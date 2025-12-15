Desde el 1 de enero de 2026, el Salario Básico Unificado (SBU) será de 482 dólares, tras un acuerdo histórico entre el Gobierno, empleadores y trabajadores, luego de casi una década sin consensos tripartitos.

El salario básico unificado (SBU) en Ecuador es la referencia para calcular multas, pensiones alimenticias, aportes al seguro social y obligaciones laborales. Su incremento tiene efectos directos en el bolsillo de empleadores, trabajadores y conductores.

Más costos laborales para el empleador

Con el nuevo salario básico, el empleador deberá asumir costos adicionales que superan los 190 dólares mensuales por trabajador. Este valor incluye el pago proporcional del decimotercer y decimocuarto sueldo, los fondos de reserva y el aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros.

El incremento no tendrá un impacto relevante en las grandes empresas, ya que la mayoría de sus trabajadores perciben ingresos superiores al salario básico. Sin embargo, las microempresas, las pymes y los empleadores de trabajadoras del hogar enfrentarán mayores presiones financieras.

Aumento en las pensiones alimenticias

El ajuste del SBU también modifica la tabla de pensiones alimenticias, lo que implica un incremento en los valores que deben pagar los progenitores.

En el nivel uno, que agrupa a padres que ganan el salario básico o tienen ingresos similares no fijos, el pago aumenta.

Para hijos menores de tres años , la pensión corresponde al 28,12% del ingreso , es decir 135,54 dólares . En 2025, el valor era de 132,16 dólares.

, la pensión corresponde al , es decir . En 2025, el valor era de 132,16 dólares. Si el hijo es mayor de tres años, el monto sube a 142,14 dólares, equivalente al 29,49% del salario básico.

Cuando el padre tiene tres o más hijos mayores de tres años, la pensión asciende a 261,39 dólares, lo que representa el 54,23% del SBU.

Multas de tránsito más altas en 2026

El aumento del salario básico también eleva las multas de tránsito, ya que estas se calculan como un porcentaje del SBU.

En Quito, no usar el cinturón de seguridad se sanciona con el 5% del SBU, es decir, 24,10 dólares.

Usar el celular mientras se conduce, sin manos libres, tiene una multa del 10%, equivalente a 48,20 dólares. La misma sanción aplica por invadir carriles exclusivos o no transportar a menores en los asientos traseros.

El exceso de velocidad se castiga con el 30% del salario básico, lo que equivale a 154,24 dólares.

Pico y placa: sanciones progresivas

Quienes incumplan la restricción vehicular del pico y placa en Quito enfrentarán multas más altas.

Tercera infracción: 50% (241 dólares)

Primera infracción: 15% del SBU (72,30 dólares)

Segunda infracción: 25% (120,50 dólares).

