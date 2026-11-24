Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El aumento del salario básico unificado (SBU) a 500 dólares para 2027 no fue recibido de la misma manera por las organizaciones de trabajadores.

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) cuestionaron este 24 de noviembre de 2026 el incremento de 18 dólares y señalaron que no responde a las necesidades económicas de las familias ecuatorianas.

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Uno de los argumentos que plantean es la distancia entre la nueva remuneración y el costo de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Canasta Familiar Básica llegó a 837,36 dólares en octubre de 2026. Para la Ceosl, el aumento representa apenas 60 centavos de dólar adicionales por día para quienes reciben el salario básico.

Trabajadores cuestionan el salario de 500 dólares

La Ceosl rechazó la fijación del nuevo sueldo y sostuvo que se realizó en un contexto electoral, sin acuerdo con las centrales sindicales representativas organizadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). La organización también cuestionó que no se tomara en cuenta al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

En su pronunciamiento, la central sindical afirmó que “el incremento condena a la pobreza a millones de ecuatorianos que viven de su trabajo” y cuestionó el uso del promedio de 1,8 perceptores de ingresos por familia para justificar la remuneración. Para la organización, esa cifra no significa que todos los hogares tengan dos personas con empleo estable y que reciban un salario básico.

Como parte de sus argumentos, mencionó a las familias sostenidas por una sola persona, los trabajadores informales, las personas desempleadas y los hogares donde existen ingresos intermitentes. También hizo referencia al trabajo de cuidados no remunerado.

La Ceosl sostiene que la política salarial debe considerar los ingresos reales de los hogares y no únicamente los promedios estadísticos. A su criterio, los salarios bajos limitan la capacidad de las familias para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y recreación.

UNE cuestiona el alza frente a la canasta familiar

La Unión Nacional de Educadores (UNE) también criticó el incremento. La organización señaló que el anuncio se realizó a seis días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre y cuestionó que se dejara de lado la propuesta presentada por los trabajadores y sus organizaciones.

“¿Qué alivio representan USD 18 adicionales cuando la canasta familiar básica cuesta más de 800 dólares?”, cuestionó la organización que agrupa al magisterio.

Además, recordó que los sueldos del sector público se rigen por escalas propias. Por ello, el aumento del salario básico no significa una actualización automática de las remuneraciones de docentes, personal de salud, equipos administrativos y otros servidores estatales sujetos a esas escalas.

Decreto menciona petición de trabajadores

Aunque las organizaciones sindicales cuestionan la falta de consenso, el Decreto Ejecutivo 538 recoge un antecedente distinto sobre el proceso de fijación salarial.

El documento cita el oficio MTDH-MTDH-2026-1024-0 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, en el que se señala que “los cuatro representantes titulares del sector trabajador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios solicitaron formalmente que se considere un incremento del Salario Básico Unificado hasta alcanzar USD 500 mensuales para 2027”.

💵 > https://t.co/YMJ7I3BstM | El FMI evaluó el desempeño económico de Ecuador, aprobó nuevos recursos y planteó recomendaciones https://t.co/PwmMfzDqWP — El Comercio (@elcomerciocom) November 24, 2026

Según ese informe, la solicitud se fundamentó en la información presentada por instituciones públicas durante la sexta sesión del Consejo, realizada el pasado 19 de noviembre. En esa cita, los representantes conocieron sobre la recuperación de la actividad económica nacional.

El Gobierno también justificó el incremento con las proyecciones macroeconómicas para 2027. El documento contempla una inflación promedio anual prevista de 2,2% y señala que un aumento salarial superior a esa proyección “contribuiría a compensar el incremento esperado de los precios y mejorar el poder adquisitivo”.

Además, menciona la productividad laboral, la sostenibilidad de las actividades económicas y la preservación del empleo como factores considerados para establecer la nueva remuneración.

El presidente Daniel Noboa, al anunciar el aumento la noche del 23 de noviembre de 2026, señaló que se tomaron en cuenta el crecimiento de las ventas, el avance de las obras y el empleo generado por la construcción. “Tomamos en cuenta esos resultados y la inflación para definir un aumento justo y responsable”, expresó.

Nuevo salario se pagará desde enero de 2027

El incremento quedó oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 538. La nueva remuneración de 500 dólares mensuales regirá desde el 1 de enero de 2027 y comprende a los trabajadores en general, incluidos los de la pequeña industria, agrícolas, maquila, remunerados del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de microempresas.

La abogada experta en Derecho Laboral Vanessa Velásquez explica que el Código del Trabajo establece que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es el organismo tripartito, consultivo y técnico encargado de participar en la fijación de las remuneraciones cada año.

Este organismo revisa los indicadores con cierre a diciembre. Si no existe consenso, el Gobierno puede tomar la decisión.

Sobre el procedimiento de este año, Velásquez señala que la ministra de Trabajo, Diana Ramírez, deberá cumplir con el decreto presidencial. “En esta ocasión, sin que haya habido una disputa siquiera o sin que haya habido esta posibilidad de un acuerdo, como sí se logró en el año 2025 para fijar el salario básico del 2026, hay una imposición dada por un decreto ejecutivo”, aclara.

La especialista dice que todavía está pendiente la emisión de la tabla sectorial que establecerá cómo quedarán las remuneraciones de los demás trabajadores.

Más información relacionada con el aumento del salario en 2027

Salario básico en Ecuador para 2027; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto será el salario básico en Ecuador en 2027? El salario básico unificado (SBU) será de 500 dólares mensuales desde el 1 de enero de 2027. El incremento es de 18 dólares frente a los 482 dólares anteriores.

El presidente Daniel Noboa anunció el aumento la noche del 23 de noviembre de 2026. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 538. ❓ ¿Por qué los trabajadores cuestionan el aumento del salario básico de 500 dólares en Ecuador? La Ceosl y la Unión Nacional de Educadores (UNE) consideran que el incremento de 18 dólares es insuficiente frente al costo de vida y las necesidades económicas de los hogares.

La Canasta Familiar Básica alcanzó 837,36 dólares en octubre de 2026, según el INEC. La Ceosl señala que el aumento representa apenas 0,60 centavos de dólar adicionales diarios para el trabajador. ❓ ¿Cuánto cuesta la canasta familiar básica en Ecuador frente al nuevo salario de 2027? La Canasta Familiar Básica costó 837,36 dólares en octubre de 2026, mientras que el nuevo salario básico unificado para 2027 será de 500 dólares mensuales.

La diferencia entre ambos valores es uno de los argumentos utilizados por las organizaciones sindicales para cuestionar el incremento salarial. La UNE también preguntó qué alivio representan 18 dólares adicionales frente a una canasta que supera los 800 dólares. ❓¿El aumento del salario básico de Ecuador para 2027 fue acordado con los trabajadores? El incremento fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 538. La Ceosl y la UNE cuestionaron que no existiera un acuerdo con las organizaciones sindicales.

El Decreto recoge un informe del Ministerio de Trabajo que señala que cuatro representantes titulares del sector trabajador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios solicitaron formalmente fijar el salario en 500 dólares. La abogada Vanessa Velásquez explica que, cuando no existe consenso, el Gobierno puede tomar la decisión. ❓ ¿El aumento del salario básico de USD 500 también beneficia a los trabajadores del sector público? No implica un aumento automático para los servidores públicos cuyos sueldos se rigen por escalas salariales propias.

La UNE señala que el salario básico unificado establece el piso general de remuneración, pero no actualiza automáticamente los ingresos de docentes, personal de salud, equipos administrativos y otros servidores sujetos a escalas específicas.

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