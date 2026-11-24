Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El aumento del salario básico unificado (SBU) a 500 dólares para 2027 no se queda únicamente en el bolsillo de los trabajadores que reciben esa remuneración. El incremento de 18 dólares también tendrá efectos en otros pagos y obligaciones que se calculan con base en este sueldo, desde los décimos y fondos de reserva hasta las pensiones alimenticias y las multas por infracciones.

Más noticias

El presidente Daniel Noboa anunció la nueva remuneración la noche del 23 de noviembre de 2026. La decisión quedó oficializada con la firma del Decreto Ejecutivo 538. El nuevo valor se aplicará desde el 1 de enero de 2027 y tendrá repercusiones en distintos ámbitos laborales, familiares y administrativos.

Salario básico sube décimos y fondos de reserva

Para los trabajadores que recibenen el salario básico, el cambio representa un incremento mensual de 18 dólares. Pero también modifica otros valores relacionados con su remuneración. Entre ellos están el décimo tercer sueldo, el décimo cuarto sueldo y los fondos de reserva, que corresponden al 8,33%.

La modificación también incide en las provisiones que los empleadores deben manejar para el pago de vacaciones y aquellas relacionadas con despido, desahucio y jubilación patronal.

Es decir, el nuevo salario no representa únicamente un cambio en el ingreso mensual. También modifica los valores que se deben considerar en estos beneficios y obligaciones laborales.

Jubilados del IESS tendrán pensiones ajustadas

El incremento del salario básico unificado también tendrá efectos en los ingresos de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según explica Vanessa Velásquez, abogada experta en Derecho Laboral, las pensiones de vejez se ajustan en función del aumento de esta remuneración.

La modificación también se reflejará en los décimos terceros y cuartos que reciben los jubilados. Por tanto, el cambio salarial no se limita a quienes actualmente trabajan bajo relación de dependencia, sino que alcanza a otros grupos cuyos pagos están vinculados con el SBU.

Pensiones alimenticias subirán con nuevo sueldo

Otro de los cambios se verá en las obligaciones familiares. Las personas que pagan pensiones alimenticias deberán considerar un incremento, debido a que la tabla utilizada para fijar estos valores está vinculada con el salario básico unificado.

Velásquez explica que quienes cumplen con esta obligación observarán un alza porque los valores establecidos en la tabla de pensiones alimenticias se calculan tomando como referencia el SBU.

El efecto alcanza, además, a quienes reciben estos recursos. Sin embargo, el monto específico que deberá pagar cada persona depende de la tabla de fijación de pensiones alimenticias, no únicamente del aumento mensual de los 18 dólares.

Multas de tránsito y otras sanciones aumentan

La nueva remuneración también tiene repercusiones en las multas por incumplimientos a la Ley de Tránsito. Las sanciones para conductores y propietarios de vehículos están relacionadas con este factor, por lo que sus valores tendrán un incremento.

La modificación alcanza a las sanciones que pueden imponer distintas instituciones públicas. Entre ellas están los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, así como autoridades tributarias como el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La experta señala que las sanciones por incumplir leyes, reglamentos y otras normativas pueden establecerse tomando como referencia uno, dos o tres salarios básicos, dependiendo de lo que disponga cada entidad.

Por eso, el cambio no significa que todas las multas suban en la misma cantidad. El valor dependerá de la normativa que regule cada infracción y del número de salarios básicos que se utilice para calcularla.

Nuevo salario se pagará desde enero de 2027

El Decreto Ejecutivo 538 establece que la remuneración de 500 dólares se pagará mensualmente a partir del 1 de enero de 2027. Para ejecutar el incremento, el Ministerio del Trabajo deberá emitir el acuerdo ministerial correspondiente.

En Ecuador, el proceso de fijación anual del salario básico está regulado por el Código del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es el organismo tripartito de carácter consultivo y técnico encargado de revisar los indicadores con cierre a diciembre y participar en la definición de las remuneraciones.

Si no existe consenso, el Gobierno puede tomar la decisión. Velásquez señala que, en esta ocasión, el incremento se estableció mediante decreto presidencial, sin que se produjera un acuerdo entre las partes.

La abogada recuerda que el proceso fue diferente al de 2025, cuando sí se debatió el salario básico correspondiente a 2026. En esta ocasión, según explica, la decisión quedó establecida directamente por el Ejecutivo.

Más información relacionada con el salario básico de 2027