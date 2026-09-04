Notifican a los miembros de Juntas Receptoras del Voto para comicios

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El calendario operativo para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027 activó una de sus fases logísticas centrales. A partir de este viernes 4 de septiembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició formalmente la entrega de avisos a los 288 949 ciudadanos que resultaron designados como Miembros de Juntas Receptoras del Voto en todo el territorio nacional.

Cronograma para Miembros de Juntas Receptoras del Voto

El periodo de difusión y entrega de credenciales a los integrantes de mesa se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre de 2026.

La autoridad electoral informó que el mecanismo de notificación se ejecuta por dos canales oficiales: a través de casillas de correo electrónico y de manera física y presencial. Los electores tienen a disposición las plataformas institucionales del organismo electoral para verificar si constan en las nóminas aprobadas.

Composición y criterios de selección del padrón de mesa

La conformación de las mesas se definió bajo parámetros escalonados de priorización técnica. La mayor parte de los designados corresponde al sector académico superior, donde los estudiantes universitarios abarcan el 79,77 % de las designaciones.

El resto del padrón se distribuye entre servidores públicos con título profesional (6,40 %), empleados del sector privado con título (4,96 %), bachilleres (4,34 %), habitantes de sectores rurales (3,38 %), estudiantes de bachillerato (0,71 %) y ciudadanos inscritos en el Registro Electoral (0,44 %).

Capacitación presencial obligatoria desde septiembre

Quienes hayan sido comunicados sobre su designación como miembros de juntas deberán cumplir de forma obligatoria con un proceso de capacitación electoral.

Estas jornadas presenciales se desarrollarán entre el 7 de septiembre y el 29 de noviembre de 2026, espacio en el cual los participantes recibirán la instrucción técnica sobre los procedimientos reglamentarios que deberán ejecutar durante la jornada cívica.

Fases de la jornada electoral en cada mesa receptora

El día del sufragio, fijado para el domingo 29 de noviembre, las mesas operativas tendrán a su cargo cuatro etapas secuenciales durante los comicios: la fase de instalación inicial de la mesa, la recepción del sufragio o votación, el escrutinio de los votos emitidos, y finalmente el embalaje y entrega formal del material electoral a los centros de acopio correspondientes.

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