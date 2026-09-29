La campaña para el ahorro de energía en hogares de Ecuador empezó este 29 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Empresa Eléctrica Quito difundió este 29 de septiembre de 2026 un video en el que brinda recomendaciones para el ahorro de energía en los hogares. La emisión del material se registra cuatro días después de que el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunciara una campaña para lograr el consumo eficiente de la luz eléctrica a nivel residencial.

El material se publicó en las redes sociales de la entidad que produce y suministra energía en Quito, la provincia de Pichincha y parte de Napo. En el video aparecen tres niños, quienes brindan tres consejos para “cuidar la energía”:

Aprovechar la ventilación y la luz natural.

Utilizar iluminación LED.

Desconectar lo que no se use.

Otra empresa que se sumó a la difusión de los mensajes de ahorro es Centro Sur. La entidad que brinda servicio de energía en Morona Santiago, Cañar y Azuay expuso mensajes en sus plataformas, en donde hace un llamado a que los usuarios soliciten la revisión de las instalaciones con el fin de corregir fugas eléctricas. También sugiere evitar el uso innecesario de energía y recomienda no utilizar los electrodomésticos dañados.

Los mensajes de Centro Sur apuntan a que el cumplimiento de esas recomendaciones podría traducirse en el ahorro de entre 1, 40 y 2,40 dólares en la planilla de consumo de luz al mes.

Campaña, otra medida más contra los apagones

La campaña de concientización es una de las medidas que ha detallado Blum como parte de la estrategia para administrar la energía en el país y cuidar el embalse de Mazar.

Según el ministro, la eficiencia del consumo en los hogares más las desconexiones de los consumidores industriales de alto voltaje 1 (AV1), alto voltaje 2 (AV2) y los clientes de mediano voltaje permitirán ahorrar alrededor de 500 megavatios hora.

Blum sostuvo en un video, difundido la noche del 28 de septiembre, que esas acciones hacen estimar que no existirán apagones en el país, aunque condicionó esa situación a las lluvias que se presenten en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Para el presidente del Foro Energético, Fernando Salinas, las medidas permiten regular la capacidad de generación de Mazar y evitar que la cota llegue a su nivel crítico. “Cada kilovatio ahorrado cuenta, no solo el sector industrial está llamado a tener eficiencia energética y a hacer un racional del consumo, sino también los otros sectores: el residencial y el comercial”.

Sin embargo, el experto considera que los mensajes también deberían apuntar a enseñar cómo calibrar la temperatura de los aires acondicionados en la Costa para lograr una reducción más significativa. “Que no esté a 17 o 18 grados sino dejarlo en 21 o 23 grados, que es una temperatura confortable. Solo ese movimiento en la calibración permite un ahorro del 20%”, explica.

Blum sí consideró el consumo de los aires condicionados y hasta aconsejaba ventilar los espacios para que salga el aire caliente de los espacios antes de encender los aparatos de climatización, no obstante, esa sugerencia aún no se mencionaba en las entidades que proveen energía eléctrica.

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