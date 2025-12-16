¿Habrá apagones en Ecuador? Inés Manzano responde este 16 de diciembre de 2025

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Ambiente y Energía aseguró este 16 de diciembre de 2025 que la administración de los embalses y de los recursos hídricos destinados a la generación eléctrica se ejecuta de forma responsable, eficiente y bajo monitoreos permanentes.

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La cartera de Estado indicó que, además, se incorporó nueva generación al Sistema Nacional Interconectado, lo que fortalece la estabilidad del servicio eléctrico en el país.

Las aclaraciones surgieron luego de que en los últimos días circularan versiones sobre una supuesta disminución preocupante del caudal del embalse de Mazar, una de las principales infraestructuras hidroeléctricas del Ecuador.

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Embalse de Mazar, cifras actuales del sistema eléctrico ecuatoriano

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, se pronunció sobre el tema a través de X. En su mensaje, explicó que si bien el caudal del embalse ha registrado variaciones, el nivel actual se mantiene dentro de parámetros óptimos.

Según datos oficiales, este martes la cota del embalse de Mazar alcanzó los 2 148,78 metros sobre el nivel del mar. Ese registro equivale al 85,51 % de la energía total que puede almacenar, un porcentaje que, según la ministra, confirma la solidez del sistema eléctrico nacional y descarta un escenario de racionamientos.

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Más generación eléctrica respalda el suministro nacional

Manzano subrayó que este escenario responde a un plan técnico aplicado por el Gobierno nacional, que incluyó la incorporación de nuevas centrales de generación eléctrica y la recuperación de unidades que permanecieron fuera de operación en años anteriores.

En conjunto, el sistema eléctrico cuenta hoy con más de 860 megavatios adicionales, capacidad que permite cubrir la demanda y reducir la dependencia de condiciones climáticas adversas. Esta infraestructura actúa como respaldo ante eventuales disminuciones en los caudales de los embalses.

Comparación con 2024 muestra un escenario distinto

La ministra destacó que la situación actual contrasta de forma marcada con la registrada en 2024. Hace un año, en la misma fecha, el embalse de Mazar apenas alcanzaba el 25 % de su capacidad total de energía almacenada.

El incremento de 60,42 puntos porcentuales frente al año anterior refleja, según el Ministerio, una mejora sustancial en planificación, prevención y capacidad instalada.

Las autoridades reiteraron que continuarán informando con transparencia y trabajando para garantizar un servicio eléctrico estable y seguro para todos los ecuatorianos.