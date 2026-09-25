Ministro de Energía no descarta apagones en Ecuador y revela cómo enfrentarán la crisis

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El riesgo de nuevos apagones en Ecuador continúa ante la incertidumbre sobre el comportamiento del clima y la llegada del fenómeno de El Niño. El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, reconoció este viernes 25 de septiembre de 2026 que nadie puede garantizar que el país no enfrente cortes de electricidad. Sin embargo, aseguró que el Gobierno trabaja para evitar que las posibles interrupciones afecten a los hogares y comercios.

Durante una entrevista en Teleamazonas, Blum explicó que las autoridades preparan nuevas medidas de ahorro energético y mantienen un plan de desconexión industrial. La estrategia busca reducir la demanda nacional de electricidad mientras el país espera que las lluvias se normalicen en noviembre. Además, el Gobierno analiza incentivos económicos para los hogares que disminuyan su consumo.

¿Habrá apagones en Ecuador ante la llegada del fenómeno de El Niño?

El Ministro reconoció que las condiciones climáticas generan incertidumbre sobre el abastecimiento eléctrico. Por esa razón, evitó descartar nuevos apagones y señaló que el Gobierno busca manejar la situación sin afectar a los sectores residencial y comercial.

“Nadie puede garantizar cómo viene el fenómeno de El Niño, su dureza ni cómo se va a comportar el clima, lo que podemos garantizar es que vamos a manejar el tema de la manera más responsable para permitir que los ecuatorianos tengan energía confiable”.

Blum también reconoció las dificultades que enfrenta el sistema energético. “La situación es complicada, es real, es momento de todos arrimar el hombro”, manifestó. El Ministro espera que las precipitaciones recuperen su comportamiento habitual durante noviembre.

Llamó a todos los ecuatorianos a apoyar y reducir el consumo de luz, evitar eventos en la noche para no usar energía eléctrica.

Ante este escenario, el Gobierno mantiene un plan de desconexión eléctrica para las industrias de alto voltaje, que contempla interrupciones del suministro un día a la semana. A partir de la próxima semana, las autoridades ampliarán esta medida a determinadas empresas de medio voltaje.

El ministro insistió en que estas acciones buscan prevenir afectaciones al suministro eléctrico de los hogares y establecimientos comerciales. No obstante, reiteró que nadie puede garantizar la ausencia de apagones. “Vamos a manejarlo de la mejor manera”.

Nuevos cortes industriales y descuentos en las planillas de electricidad

El lunes 28 de septiembre comenzará una nueva etapa del plan de ahorro energético. Las autoridades incorporarán a las industrias de medio voltaje que registran los mayores niveles de consumo eléctrico.

“Las industrias de medio voltaje se sumarán al plan de ahorro energético”.

Según Blum, Ecuador cuenta con aproximadamente 9 000 empresas de medio voltaje. El Gobierno seleccionará a aquellas que concentran la mayor demanda de electricidad. La mayoría de estas industrias se encuentra en la Sierra.

Con esta medida, las autoridades esperan reducir en un 5% la demanda nacional de energía. El ministro aclaró que las desconexiones programadas no incluyen a los sectores residencial ni comercial.

Paralelamente, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) estudia incentivos para promover el ahorro en los hogares. La propuesta contempla descuentos de hasta el 10% en las facturas eléctricas de quienes reduzcan su consumo. Sin embargo, la iniciativa todavía se encuentra en revisión.

Blum también se refirió a los costos de generación y compra de electricidad. Señaló que la energía de las barcazas cuesta alrededor de 0,26 centavos, mientras que Colombia suministraba electricidad a Ecuador a precios que iban desde los 32 centavos hasta un dólar por kilovatio hora.

El Ministro calificó este último valor como “una barbaridad de precio”. Sin embargo, resaltó que en estos momentos Colombia no está vendiendo energía y Ecuador tampoco le ha pedido pues atraviesan un momento complicado.

Ante ello, el Gobierno planea controlar la demanda por medio del apagón industrial y la incorporación de barcazas. Según Blum, desde el lunes anterior se incrementaron 200 kilovatios más con las barcazas que no estaban contratadas. En total son tres y una cuarta llegaría a finales de año.

Finalmente, recordó que hace 15 meses las autoridades advirtieron a los industriales sobre la necesidad de contar con sistemas de generación eléctrica propia. Esta recomendación cobra relevancia ante las nuevas medidas de desconexión y la incertidumbre sobre el abastecimiento energético del país.

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