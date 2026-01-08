El Gobierno se refirió a las posibilidades de apagones en Ecuador en 2026. El pronunciamiento lo realizó la ministra de Energía, Inés Manzano, y fue mencionado brevemente por Nataly Morillo este jueves 8 de enero.

Gobierno habla de los apagones en Ecuador en 2026

La ministra Inés Manzano afirmó que no existe riesgo de apagones en el país. La funcionaria reiteró que el sector energético mantiene procesos activos dentro de la cartera de Estado para garantizar el suministro eléctrico. “No va a haber apagones”, aseguró.

Esa postura también la expuso Nataly Morillo durante una entrevista en Teleamazonas, este jueves 8 de enero de 2026. En ese espacio, Morillo señaló que la ministra Manzano ratificó la inexistencia de cortes eléctricos y explicó que el Gobierno ejecuta todos los procesos necesarios para evitar apagones.

“La ministra Manzano señaló que no va a haber apagones. Se están realizando todos los procesos dentro de la cartera de Estado que ella preside y no van a existir apagones”, afirmó.

Comparación con 2024 y rol del embalse Mazar

Más temprano, la ministra Inés Manzano abordó el tema en Radio Centro. En esa entrevista sostuvo que el escenario actual difiere del vivido en 2024. Según explicó, en ese año no existían lluvias ni energía disponible, mientras que en 2026, pese a la falta de lluvias, el país sí cuenta con energía.

La funcionaria destacó el manejo del embalse Mazar, al que calificó como el más importante del sistema eléctrico por su capacidad de almacenamiento.

Señaló que durante el año anterior el Gobierno mantuvo este embalse al tope, lo que permite utilizar energía represada en épocas de escasez de lluvias, junto con el aporte de otras centrales hidroeléctricas.

“La tranquilidad que les quiero dar es que no existe riesgo de apagón”, afirmó Manzano en esa entrevista radial.

Nuevos megavatios y refuerzo del sistema eléctrico

La ministra también informó sobre inversiones previstas para 2026. Detalló que durante este año ingresarán 300 megavatios de energía térmica, además de nueva capacidad de generación solar.

Manzano resaltó inversiones en subestaciones eléctricas, a las que identificó como claves para reducir pérdidas técnicas. Explicó que la generación de energía depende no solo de la producción, sino también del buen estado de las líneas de transmisión y de las subestaciones de distribución.

Proyectos de ciclo combinado y nuevos procesos

Según la ministra, durante enero 2026 se abrirá un concurso y un proceso de contratación para proyectos de ciclo combinado. En conjunto, estos proyectos aportarán 740 megavatios al sistema eléctrico nacional.

A esa capacidad se suman 340 megavatios a cargo de una empresa del gobierno italiano. Además, el Ejecutivo impulsa un proceso adicional por 400 megavatios, que espera el dictamen de riesgo fiscal para salir a licitación.

Con estas acciones, el Gobierno sostiene que el país cuenta con respaldo técnico y energético suficiente para evitar apagones en Ecuador durante 2026.