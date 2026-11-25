Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

El aumento del Salario Básico Unificado (SBU) a 500 dólares para 2027 también tendrá efectos en el bolsillo de los conductores. Desde el 1 de enero, las multas de tránsito subirán un 3,73 %, debido a que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece varias sanciones económicas en función de un porcentaje del salario básico.

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El nuevo sueldo mínimo pasará de 482 a 500 dólares, lo que representa un incremento de 18 dólares mensuales. El Decreto Ejecutivo 538, emitido por la Presidencia de la República, establece este ajuste, que modificará automáticamente el valor de las contravenciones de tránsito en todo Ecuador. Los nuevos montos se aplicarán tanto a las citaciones que emitan los agentes civiles como a las que registren los radares electrónicos.

Estacionar mal o conducir sin cinturón costará más en 2027 debido al aumento del salario básico

Entre las infracciones habituales, las contravenciones leves tendrán incrementos de entre 1,80 y 2,70 dólares. Aunque el porcentaje de aumento será el mismo para todas las multas vinculadas al SBU, el valor final dependerá de la gravedad de la falta y del porcentaje de remuneración que establezca el COIP.

Estacionar en lugares prohibidos es una de las infracciones que cambiará de tarifa. Esta contravención equivale al 10 % del salario básico. En 2026, los conductores pagan 48,20 dólares por esta falta. Desde enero de 2027, el valor llegará a 50 dólares, es decir, 1,80 dólares adicionales.

La misma tarifa se aplicará a quienes manipulen o utilicen el teléfono celular mientras conducen. Esta infracción también representa el 10 % del SBU. Por tanto, pasará de 48,20 a 50 dólares con la actualización salarial.

Otra de las sanciones frecuentes corresponde a no utilizar el cinturón de seguridad. El COIP fija una multa equivalente al 15 % del salario básico. Actualmente, los conductores deben pagar 72,30 dólares por esta contravención. Con el nuevo sueldo, el valor aumentará a 75 dólares. La diferencia será de 2,70 dólares.

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Estos cambios significan que incluso las infracciones de menor cuantía representarán un gasto mayor para los conductores. Además, quienes acumulen varias citaciones deberán considerar que cada sanción tendrá un valor actualizado desde el primer día de 2027.

Las multas por exceso de velocidad y licencia caducada también aumentarán

Las contravenciones más graves también tendrán nuevos valores. Una de ellas es exceder los límites de velocidad dentro del rango moderado. Esta infracción equivale al 30 % del Salario Básico Unificado.

Durante 2026, esta sanción cuesta 144,60 dólares. Sin embargo, con el incremento del SBU, los conductores deberán pagar 150 dólares desde enero próximo. El ajuste representa 5,40 dólares más por cometer esta infracción.

Conducir con la licencia caducada también tendrá un incremento. Esta contravención contempla una multa equivalente al 50 % del salario básico. Por esa razón, el valor pasará de 241 dólares en 2026 a 250 dólares en 2027. En este caso, el aumento será de nueve dólares.

Los nuevos valores mantienen el mismo porcentaje de incremento del SBU, pero establecen diferencias en el monto que deberá pagar cada infractor según la contravención cometida.

Infracción Multa en 2026 Multa en 2027 Estacionar en sitios prohibidos (10 % SBU) 48,20 dólares 50 dólares Usar el celular al conducir (10 % SBU) 48,20 dólares 50 dólares No utilizar cinturón de seguridad (15 % SBU) 72,30 dólares 75 dólares Exceder los límites de velocidad en rango moderado (30 % SBU) 144,60 dólares 150 dólares Conducir con licencia caducada (50 % SBU) 241 dólares 250 dólares

Ante la actualización de las tarifas, las autoridades de control recomiendan a los conductores revisar periódicamente su historial de citaciones en los portales oficiales. También recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir siniestros en las vías.

El pago fuera de los plazos establecidos también puede generar recargos por mora, de acuerdo con la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por ello, los conductores deberán considerar los nuevos montos al momento de consultar y cancelar sus obligaciones pendientes desde enero de 2027.

Aumento en las multas de tránsito, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Cuánto subirán las multas de tránsito en Ecuador desde enero de 2027? Las multas de tránsito aumentarán un 3,73 % desde el 1 de enero de 2027.

El incremento responde al alza del Salario Básico Unificado (SBU), que pasará de 482 a 500 dólares mensuales. El ajuste se estableció mediante el Decreto Ejecutivo 538 y modificará las sanciones económicas vinculadas porcentualmente al salario básico. 2. ❓ ¿Cuánto costará la multa por estacionar en un sitio prohibido en 2027? La multa subirá de 48,20 a 50 dólares.

Esta contravención equivale al 10 % del Salario Básico Unificado. El mismo valor se aplicará a los conductores que utilicen o manipulen el teléfono celular mientras conducen. 3. ❓ ¿Cuánto se pagará por no utilizar el cinturón de seguridad en Ecuador en 2027? La multa aumentará de 72,30 a 75 dólares.

La sanción corresponde al 15 % del salario básico. Con el incremento de la remuneración mensual a 500 dólares, los conductores deberán pagar 2,70 dólares adicionales por esta infracción. 4. ❓ ¿Cuánto costará la multa por exceso de velocidad en rango moderado en 2027? La sanción pasará de 144,60 a 150 dólares.

Esta contravención equivale al 30 % del Salario Básico Unificado. El incremento representa 5,40 dólares adicionales respecto al valor vigente durante 2026. 5. ❓ ¿Cuánto deberá pagar un conductor por manejar con la licencia caducada en 2027? La multa aumentará de 241 a 250 dólares.

Conducir con la licencia caducada representa una sanción equivalente al 50 % del salario básico. Además, las autoridades recomiendan consultar periódicamente el historial de citaciones en los portales oficiales. El pago tardío puede generar recargos adicionales por mora conforme a la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

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