Ecuador abre nueva línea de crédito tras lograr acuerdo con el FMI

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El equipo técnico del organismo multilateral y las autoridades ecuatorianas cerraron las conversaciones de la sexta revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y formalizaron un segundo convenio por 18 meses mediante el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS). Con este entendimiento, el país gestiona el acceso a una nueva línea de financiamiento por 710 millones de dólares orientada a reformas climáticas y energéticas, al tiempo que viabiliza la entrega de 380 millones de dólares correspondientes al calendario regular del crédito vigente una vez que el Directorio Ejecutivo dé su aprobación formal.

Desembolsos clave tras el acuerdo con el FMI

La ratificación que emitirá el Directorio Ejecutivo permitirá que el Estado ecuatoriano disponga de forma inmediata de 280,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), monto equivalente a unos 380 millones de dólares del programa SAF.

El programa económico de Ecuador mantiene un sólido desempeño. El FMI y las autoridades acordaron reformas para impulsar crecimiento, inversión y empleo, y unos US$710 millones para reforzar la resiliencia, sujetos a aprobación del Directorio del Fondo. https://t.co/YuIlFqPwNO pic.twitter.com/3vaT8eD3td — FMI (@FMInoticias) November 9, 2026

En paralelo, el entendimiento técnico incorpora la apertura del programa SRS con acceso a 523,275 millones de DEG (alrededor de 710 millones de dólares). El primer desembolso de esta nueva línea crediticia estará disponible luego de completarse una primera revisión y aplicarse las medidas de reforma comprometidas.

Evaluación cuantitativa y metas del programa económico

El balance de la misión encabezada por Anastasia Guscina determinó un sólido desempeño en las metas cuantitativas fijadas para la sexta revisión, las cuales se cumplieron con amplios márgenes gracias a la recaudación de ingresos y a la optimización del gasto estatal.

En las metas indicativas, únicamente quedó pendiente por un margen menor el compromiso sobre pagos de atrasos del gobierno central al sector privado interno, debido a la identificación y reclasificación de obligaciones durante la reestructuración del sector público. El manejo presupuestario permitió sostener los programas prioritarios de gasto social y ampliar la cobertura de las transferencias a hogares vulnerables.

Tres ejes para la resiliencia energética y climática

La nueva línea crediticia por 710 millones de dólares gestionada mediante el SRS concentrará su aplicación en tres pilares macroeconómicos:

Mejorar la resiliencia y reducir los riesgos externos en el sector energético.

en el sector energético. Reducir las vulnerabilidades sociales y económicas frente a desastres naturales.

frente a desastres naturales. Reforzar la gobernanza climática y el financiamiento sostenible.

Indicadores macroeconómicos y colocaciones de deuda

Las estimaciones técnicas proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) real de Ecuador alcanzará un crecimiento del 2,7% en 2026, apoyado en el desempeño del 2,1% del primer semestre y en el impulso del consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras.

La inflación retrocedió al 1,3% en septiembre ante la moderación en precios de electricidad y combustibles, mientras que la cuenta corriente registrará un superávit del 4,6% del PIB, llevando las reservas internacionales a máximos históricos.

Asimismo, el informe destacó el retorno del país a los mercados internacionales de capital en enero de 2026 con una emisión de bonos por 4 000 millones de dólares —junto a una recompra por 3 000 millones de dólares— y una colocación complementaria de 1 000 millones de dólares en mayo, operaciones que mejoraron la calificación crediticia soberana.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué implica la nueva línea de crédito que Ecuador abre con el FMI?

Permite acceder a unos 710 millones de dólares adicionales mediante el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) a 18 meses de plazo.

En el marco de los Desembolsos clave tras el acuerdo con el FMI, esta nueva línea crediticia busca apoyar reformas estructurales específicas. A diferencia del crédito habitual para el presupuesto, los tramos de este financiamiento se habilitarán conforme el país cumpla revisiones periódicas sobre sostenibilidad ambiental y resiliencia estatal.

❓ ¿Cuánto dinero recibirá Ecuador por la sexta revisión del programa SAF?

Recibirá 380 millones de dólares de forma inmediata tras el visto bueno del Directorio Ejecutivo.

De acuerdo con el desglose de Desembolsos clave tras el acuerdo con el FMI, la cifra equivale a 280,5 millones de Derechos Especiales de Giro. Estos fondos corresponden al calendario ordinario del crédito ampliado de 48 meses que mantiene el país para estabilizar sus cuentas fiscales.

❓ ¿Qué metas fiscales y económicas avaló el organismo internacional?

Certificó el cumplimiento de todas las metas cuantitativas con amplios márgenes y la gran mayoría de metas indicativas.

La sección de Evaluación cuantitativa y metas del programa económico resalta el aumento de la recaudación tributaria y el control del gasto corriente. La única meta indicativa pendiente por un margen menor fue el pago de atrasos a proveedores privados por un proceso interno de reclasificación contable en el sector público.

❓ ¿Cuáles son las prioridades de inversión del crédito de resiliencia?

Se concentrará en blindar el sector energético, amortiguar desastres naturales y fomentar la gobernanza climática.

Bajo los Tres ejes para la resiliencia energética y climática, el financiamiento busca mitigar la exposición fiscal ante choques externos y emergencias climáticas. La meta técnica es que la infraestructura pública cuente con márgenes de respuesta frente a fenómenos meteorológicos severos.

❓ ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento e inflación para Ecuador en 2026?

Se proyecta un crecimiento del PIB del 2,7% para todo 2026 y una inflación contenida en torno al 1,3%.

El apartado de Indicadores macroeconómicos y colocaciones de deuda refleja una reactivación sustentada en el consumo y las ventas no petroleras. Además, la balanza de pagos mantendrá un superávit de cuenta corriente del 4,6% del PIB, lo que sitúa las reservas monetarias del país en niveles récord.

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