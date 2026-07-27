¿Te corresponde el decimocuarto sueldo? Estos trabajadores cobran hasta el 15 de agosto de 2026

El plazo para el pago del décimocuarto sueldo en la región Sierra y Amazonía se acerca a su vencimiento. Los empleadores deberán cancelar este beneficio hasta el 15 de agosto de 2026, siempre que los trabajadores hayan optado por recibirlo de forma acumulada.

No obstante, la legislación laboral establece diferentes escenarios. Mientras algunos trabajadores recibirán los 482 dólares correspondientes al Salario Básico Unificado, otros no tendrán un depósito en esa fecha porque eligieron la mensualización o recibirán un valor proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

¿Quiénes sí recibirán el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto?

El pago acumulado corresponde a los trabajadores bajo relación de dependencia que no solicitaron la mensualización del beneficio. Ese es el caso de Byron Trujillo, asesor comercial y padre de dos hijos en edad escolar. Él decidió mantener el pago acumulado porque considera que el décimocuarto sueldo representa un respaldo para cubrir gastos que se concentran al inicio del año lectivo.

“Con ese dinero pagamos parte de las matrículas y compramos los útiles escolares. Tener el valor completo en agosto nos ayuda a organizar mejor el presupuesto familiar”, comentó Trujillo.

Como publicó EL COMERCIO el 25 de julio de 2025, el décimocuarto sueldo constituye un beneficio laboral destinado precisamente a apoyar los gastos del inicio de clases en cada región del país.

¿Quiénes no recibirán un depósito en agosto?

Los trabajadores que solicitaron la mensualización no recibirán un nuevo pago hasta el 15 de agosto. Una de ellas es Verónica Madrid, asistente contable que labora en una comercializadora de celulares. Hace dos años optó por recibir el décimocuarto sueldo distribuido durante el año para fortalecer su presupuesto mensual.

“Preferí mensualizarlo porque ese ingreso adicional me ayuda a cubrir gastos del hogar todos los meses. Sé que en agosto no recibiré un depósito, porque ese dinero ya fue incorporado a mi remuneración”, explicó Madrid.

En esta modalidad, el beneficio se divide en doce pagos. Durante 2026, cada cuota equivale aproximadamente a 40,16 dólares, por lo que quienes hicieron esta elección ya percibieron el beneficio de forma anticipada.

¿Quiénes recibirán menos de 482 dólares?

La normativa también contempla un pago proporcional para quienes no completaron todo el período de cálculo. Los trabajadores que iniciaron su relación laboral después del 1 de agosto de 2025, cambiaron de empleador o no laboraron durante todo el período comprendido hasta el 31 de julio de 2026 recibirán un monto calculado de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado.

Por ejemplo, una persona que trabajó seis meses recibirá aproximadamente 240,96 dólares, sin perjuicio del criterio de redondeo aplicado por el empleador.

Consecuencias del incumplimiento del pago

El Ministerio del Trabajo recuerda que el décimo cuarto sueldo constituye un derecho irrenunciable. Si el empleador incumple con el pago dentro del plazo legal, la normativa contempla multas que van desde tres hasta 20 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de las verificaciones realizadas por la autoridad laboral.

Preguntas frecuentes sobre quiénes recibirán el décimo cuarto sueldo en agosto de 2026:

❓ ¿Quiénes recibirán el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto de 2026? Los trabajadores que eligieron la modalidad de pago acumulado.

Los empleados bajo relación de dependencia que no solicitaron la mensualización recibirán el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto de 2026. Este beneficio equivale al Salario Básico Unificado (482 dólares), siempre que hayan trabajado durante todo el período de cálculo establecido por la ley. ❓ ¿Por qué algunos trabajadores no recibirán un depósito en agosto? Porque optaron por la mensualización del beneficio.

Quienes eligieron esta modalidad reciben el décimo cuarto sueldo distribuido en doce cuotas mensuales, incorporadas a su remuneración. En 2026, cada pago mensual es de aproximadamente 40,16 dólares, por lo que no corresponde un depósito adicional en agosto. ❓ ¿Quiénes recibirán un monto menor a 482 dólares? Los trabajadores que no laboraron durante todo el período de cálculo.

La legislación establece un pago proporcional para quienes comenzaron a trabajar después del 1 de agosto de 2025, cambiaron de empleador o no mantuvieron una relación laboral durante todo el período que concluyó el 31 de julio de 2026. El monto se calcula según el tiempo efectivamente trabajado. ❓ ¿Cómo se calcula el décimo cuarto sueldo proporcional? Se divide el Salario Básico Unificado entre los doce meses del período.

Cada mes trabajado equivale aproximadamente a 40,16 dólares. Por ejemplo, un trabajador que laboró seis meses recibirá alrededor de 240,96 dólares, sin perjuicio del criterio de redondeo aplicado por el empleador. ❓ ¿Qué pasa si el empleador no paga el décimo cuarto sueldo dentro del plazo? Puede ser sancionado por el Ministerio del Trabajo.

El décimo cuarto sueldo es un derecho laboral irrenunciable. Si el empleador incumple con el pago hasta el 15 de agosto, la normativa prevé multas de entre tres y 20 salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las verificaciones efectuadas por la autoridad laboral.

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