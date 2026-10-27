Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El abastecimiento del sistema eléctrico ecuatoriano incorporará un bloque técnico de apoyo luego de confirmarse que el país sumará 110 MW de energía con nuevos motores desde noviembre de 2026, mediante trabajos simultáneos distribuidos en las provincias de Santa Elena, Guayas y Manabí. La meta fijada por el Gobierno a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) es que esta potencia adicional comience a operar en las próximas semanas para apuntalar el suministro y elevar la confiabilidad en el Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Incorporación de 110 MW de energía en tres provincias

La instalación de 110 MW de energía avanza en tres frentes técnicos costeros.

El despliegue de infraestructura busca abastecer la demanda energética nacional e incrementar la capacidad operativa de respuesta del país. Para cumplir con el cronograma de entrega previsto para noviembre, especialistas en áreas mecánicas, civiles, electrónicas y eléctricas ejecutan labores continuas en plantas seleccionadas del litoral, combinando la adecuación de plataformas, sistemas de combustible e interconexiones de alto voltaje.

Montaje de 45 MW en el complejo de Santa Elena

En la península se alistan generadores a diésel con personal en jornadas extendidas.

Junto a las centrales Santa Elena II y III, alrededor de 70 técnicos de las ramas mecánica, eléctrica, electrónica y de obras civiles laboran para que los equipos generadores de 45 MW entren en operación.

El proyecto contempla unidades diseñadas para funcionar con combustible diésel y abarca la implementación, montaje, interconexión, puesta en marcha, así como la operación y el mantenimiento integral de la planta.

Despliegue de 56 grupos electrógenos en Pascuales

En el norte de Guayaquil se instala el bloque más amplio de generación térmica.

En el sector de Pascuales, junto a las instalaciones de la central Enrique García, se colocan otros 50 MW mediante un conjunto de 56 grupos electrógenos, de los cuales 51 estarán operativos y cinco permanecerán en reserva.

Hasta la fecha, 50 de estos grupos ya se encuentran en el sitio y se espera la recepción de los restantes en los próximos días. En este frente se ejecutan además obras de adecuación sobre la plataforma para el transformador principal y equipos electromecánicos, tendido de bandejas portacables, tuberías para combustible y estructuras para la interconexión a 230 kilovoltios (kV).

Obras en Jaramijó para sumar potencia firme

En Manabí se integran 17 unidades térmicas que inyectarán energía a la red.

En predios adyacentes a la Central Termoeléctrica Jaramijó, a cargo de la Unidad de Negocio Termomanabí, arrancó el montaje e instalación de 17 unidades que aportarán 15 MW de potencia firme al SNI.

El proceso comprende desde el traslado y encendido hasta el mantenimiento integral y posterior retiro de los equipos. Para viabilizar su interconexión a un nivel de 13,8 kV, se desarrollan tareas civiles, mecánicas, electrónicas y eléctricas especializadas.

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