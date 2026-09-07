CNE inicia capacitación para 288 949 miembros de las Juntas Receptoras del Voto

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia este lunes 7 de septiembre de 2026 la capacitación presencial de los 288 949 ciudadanos designados como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027. Las jornadas forman parte de la preparación logística para los comicios del domingo 29 de noviembre.

La capacitación tiene carácter obligatorio. Los ciudadanos que no cumplan con esta actividad recibirán una multa equivalente al 10 % de un salario básico unificado (SBU). Además, quienes no se presenten para integrar la Junta Receptora del Voto el día de las elecciones deberán pagar una multa equivalente al 15 % de un SBU. El CNE habilitó canales oficiales para que los designados consulten los puntos de capacitación más cercanos a su lugar de residencia.

Los MJRV conocerán las cuatro fases de la jornada electoral

Durante las capacitaciones presenciales, los integrantes de las mesas recibirán instrucciones sobre las tareas que deberán cumplir durante el día de las elecciones. El proceso contempla cuatro fases que los MJRV deberán desarrollar de manera secuencial.

La primera corresponde a la instalación de la mesa de votación. Luego seguirá el sufragio, etapa en la que los miembros de la Junta recibirán y registrarán la votación. Después deberán realizar el escrutinio de los votos emitidos.

La última fase corresponde al embalaje del material electoral para su envío. Los integrantes de cada Junta deberán cumplir los procedimientos establecidos para preparar y entregar ese material.

La capacitación también abordará las obligaciones y responsabilidades que establece la normativa electoral para el ejercicio de las funciones de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto. El objetivo es que los ciudadanos conozcan los procedimientos que deberán aplicar durante la jornada electoral.

Los ciudadanos pueden revisar los puntos habilitados para las capacitaciones mediante los canales oficiales del CNE. De esta manera, cada designado puede identificar el lugar más cercano a su residencia y cumplir con la jornada presencial obligatoria.

La entrega de avisos comenzó el 4 de septiembre

El inicio de las capacitaciones ocurre luego de que el CNE comenzara otra fase del proceso logístico. Desde el viernes 4 de septiembre de 2026, el organismo electoral inició la entrega de avisos a los 288 949 ciudadanos que fueron designados como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto en todo el país.

El periodo de difusión y entrega de credenciales para los integrantes de mesa se extenderá hasta el 14 de noviembre de 2026. El CNE utiliza dos mecanismos para notificar a los ciudadanos: el envío de información mediante casillas de correo electrónico y la entrega física y presencial.

Los electores también cuentan con las plataformas institucionales del organismo electoral para verificar si aparecen en las nóminas aprobadas como integrantes de las Juntas Receptoras del Voto.

La selección de los miembros siguió parámetros escalonados de priorización técnica. La mayor parte de las designaciones corresponde al sector académico superior. Los estudiantes universitarios representan el 79,77 % del total.

El padrón también incluye a servidores públicos con título profesional, que representan el 6,40 %; empleados del sector privado con título, con el 4,96 %; y bachilleres, con el 4,34 %. A ellos se suman habitantes de sectores rurales, que representan el 3,38 %; estudiantes de bachillerato, con el 0,71 %; y ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, con el 0,44 %.

Las jornadas de capacitación presencial se desarrollarán desde este 7 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los designados recibirán la instrucción técnica sobre los procedimientos que deberán ejecutar en las mesas.

El domingo 29 de noviembre, los MJRV deberán aplicar esos conocimientos durante las cuatro etapas de la jornada: instalación, sufragio, escrutinio y embalaje y entrega del material electoral a los centros de acopio correspondientes.

#InformaciónOficialCNE 🔊



📅 | Del 7️⃣ al 2️⃣9️⃣ de noviembre se desarrollará a escala nacional la #CapacitaciónMJRV2027. 👥



Si fuiste designado como Miembro de una Junta Receptora del Voto (MJRV) para las #Elecciones2027Ec y #ElecciónCPCCS2027, capacítate y cumple con este… pic.twitter.com/BlvrM0gmzw — cnegobec (@cnegobec) September 7, 2026

Te recomendamos