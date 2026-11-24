Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el lunes 23 de noviembre de 2026 la sexta revisión del programa económico de Ecuador. La decisión permite un nuevo desembolso de recursos y llega acompañada de la aprobación de otro acuerdo de financiamiento para el país.

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Ecuador suma 4 000 millones de dólares en desembolsos del FMI

La aprobación de la sexta revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) permite un desembolso inmediato de aproximadamente 377 millones de dólares.

Con estos recursos, Ecuador alcanza alrededor de 4.000 millones de dólares en desembolsos dentro del programa económico que el organismo multilateral aprobó en mayo de 2024 y amplió en julio de 2025.

El acuerdo tiene una duración de 48 meses y contempla un financiamiento total de aproximadamente 5 000 millones de dólares.

Entre sus objetivos constan el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública, la protección de los sectores vulnerables, la acumulación de reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica y financiera.

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FMI aprueba otro acuerdo de 703 millones de dólares para Ecuador

El Directorio Ejecutivo también aprobó un nuevo programa de financiamiento por aproximadamente 703 millones de dólares, en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

Este acuerdo tendrá una duración de 18 meses y respaldará reformas para reducir las vulnerabilidades económicas y sociales del país frente a los desastres naturales.

El programa contempla medidas relacionadas con el sector energético, la gobernanza climática y el financiamiento sostenible.

A diferencia de los recursos correspondientes a la sexta revisión del SAF, el primer desembolso de este nuevo acuerdo dependerá del cumplimiento de las reformas establecidas y de la conclusión de su primera revisión.

FMI proyecta un crecimiento económico del 2,7% para Ecuador en 2026

El organismo multilateral prevé que la economía ecuatoriana registre un crecimiento del 2,7% en 2026, impulsado por el consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras.

En cuanto a la inflación, el FMI destacó que esta alcanzó el 1,3% interanual en septiembre de 2026. Además, proyectó un superávit de la cuenta corriente equivalente al 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque los riesgos económicos disminuyeron desde la quinta revisión del programa, el organismo advirtió que todavía permanecen elevados.

Una de las principales preocupaciones corresponde a la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad. Sin embargo, el FMI considera que las reservas internacionales y los planes de contingencia de las autoridades contribuyen a mitigar esos riesgos.

Ecuador cumplió las metas cuantitativas de la sexta revisión

El FMI señaló que Ecuador cumplió todas las metas cuantitativas correspondientes a la sexta revisión del programa económico.

El país también alcanzó todas las metas indicativas, excepto aquella relacionada con los atrasos internos de pagos al sector privado.

El organismo explicó que Ecuador incumplió este último objetivo por un margen reducido, debido a la identificación y reclasificación de obligaciones pendientes durante el proceso de reestructuración del sector público.

La evaluación también recoge avances en la recaudación tributaria y en la eficiencia del gasto público, factores que, de acuerdo con el FMI, permitieron ampliar el margen para la inversión y el gasto social prioritario.

💪FMI APRUEBA SEXTA REVISIÓN: ECUADOR AVANZA. El FMI desembolsa $377 MILLONES y aprueba $703 MILLONES más para RESILIENCIA. Lo que destaca: 1️⃣ TODAS las metas cuantitativas cumplidas 2️⃣ Inflación BAJA: 1,3% 3️⃣ Reservas en MÁXIMOS HISTÓRICOS 4️⃣ POBREZA en su nivel más bajo desde 2007 5️⃣ Regreso a MERCADOS INTERNACIONALES 6️⃣ Las 3 calificadoras MEJORARON la nota Toca CONTINUAR LAS REFORMAS y atraer INVERSIÓN PRIVADA. ¡Ecuador va por buen camino! 🚀 — Alberto Acosta-Burneo (@ALBERTOACOSTAB) November 24, 2026

El retorno de Ecuador a los mercados internacionales

Otro de los aspectos que recoge la sexta revisión es el regreso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales en enero de 2026, por primera vez desde 2019.

En ese mes, el país realizó una emisión de bonos por 4 000 millones de dólares, junto con una operación de recompra de deuda por 3 000 millones de dólares.

Más sobre el tema: FMI aprueba quinta revisión de metas y accede al primer desembolso para Ecuador en 2026

Posteriormente, en mayo de 2026, Ecuador concretó una segunda emisión por 1 000 millones de dólares.

El FMI indicó que estas operaciones contribuyeron a fortalecer las reservas de liquidez, mejorar el perfil de la deuda y reducir las necesidades de financiamiento.

Además, las tres principales agencias calificadoras de riesgo mejoraron la calificación crediticia de Ecuador desde la aprobación del programa económico.

Pobreza, empleo y protección social en Ecuador

Nigel Clarke, subdirector gerente y presidente interino del Directorio Ejecutivo del FMI, destacó varios indicadores sociales dentro de la evaluación del programa.

El funcionario señaló que la tasa de pobreza alcanzó su nivel más bajo desde 2007, aunque el comunicado no especificó el porcentaje.

También mencionó un aumento del empleo adecuado, una reducción del subempleo y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

El organismo destacó la ampliación de la cobertura de las transferencias monetarias a los hogares vulnerables, pero recomendó fortalecer la red de protección social y extender la cobertura del seguro social entre las familias de menores ingresos.

Las reformas que el FMI recomienda a Ecuador

Tras la sexta revisión, el organismo multilateral planteó la necesidad de continuar con las reformas económicas y estructurales del país.

Entre las recomendaciones del FMI constan:

Mejorar la recaudación de ingresos tributarios.

Simplificar los gastos tributarios.

Focalizar los subsidios y las transferencias.

Incrementar la eficiencia del gasto público.

Fortalecer la supervisión del sistema financiero.

Alinear las tasas de interés con las condiciones del mercado y de financiamiento.

Atraer inversión privada hacia sectores como la minería y la energía.

Reforzar los mecanismos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El FMI también considera prioritario desarrollar el mercado nacional de títulos de deuda pública y promover la integración comercial para diversificar las exportaciones ecuatorianas.

El organismo sostiene que la continuidad de estas reformas y la implementación del nuevo acuerdo de resiliencia contribuirán a fortalecer la capacidad de Ecuador para enfrentar los riesgos económicos, climáticos y energéticos a largo plazo.

FMI aprueba nuevo desembolso para Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuánto dinero desembolsará el FMI a Ecuador tras la sexta revisión? El FMI aprobó un desembolso inmediato de aproximadamente 377 millones de dólares.

Con esos recursos, Ecuador acumula alrededor de 4.000 millones de dólares en desembolsos dentro del programa económico aprobado en 2024. ❓¿Qué nuevo financiamiento aprobó el FMI para Ecuador? El organismo aprobó otro programa por aproximadamente 703 millones de dólares mediante el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.

El acuerdo tendrá una duración de 18 meses y financiará reformas relacionadas con riesgos climáticos, energía, gobernanza y financiamiento sostenible. ❓¿Cuánto crecerá la economía de Ecuador en 2026 según el FMI? El FMI proyecta un crecimiento económico del 2,7% para 2026.

El organismo atribuye esa previsión al comportamiento del consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras. ❓¿Ecuador cumplió las metas acordadas con el FMI? Sí, Ecuador cumplió todas las metas cuantitativas correspondientes a la sexta revisión.

También alcanzó todas las metas indicativas, excepto la relacionada con atrasos internos de pagos al sector privado, que se incumplió por un margen reducido. ❓¿Qué reformas recomienda el FMI a Ecuador? El FMI plantea mejorar la recaudación tributaria, focalizar subsidios y transferencias, aumentar la eficiencia del gasto público y fortalecer la supervisión financiera.

También recomienda atraer inversión privada, reforzar los controles contra el lavado de activos y desarrollar el mercado nacional de deuda pública.

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