Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de noviembre de 2026

Este lunes 23 de noviembre de 2026, Daniel Noboa cumple tres años al frente de la Presidencia de Ecuador. Durante este período, el país ha atravesado cambios políticos, económicos y de seguridad que han marcado la agenda gubernamental.

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Daniel Noboa y sus tres años en la Presidencia de Ecuador

Daniel Noboa asumió la Presidencia el 23 de noviembre de 2023, tras ganar las elecciones anticipadas que convocó el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de la muerte cruzada que decretó el entonces mandatario Guillermo Lasso.

Su primer mandato contemplaba completar el período presidencial hasta mayo de 2025. Sin embargo, en las elecciones generales de ese año, Noboa consiguió un nuevo triunfo frente a Luisa González, con el 55,63 % de los votos válidos, lo que le permitió extender su permanencia en Carondelet hasta 2029.

Durante estos tres años, la seguridad, la recuperación económica, la reorganización del Estado y el fortalecimiento de las relaciones internacionales ocuparon un espacio central en la agenda gubernamental.

No obstante, los indicadores económicos y de seguridad, así como la evolución de las relaciones entre las funciones del Estado, muestran distintos escenarios para evaluar el alcance de las decisiones del Ejecutivo.

De un Gobierno de transición a la consolidación del poder político

El escenario político que encontró Daniel Noboa en noviembre de 2023 difiere del que tiene actualmente. Su llegada a la Presidencia ocurrió sin una estructura partidista consolidada y con una limitada representación en la Asamblea Nacional.

Tras las elecciones de 2025, Acción Democrática Nacional (ADN) amplió su presencia legislativa y articuló una mayoría que facilitó el tratamiento de los proyectos de ley que impulsó el Ejecutivo.

Para Andrés Obando, especialista en comunicación política, la capacidad electoral del mandatario constituye una de las principales características de estos tres años de gestión.

Noboa ganó dos elecciones presidenciales consecutivas frente a la misma candidata y consiguió fortalecer su presencia en el escenario político nacional.

Sin embargo, Obando distingue entre la capacidad de consolidar el poder y los resultados de la gestión gubernamental.

“Su principal desafío ya no es demostrar que puede ganar elecciones, sino demostrar que puede transformar el poder político acumulado en resultados tangibles”, sostiene el especialista.

Por su parte, la analista política Sofía Guerrero considera que el triunfo electoral de 2025 amplió la capacidad de gobernabilidad del presidente y fortaleció la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Ambos especialistas coinciden en que la consolidación política del mandatario no implica, necesariamente, la resolución de los problemas estructurales del país.

Las relaciones de Daniel Noboa con las funciones del Estado

La relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional también ha marcado la gestión presidencial.

El 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y de la Ley Orgánica de Integridad Pública, dos iniciativas que impulsó el Gobierno.

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Las decisiones del organismo generaron confrontaciones públicas con el Ejecutivo y situaron el debate sobre la independencia de las instituciones y los contrapesos democráticos en la agenda nacional.

Guerrero identifica en estos episodios uno de los principales puntos de tensión entre Carondelet y los organismos de control constitucional.

Obando, en cambio, centra parte de su análisis en los cuestionamientos sobre la influencia del Ejecutivo en otras funciones del Estado y sus implicaciones para la institucionalidad democrática.

Otro de los acontecimientos políticos del Gobierno ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre cuatro propuestas de referéndum y consulta popular.

Entre ellas figuraban la posibilidad de establecer bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La opción del No triunfó en las cuatro preguntas, un resultado distinto al respaldo electoral que Noboa consiguió en abril de ese mismo año.

La evolución del liderazgo político de Daniel Noboa

La imagen con la que Daniel Noboa llegó a la Presidencia en 2023 estuvo vinculada a la renovación política, la seguridad y una alternativa frente a la polarización electoral.

Tres años después, los especialistas identifican cambios en su relación con los distintos actores políticos y en el ejercicio del poder.

Obando destaca la capacidad del presidente para mantener la iniciativa política, conseguir respaldo legislativo y fortalecer las relaciones con Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad.

Sin embargo, también identifica costos políticos derivados de las confrontaciones institucionales y de decisiones económicas como el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) y los ajustes a los subsidios de los combustibles.

Guerrero coincide en que la construcción de una mayoría legislativa y el acercamiento a organismos financieros internacionales forman parte de los aspectos relevantes de la gestión.

Entre los desafíos, la analista identifica la necesidad de fortalecer la institucionalidad, reducir las confrontaciones políticas y complementar las políticas de seguridad con reformas que atiendan las condiciones sociales de la población.

Los homicidios intencionales durante el Gobierno de Daniel Noboa

Entre el 1 de enero de 2024 y el 9 de noviembre de 2026, Ecuador contabilizó 23 375 homicidios intencionales, de acuerdo con los registros del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional recopilados para este reportaje.

El análisis toma como punto de partida enero de 2024, el primer año calendario completo de la administración de Daniel Noboa.

Ecuador cerró 2024 con 7065 homicidios intencionales. Un año después, la cifra ascendió a 9 284, lo que representó un incremento del 31,4%.

Homicidios intencionales en Ecuador Enero de 2024 – noviembre de 2026 23.375 Homicidios intencionales en el período analizado 2024 7.065 Enero-diciembre 2025 9.284 Enero-diciembre 2026 7.026 Enero-9 de noviembre Fuente: Ministerio del Interior y Policía Nacional.

Elaboración: EL COMERCIO.

En 2026, con corte al 9 de noviembre, el país contabilizó 7.026 homicidios intencionales, apenas 39 menos que los registrados durante todo 2024.

Sin embargo, la comparación entre períodos equivalentes muestra una reducción de la violencia letal durante 2026.

Entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2025, Ecuador registró 7.941 homicidios intencionales, frente a los 7.026 del mismo período de 2026. La diferencia representa 915 víctimas menos y una reducción interanual del 11,5%.

El promedio diario de homicidios también permite dimensionar la evolución de la violencia durante la administración de Noboa.

En 2024, Ecuador registró un promedio de 19,3 homicidios diarios. En 2025, el indicador ascendió a 25,4, mientras que, en 2026, hasta el 9 de noviembre, descendió a 22,4.

Aunque los registros muestran una reducción frente a 2025, el promedio diario todavía supera al de 2024.

Los desafíos de la estrategia de seguridad en Ecuador

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, considera que la evaluación de las políticas gubernamentales debe centrarse en la reducción de los indicadores de violencia y no exclusivamente en la cantidad de operativos o capturas.

Para el especialista, los resultados que ha obtenido el Gobierno durante estos tres años todavía son insuficientes frente a la magnitud de los recursos y esfuerzos que ha destinado el Estado.

Pinto identifica en la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes uno de los principales indicadores para medir la evolución de la seguridad en el país.

Además, considera necesario complementar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con políticas económicas, sociales y de prevención del delito.

Entre sus planteamientos constan el fortalecimiento del tejido social, la generación de oportunidades laborales, la participación del sector privado y la prevención de la infiltración del crimen organizado en las instituciones.

El especialista sostiene que la creación de alternativas económicas para las poblaciones vulnerables constituye un componente necesario para reducir la capacidad de reclutamiento de las organizaciones criminales.

La cooperación de Daniel Noboa con Estados Unidos en seguridad

El fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos constituye otro de los componentes de la política de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

La cooperación entre ambos países abarca investigaciones criminales, intercambio de información, equipamiento militar, operaciones marítimas y acciones contra el financiamiento de las organizaciones delictivas.

El 11 de marzo de 2026, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) inauguró su primera oficina permanente en Quito, con el objetivo de fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional.

🇺🇸🇪🇨 El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya está en Ecuador. Hay una agenda marcada con el presidente 👉 Noboa https://t.co/QuFIJkPgh7 https://t.co/VvFgNLp7tg — El Comercio (@elcomerciocom) September 9, 2026

Posteriormente, el 10 de septiembre de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una reunión con Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Durante la visita, ambos países ratificaron sus compromisos en seguridad, defensa, comercio e inversión.

La agenda bilateral también contempla 55 millones de dólares en asistencia estadounidense para fortalecer las capacidades de Ecuador frente a las organizaciones criminales y otras actividades ilícitas.

El 6 de noviembre de 2026, autoridades de ambos países suscribieron nuevos instrumentos de cooperación enfocados en tres ámbitos:

Investigación financiera y combate al lavado de activos.

Fortalecimiento de las capacidades contra el secuestro y la extorsión.

Investigación y operaciones contra la minería ilegal.

La cooperación incluye la incorporación de tecnología para fortalecer las capacidades de análisis de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

A estos compromisos se suma un programa de entrega de 14 lanchas interceptoras para la Armada y la Policía Nacional, destinado a combatir el narcotráfico marítimo y otras actividades ilícitas.

Asimismo, el 10 de noviembre de 2026, la Fiscalía General del Estado y el FBI suscribieron un memorando de entendimiento para compartir información, coordinar operaciones y desarrollar investigaciones paralelas sobre delitos transnacionales.

El acercamiento bilateral también contempló una visita a Ecuador de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, el 19 de noviembre, como parte de la agenda de cooperación en seguridad y defensa.

La economía de Ecuador durante los tres años de Daniel Noboa

Otro de los ejes de la administración de Daniel Noboa ha sido la recuperación económica, el ordenamiento de las finanzas públicas y el acceso al financiamiento internacional.

Jeaneth Torres, Ph. D. en Economía del Desarrollo y docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), señala que para evaluar la gestión económica del Gobierno es necesario considerar las condiciones en las que el mandatario recibió el país en noviembre de 2023.

En ese momento, explica la economista, el Estado disponía de aproximadamente 180 millones de dólares en la cuenta del Tesoro Nacional, mientras que el pago mensual de remuneraciones del sector público representaba alrededor de 800 millones de dólares.

A esto se sumaba un riesgo país cercano a los 1 900 puntos básicos, una condición que dificultaba el acceso de Ecuador al financiamiento internacional.

Durante 2024, la economía ecuatoriana atravesó una contracción cercana al 2%, en un contexto que también estuvo marcado por una crisis energética y cortes de electricidad.

En 2025, el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento del 3,7%, debido principalmente a las exportaciones, la inversión y el consumo de los hogares.

Para 2026, el Banco Central del Ecuador (BCE) proyecta un crecimiento económico del 2,7%.

La recuperación económica y el comportamiento de las finanzas públicas

El incremento de la recaudación tributaria, el acceso al financiamiento externo y la reducción del déficit fiscal en determinados períodos también forman parte del balance económico de la administración.

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Torres explica que, entre enero y septiembre de 2026, la recaudación tributaria neta aumentó en aproximadamente 1 859 millones de dólares frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, la economista advierte que la deuda pública y otras obligaciones del Estado todavía representan un desafío para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas alcanzaron el 50% del PIB en agosto de 2026.

Otro de los acontecimientos económicos ocurrió en enero de 2026, cuando Ecuador regresó a los mercados internacionales de capitales, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos por 4 000 millones de dólares.

Juan David Espinoza, economista y docente de Business School de la UIDE, destaca la recuperación del acceso al financiamiento internacional, aunque señala que las tasas de interés todavía reflejan un elevado costo de endeudamiento.

La colocación de estos bonos tuvo una tasa de interés promedio del 8,98%.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó que el déficit del sector público no financiero de Ecuador alcanzó el 2,9 % del PIB en 2025, por encima de lo que contemplaba el programa económico.

El empleo y la pobreza en Ecuador durante el Gobierno de Noboa

La recuperación de los indicadores macroeconómicos no necesariamente ocurre al mismo ritmo que los cambios en las condiciones de vida de la población.

En diciembre de 2023, el empleo adecuado se ubicaba en el 35,9%. Para diciembre de 2024, el indicador descendió al 33%, mientras que en diciembre de 2025 alcanzó el 37,1%.

En mayo de 2026, los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) situaron el empleo adecuado en el 36,6%.

El organismo también reportó una reducción del desempleo del 4,1% al 3,1% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, equivalente a aproximadamente 86 000 personas menos en situación de desempleo.

Sin embargo, cerca de seis de cada 10 integrantes de la población económicamente activa todavía no cuentan con un empleo adecuado.

En cuanto a la pobreza por ingresos, los indicadores muestran las siguientes variaciones:

Diciembre de 2023: 26%.

Diciembre de 2024: 28%.

Diciembre de 2025: 21,4%.

Espinoza explica que, aunque la estimación de pobreza nacional descendió 6,6 puntos porcentuales entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la diferencia no alcanzó significancia estadística.

Además, la pobreza rural alcanzó el 37,6% en diciembre de 2025, lo que refleja las diferencias que persisten entre las condiciones económicas de los distintos sectores de la población.

Los desafíos económicos de Daniel Noboa hasta 2029

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual del 2,1 %. En ese mismo período, el consumo de los hogares aumentó un 3,5% y la inversión creció un 10%.

Sin embargo, frente al primer trimestre de ese año, el PIB experimentó una contracción del 1,3 %, de acuerdo con el Banco Central.

Para Espinoza, estos indicadores evidencian que la recuperación económica todavía presenta vulnerabilidades y que su impacto no se distribuye de manera homogénea entre los hogares ecuatorianos.

El economista también señala que la inversión extranjera directa representó apenas el 0,5 % del PIB en 2025.

Entre los desafíos pendientes, identifica la generación de empleo de calidad, la atracción de inversión extranjera, la estabilidad energética y la seguridad jurídica.

Torres coincide en que uno de los principales retos consiste en trasladar los avances macroeconómicos hacia mejoras sostenidas en el empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Información relacionada con Daniel Noboa

; preguntas frecuente

❓¿Cuánto tiempo lleva Daniel Noboa como presidente de Ecuador? Daniel Noboa cumple tres años en la Presidencia este 23 de noviembre de 2026. Llegó a Carondelet el 23 de noviembre de 2023 tras ganar las elecciones anticipadas y luego fue reelegido en 2025.

Su actual mandato se extenderá hasta mayo de 2029. ❓¿Cómo ha cambiado la seguridad durante los tres años de Daniel Noboa? Entre enero de 2024 y el 9 de noviembre de 2026, Ecuador registró 23.375 homicidios intencionales. En 2025 hubo 9.284 casos, mientras que en 2026, hasta el 9 de noviembre, se contabilizaron 7.026.

La comparación entre períodos equivalentes muestra una reducción del 11,5 % frente a 2025, aunque el promedio diario de homicidios todavía supera al de 2024. ❓¿Qué acuerdos de seguridad mantiene Daniel Noboa con Estados Unidos? La cooperación incluye investigaciones criminales, intercambio de información, equipamiento, operaciones marítimas y acciones contra el lavado de activos, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal.

Estados Unidos también anunció 55 millones de dólares en asistencia y un programa de 14 lanchas interceptoras para Ecuador. ❓¿Cómo está la economía de Ecuador después de tres años de Gobierno de Daniel Noboa? La economía se contrajo cerca del 2 % en 2024, creció 3,7 % en 2025 y el Banco Central proyecta una expansión del 2,7 % para 2026.

Sin embargo, persisten desafíos relacionados con deuda pública, empleo adecuado, inversión, costo de vida y sostenibilidad de las finanzas estatales. ❓¿Qué desafíos enfrenta Daniel Noboa después de tres años en el poder? Los especialistas identifican entre los principales retos la reducción sostenida de la violencia, la generación de empleo de calidad, la atracción de inversión y el fortalecimiento institucional.

El aniversario también ocurre a pocos días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, en las que la Presidencia no está en disputa, pero sí se definirá la representación territorial de las organizaciones políticas. Markdown pegado(6)



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