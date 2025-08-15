El Gobierno del Ecuador detalló este 15 de agosto de 2025 las obras que se han realizado para proteger la captación de agua de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en Napo, de los efectos de la erosión regresiva del río Coca y sus afluentes.

Obras para proteger Coca Codo Sinclair de la erosión del río Coca

El fenómeno natural, denominado como único en el mundo, avanzó más de 15 kilómetros aguas arriba hacia la captación de agua desde febrero de 2020, tras el colapso de la cascada San Rafael, en el límite provincial de Napo y Sucumbíos.

Esto pone en riesgo esta infraestructura de la central más importante del país, que tiene un capacidad instalada de 1 500 megavatios (MW) de potencia y que aporta el 24 % de de energía del Ecuador.

Desde hace cinco años, los gobierno de turno, a través del Ministerio de Energía y Minas y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), han realizado trabajos para proteger estas obras, actualmente, el epicentro de la erosión se encuentra a solo a 3,6 kilómetros.

Comisión especializada y estudios técnicos

Para enfrentar esta amenaza, Celec conformó la Comisión Ejecutora Río Coca, que desarrolla estudios científicos y ejecuta obras que desaceleran el proceso erosivo. El objetivo es garantizar la vida útil de la central hidroeléctrica y su capacidad para aportar energía al sistema nacional.

Obras temporales y permanentes

Las acciones temporales incluyen muros de rocas de gran tamaño, estabilización de taludes y desvíos parciales del río.

Las obras permanentes cuentan con el diseño y asesoría del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) y forman parte del Plan de Estructuras de Protección, que contempla:

Etapa 0 : Estructura subterránea con 279 pilotes de 24 metros de profundidad y 1,20 metros de diámetro, con 220 metros de longitud, ubicada 1,2 km aguas abajo de la captación. Finalizada a fines de 2023.

: Estructura subterránea con 279 pilotes de 24 metros de profundidad y 1,20 metros de diámetro, con 220 metros de longitud, ubicada 1,2 km aguas abajo de la captación. Finalizada a fines de 2023. Dique permeable : Amplía el cauce para reducir la fuerza del agua. Está compuesto por pilotes de hormigón armado y rocas de gran tamaño, con un puente para mantenimiento. Avance del 60%.

: Amplía el cauce para reducir la fuerza del agua. Está compuesto por pilotes de hormigón armado y rocas de gran tamaño, con un puente para mantenimiento. Avance del 60%. Vertedero escalonado : En estudios definitivos. Disipará el poder erosivo del agua y se instalará aguas abajo de la Etapa 0.

: En estudios definitivos. Disipará el poder erosivo del agua y se instalará aguas abajo de la Etapa 0. Desvíos del río: En fase de estudio para reorientar el caudal hacia formaciones rocosas resistentes, en los kilómetros 3 y 9 aguas abajo de la captación.

Resultados y proyección

La combinación de obras provisionales y definitivas ha reducido el avance de la erosión sobre la captación de Coca Codo Sinclair.

Estas acciones permiten mantener operativa la principal hidroeléctrica del Ecuador y asegurar la generación de energía para millones de hogares y empresas.

Enlace externo: Comisión Ejecutora del Río Coca

