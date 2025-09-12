La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en Sucumbíos, recuperó su capacidad total de 1 500 megavatios (MW) tras concluir el mantenimiento programado de la fase 1, abarca las unidades 1, 2, 3 y 4, informó el Ministerio de Energía, este 12 de septiembre de 2025. Esto permitió exportar 350 MW a Colombia, según la ministra de esa Cartera, Inés Manzano.

Coca Codo Sinclair genera el 41 % de la energía del Ecuador, este 12 de septiembre del 2025

Según el reporte en tiempo real del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), entre las 00:00 y las 13:00 de este 12 de septiembre, el 91 % de la energía generada en Ecuador provino de fuentes hidroeléctricas. De ese total, el 41 % correspondió a Coca Codo Sinclair, la mayor central del país.

Trabajos en Coca Codo Sinclair

El Gobierno Nacional, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), ejecutó los trabajos que permitieron restablecer el aporte completo de esta infraestructura al Sistema Nacional Interconectado.

Los equipos de Celec de Coca Codo Sinclair, Hidroagoyán, Gensur y Celec Sur trabajaron en turnos continuos, 24 horas al día, durante casi tres meses. Las labores comenzaron el 13 de junio con el vaciado controlado de la tubería de presión, un proceso que tomó 16 días para proteger los túneles que conducen el agua desde el embalse compensador, señaló la Cartera de Estado.

Principales acciones realizadas

Entre los trabajos más relevantes destacan:

Cambio de la válvula esférica de la Unidad 4 y mantenimiento del bypass.

Reparación integral de la válvula de la Unidad 4 para utilizarla en la Unidad 3.

Inspección de las válvulas de las unidades 1 y 2, cada una de 100 toneladas.

Reparación de rodetes de las unidades 1, 2 y 3, y reemplazo del rodete de la Unidad 4. (Cada rodete tiene un peso de 25 toneladas y un diámetro de 4 metros).

Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores y bahía de 500 mil voltios.

La intervención en las unidades 3 y 4 corrigió condiciones críticas y aseguró su operación a largo plazo. Los trabajos se completaron sin incidentes y bajo estándares internacionales de seguridad, agregó el Ministerio de Energía.

Energía disponible durante el mantenimiento

Mientras avanzaban las reparaciones, la fase II de la central, con sus unidades 5, 6, 7 y 8, se mantuvo en operación 750 MW, bajo el esquema de despacho económico programado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Beneficios para el país

Con la recuperación de su capacidad total, Coca Codo Sinclair fortalece la seguridad del sistema eléctrico nacional. El mayor aporte energético permitirá atender la demanda interna y mantener excedentes para exportación.

Venta de energía a Colombia

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, informó este 12 de septiembre que Ecuador vendió 350 MW a Colombia gracias al superávit de generación. “Tenemos exceso de energía. Nuestra gestión es eficiente”, escribió en su cuenta de X.

Un mensaje positivo para los ingenieros eléctricos y medios:



Hoy vendemos 350MW a Colombia



Tenemos exceso de energía. Nuestra gestión es eficiente. Si quieren el doc, no duden contactarse con el MEM.



BTW: no me resiente una rdp sobre este tema por parte del colegio de… — Ines Manzano (@inesmanzano) September 12, 2025

