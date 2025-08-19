La generación eléctrica de Ecuador alcanzó 35 582 megavatios hora (MWh) desde las 00:00 hasta las 10:00 de este martes, 19 de agosto de 2025, según el reporte en tiempo real del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). La producción nacional cubrió la demanda interna y permitió exportar un pequeño excedente a Colombia.

Las hidroeléctricas predominan en la generación eléctrica en Ecuador

Las hidroeléctricas aportaron 32 646 megavatios-hora (MWh), lo que representa 91,8 % de la producción de electricidad total. Entre las centrales que más aportaron están Paute, Coca Codo Sinclair, Sopladora y San Francisco. Esta participación confirma la dependencia del país de los caudales de agua para garantizar el suministro eléctrico.

Central Paute Molino

La Central Hidroeléctrica Paute Molino, en Azuay, entregó el 30 % de la energía hídrica del país hasta las 10:00 de este martes, con 8 013 MWh.

Esta central está en la zona centro sur del Ecuador, y consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Paute. Tiene una potencia instalada de 1 075 megavatio (MW).

Su embalse, denominado Amaluza está al 100 % de su capacidad, con 1 900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Esta central es parte del Complejo Hidroeléctrico Paute, conformado por tres embalses y tres centrales que aprovechan el caudal del río Paute en forma de cascada.

Aquí se encuentra el embalse Mazar, el más grande del país, con capacidad de albergar 410 millones de metro cúbicos de agua. Esta gran represa también está llena al 100 %, con 2 153,14 m.s.n.m. Según Ricardo Buitrón, consultor energético, si este embalse llega lleno hasta finales de septiembre, se podría garantizar que no haya cortes de luz como lo hubo en 2024.

Coca Codo Sinclair

Hasta las 10:00 de este martes, el 28 % de la energía eléctrica provino de Coca Codo Sinclair, en Sucumbíos. Esta central es la más grande del país con una capacidad instalada de 1 500 MW y está amenazada por la erosión del río Coca y sus afluentes.

Coca Codo Sinclair no tiene represa, ya que es una central de paso, es decir que aprovecha el flujo de río para generar electricidad, sin necesidad de un embalse grande.

Estas obras de captación de agua están ubicado a unos 12 kilómetros de la casa de máquinas de la hidroeléctrica. Actualmente, el fenómeno natural se encuentran a 3,7 kilómetros.

La otras hidroeléctricas que aportaron son Sopladora con un aporte del 16%, San Francisco con 8% y el resto de centrales con menos del 6%.

Termoeléctricas y renovables

Por su parte, la generación térmica registró 2 781 MWh, equivalente al 7,8 % de la producción nacional. Mientras tanto, las fuentes renovables no convencionales, como solar y eólica, sumaron apenas 209 MWh, es decir, el 0,6 % del total.

La importación de energía fue mínima, con 32 MWh, mientras que las exportaciones llegaron a 54 MWh.

Retos energéticos

Aunque el país logra altos niveles de autosuficiencia con energía hidroeléctrica, la baja participación de las fuentes renovables no convencionales refleja el reto de diversificar la matriz energética. La dependencia de los embalses expone al sistema a riesgos en temporadas de sequía prolongada.

