.

La organización agrupa a 40 ligas y aproximadamente el 40% cuenta con iluminación para actividades nocturnas.

Los partidos de esta semana continuarán según los calendarios establecidos. Desde el lunes, la asociación coordinará para evitar nuevos encuentros durante la noche en las canchas con luminarias mientras dure la situación energética.

Avila explicó que el traslado de esos partidos hacia otras fechas extenderá algunos campeonatos.

Galo Yánez, presidente de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Pichincha (FedebYyp), señaló que los escenarios deportivos también reciben bailoterapia, atletismo, caminatas y trote.

Muchas personas trabajan durante el día y utilizan estos espacios después de las 18:00, según el dirigente.

Algunas ligas programan encuentros a las 18:00, 20:00 y 22:00. En determinados casos, las actividades llegan hasta las 24:00.

Yánez explicó que tres partidos representan la participación de seis equipos. Si esos encuentros salen de una jornada, las organizaciones deberán buscar otras fechas.

El dirigente también señaló que la iluminación aporta condiciones de seguridad para las personas que utilizan los escenarios durante la noche.

Autogeneración de energía en hogares y empresas

Cabrera plantea que los usuarios produzcan parte de la electricidad que necesitan. De esa forma, hogares e industrias pueden disminuir la cantidad de energía que requieren de la red.

El especialista puso como ejemplo los sistemas de aire acondicionado, que pueden funcionar con fuentes propias de generación.

Para Cabrera, esta alternativa debe acompañar a la eficiencia energética y mantenerse más allá de los períodos con dificultades en el sistema eléctrico.

El 25 de septiembre, Blum descartó apagones para los sectores residencial y comercial. Las acciones anunciadas por el Gobierno apuntan a gestionar la disponibilidad de energía y reducir el consumo.

El planteamiento para los ciudadanos abarca cambios en el uso de equipos dentro de las viviendas y en actividades que requieren electricidad durante la noche.

Ahorro de energía en hogares parques y canchas de Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto pide el Gobierno que reduzcan su consumo eléctrico los hogares? El ministro Juan Carlos Blum planteó que el sector residencial reduzca al menos un 10% de su consumo.

Contexto: Según sus cálculos, esa disminución representaría un ahorro de entre 3 y 4 GWh. ❓ ¿Cuál es el déficit energético que enfrenta Ecuador? Blum señaló el 25 de septiembre que el déficit se encuentra entre 1 000 y 1 200 MW.

Contexto: El Gobierno busca preservar los niveles del embalse de Mazar para noviembre y diciembre. El comportamiento del sistema también depende de las lluvias y los caudales de Coca Codo Sinclair. ❓ ¿Cómo pueden los hogares reducir el consumo de electricidad? Marcelo Cabrera recomienda revisar el uso innecesario de luces y equipos destinados al confort térmico.

Contexto: El especialista también plantea capacitación sobre las instalaciones eléctricas de las viviendas y coordinación con las empresas distribuidoras. ❓ ¿Cómo recomienda el Gobierno utilizar el aire acondicionado? Blum recomienda ventilar primero la habitación y utilizar un ventilador para expulsar el aire caliente antes de encender la climatización.

Contexto: Después propone mantener el equipo entre 24 y 22 grados, máximo 21. Según el Ministro, colocarlo directamente en 18 grados dentro de una habitación caliente aumenta el consumo. ❓ ¿Habrá descuentos para quienes reduzcan su consumo eléctrico? Blum anunció un incentivo previsto desde octubre con un descuento del 10% en la planilla eléctrica.

Contexto: La propuesta contempla el beneficio para usuarios que reduzcan su consumo durante seis meses consecutivos. ❓ ¿Qué planteó Blum sobre parques y canchas durante la noche? El Ministro pidió reducir actividades nocturnas que requieran iluminación en parques, canchas y otros escenarios.

Contexto: Cabrera señaló que también debe considerarse la seguridad y propuso evaluar otras alternativas de ahorro antes de disminuir la iluminación en espacios utilizados durante la noche. ❓ ¿Las ligas barriales de Quito cambiarán sus partidos nocturnos? La Asociación de Ligas de Microfútbol de Quito coordinará desde el lunes para evitar nuevos encuentros nocturnos en canchas con luminarias mientras dure la situación energética.

Contexto: La organización agrupa a 40 ligas y aproximadamente el 40% dispone de iluminación para actividades nocturnas. Los partidos de esta semana seguirán los calendarios establecidos. ❓ ¿Qué impacto tendría eliminar partidos nocturnos en las ligas barriales? El traslado de los encuentros hacia otras fechas extendería algunos campeonatos.

Contexto: Algunas ligas programan partidos a las 18:00, 20:00 y 22:00. Galo Yánez explicó que retirar tres encuentros de una jornada obliga a buscar nuevas fechas para seis equipos. ❓ ¿Habrá apagones para hogares y comercios en Ecuador? Blum descartó el 25 de septiembre apagones para los sectores residencial y comercial.

Contexto: Las acciones anunciadas por el Gobierno buscan gestionar la disponibilidad de energía y reducir el consumo eléctrico.

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