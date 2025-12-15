Gobierno, empleadores y trabajadores acuerdan el nuevo Salario Básico Unificado de 2026

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Después de casi una década sin acuerdos tripartitos, el Gobierno Nacional, los empleadores y los trabajadores alcanzaron un consenso para fijar el Salario Básico Unificado (SBU) de 2026 en 482 dólares. El nuevo monto representa un incremento de 12 dólares frente al salario vigente que es de 470 dólares.

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El anuncio se realizó la mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025, a través del Ministerio del Trabajo, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo entre las tres partes que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

Análisis técnico y responsabilidad económica

La decisión se adoptó luego de un análisis detallado de los indicadores económicos, sectoriales y laborales del país. Según el Ministerio del Trabajo, el acuerdo responde a criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores.

Esta es la primera vez en nueve años que el salario básico se define mediante un acuerdo entre todas las partes, sin recurrir a una resolución unilateral del Ejecutivo, señaló el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales.

Por primera vez en casi una década no hay imposición, hay consenso y unión entre el gobierno, empleadores y empleados.



El incremento del salario básico muestra una economía que se fortalece, y que viene acompañada de políticas que buscan incentivar la creación de plazas de… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 15, 2025

El consenso, según la cartera de Estado, también refleja el momento económico que atraviesa el país y su impacto en los ingresos de los hogares ecuatorianos.

Diálogo social como eje del modelo laboral

El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que el acuerdo evidencia el compromiso del país con un modelo laboral equilibrado. “Las decisiones se construyen desde el diálogo y la corresponsabilidad de todos los actores”, señaló el funcionario.

El incremento del SBU busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, incentivar la productividad y consolidar un entorno que promueva la estabilidad laboral y el crecimiento económico.

Compromiso de mantener el consenso

El Gobierno Nacional ratificó su voluntad de mantener espacios permanentes de diálogo y participación entre el sector público, privado y los trabajadores.

La meta, según el Ejecutivo, es construir acuerdos sostenibles que fortalezcan el desarrollo del país y beneficien a millones de familias ecuatorianas.

Con este consenso, Ecuador marca un precedente en la fijación del salario básico y reabre la puerta al diálogo social como herramienta clave para la política laboral.

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