

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) aprobó los costos del Servicio Público de Energía Eléctrica (SPEE) para el periodo enero-diciembre de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente y con base en el Informe Técnico INF-DTRET-2025-087. Estos valores servirán como insumo para la elaboración del próximo pliego tarifario, que todavía no ha sido publicado hasta este 8 de diciembre de 2025.

Costos del servicio de energía eléctrica para 2026 en Ecuador

El análisis determinó un costo medio nacional de 12,83 centavos por kWh para 2026, calculado bajo la condición hidrológica de pocas lluvias y considerando los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Este valor supera el precio medio aplicado en 2025, que se ubica en 10,61 centavos por kWh, según la facturación estimada de ese año. Sin embargo, este nuevo costo medio no implica aún cambios para los consumidores, debido a que el tarifario correspondiente al 2026 sigue en proceso de definición.

Costo medio nacional y componentes del servicio

Según el informe técnico, el costo total del servicio se fijó en 3 447 millones de dólares, monto que integra los gastos de generación, transmisión, distribución y comercialización. La etapa de generación concentra 1 893 millones de dólares, la transmisión 270,6 millones de dólares y la distribución y comercialización 1 283 millones de dólares.

Con estos datos, el análisis determinó un costo medio de 12,83 centavos de dólar por kWh, calculado bajo el escenario hidrológico “semi-seco”, recomendado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Este valor incorpora los costos fijos de generación, el costo medio de transmisión de 4,19 dólares por kW-mes, y los costos de distribución y comercialización definidos para cada empresa.

El costo medio de generación se ubicó en 6,13 centavos por kWh, según los resultados del informe técnico. También se incluyeron los peajes de potencia y energía para cada etapa funcional y los costos de la generación de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Diferencial tarifario para 2026

Con base en el pliego tarifario vigente (2025), la facturación estimada para 2026 asciende a 2 849 millones de dólares, equivalente a un precio medio nacional de 10,61 centavos por kWh. Esto genera un diferencial tarifario de 598 millones de dólares, que deberá ser cubierto ya sea mediante el Presupuesto General del Estado o mediante una revisión tarifaria, conforme establece la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee).

Hasta este lunes, la Arconel no ha hecho público el pliego tarifario aprobado para el 2026.

