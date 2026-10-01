Tarifa de energía para industrias cambia desde octubre en Ecuador

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) aprobó una reforma del nivel tarifario para los consumidores de alto voltaje 1 (AV1) y alto voltaje 2 (AV2). La medida regirá para los consumos de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Según informó el Gobierno, la decisión fue adoptada tras un análisis sustentado en informes técnicos y jurídicos y forma parte de acciones orientadas a la sostenibilidad del sector eléctrico. Agregó que la medida no afectará a las familias ecuatorianas.

Nuevos valores para octubre, noviembre y diciembre

El pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica de 2026 establece un precio medio de 29 centavos de dólar por kilovatio hora (KWh) para los consumidores del grupo AV2 y de 30 centavos de dólar por kilovatio hora para el grupo AV1.

La Arconel dijo que notificará a las empresas eléctricas de distribución para que incorporen los nuevos valores en sus sistemas comerciales y ejecuten los procesos operativos necesarios para su aplicación, conforme a la normativa vigente.

El ajuste es una de las contingencias adoptadas por el Ejecutivo ante el déficit hidrológico que enfrenta el país.

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Cambio frente a la tarifa vigente

El cambio de la tarifa se aplica una semana después de que el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, dijo el 24 de septiembre de 2026 que los consumidores de los segmentos AV1 y AV2 comenzarían a asumir el costo real de la energía desde octubre.

Anteriormente, los usuarios de estos segmentos pagaban 12 centavos por kilovatio hora (KWh).

Cámara de Industrias de Guayaquil reaccionó

La Cámara de Industrias de Guayaquil manifestó su preocupación por el aumento de la tarifa eléctrica para consumidores de alto voltaje durante el período octubre-diciembre de 2026.

En un comunicado, el gremio señaló que la medida tendrá un impacto en la producción, los consumidores y la inversión.

Además, indicó que, según datos públicos, se estima en 156 millones de dólares el monto adicional que pagarán las industrias hasta fin de año.

La organización también afirmó que el incremento promedio será de 185% y que su efecto variará según el proceso productivo, el nivel de consumo y los horarios de operación de cada industria.

Gremio pide previsibilidad y coordinación

El gremio que agrupa a grandes, medianas y pequeñas empresas sostuvo que durante la vigencia de la medida es necesario conocer las condiciones que deberán cumplirse para revisar las tarifas a finales de año.

Asimismo, solicitó coordinar y planificar los cortes de suministro que ocurren desde el pasado 22 de septiembre para el sector industrial.

El gremio adelantó que presentará sus observaciones este viernes 2 de octubre ante el Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica y reiteró su disposición al diálogo técnico para fortalecer el sistema eléctrico y proteger la actividad productiva.

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