La primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se instaló este 9 de diciembre de 2025 para definir el Salario Básico Unificado (SBU) de 2026. La sesión abrió formalmente un proceso en el que trabajadores y empleadores buscan un punto medio, aunque sus posiciones iniciales arrancaron muy alejadas.

Más noticias

El debate por el salario básico 2026 en Ecuador

Al finalizar la reunión, el ministro del Trabajo, Harold Burbano, la calificó como “productiva” y afirmó que, por primera vez en este ciclo, la discusión entró en fase de negociación y “nos instalamos a escuchar las propuestas de los sectores”, dijo.

En la sesión, los participantes expusieron sus primeras cifras. El sector empleador planteó un incremento de 8 dólares, basado en la fórmula establecida por la ley y en datos del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Del lado de los trabajadores, la propuesta inicial fue de 20 dólares de incremento. Sus representantes afirmaron que el ajuste debe responder a las necesidades reales de los empleados y a una productividad empresarial que, afirman, ha mostrado mejoras en los últimos años.

El rango técnico del Gobierno: entre 11 y 15 dólares

Burbano presentó un ejercicio técnico basado en el artículo 118 del Código de Trabajo, que fija el incremento según la inflación y la proyección del índice de precios al consumidor. Con la inflación acumulada de 2025 y la proyección del INEC para 2026, entre 2,51% y 3,20%, el Ministerio estimó un rango de 11 a 15 dólares, aunque inicialmente había hablado de un incremento de entre 10 y 20 dólares.

Ese será el punto de partida si no hay acuerdo y el Gobierno debe fijar el SBU de forma unilateral. Sin embargo, el ministro insistió en que existe un ambiente favorable para consensuar una cifra antes del 20 de diciembre, fecha límite del cronograma oficial.

Lea también: FUT plantea propuesta para el incremento del salario mínimo para 2026 en Ecuador

Postura de los empleadores: técnica, pero con apertura

María Paz Jervis, representante del sector empleador, destacó que su posición se ciñe a las cifras oficiales. Subrayó que el cálculo técnico marca 8 dólares, pero reconoció que la mesa requiere apertura y diálogo.

Dijo que existe un primer consenso: habrá incremento, aunque la ley no obliga a ajustarlo cada año. Para los empleadores, el objetivo es que el aumento no afecte la formalización del empleo.

Postura de los trabajadores: ‘No es política, es necesidad’

El vocero de los trabajadores, Edwin Salazar, defendió la propuesta de 20 dólares y aseguró que es el resultado de un acuerdo entre varias organizaciones. Señaló que el debate debe equilibrar la realidad del trabajador, la sostenibilidad empresarial y el rol del Gobierno.

Afirmó que existe un ambiente propicio para lograr un acuerdo “histórico” que deje satisfechas a todas las partes.

Información externa: Ministerio del Trabajo

Te recomendamos