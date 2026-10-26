Jóvenes en Acción incorpora a empresas privadas para capacitar a 700 000 participantes

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El programa Jóvenes en Acción ampliará su alcance con la participación de empresas privadas que recibirán a jóvenes para desarrollar actividades remuneradas. El presidente Daniel Noboa anunció esta incorporación y destacó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de los participantes mediante capacitación y experiencia práctica, con miras a facilitar su ingreso al mercado laboral.

En esta nueva edición, 700 000 jóvenes comenzarán sus actividades el miércoles 4 de noviembre de 2026. El programa combinará la formación y la orientación laboral con experiencias en ministerios, instituciones públicas y empresas privadas. Noboa señaló que fue elegido para dar trabajo a los jóvenes y que, por esa razón, el Gobierno invierte en su capacitación.

Estas son las empresas privadas que se suman a Jóvenes en Acción

El presidente Daniel Noboa informó que varias empresas y organizaciones del sector productivo abrirán sus puertas a los participantes de Jóvenes en Acción. Entre las primeras entidades que se incorporan a esta etapa constan la Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, Indurama Ecuador S. A., Plásticos Rival y Centro Cerámico Cremosa.

La lista también incluye a Corporación Azende, Lácteos San Antonio, Conave y Corporación Go Corp. Estas empresas se sumarán a la iniciativa para recibir a los jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y capacidades a través de actividades prácticas y remuneradas.

La incorporación del sector privado amplía los espacios en los que los participantes podrán adquirir experiencia. El programa contempla actividades de formación y orientación laboral, además de tareas que permitan desarrollar habilidades útiles para su futura incorporación al mercado de trabajo.

Los 700 000 participantes cumplirán las actividades previstas en esta cuarta convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese período, combinarán el aprendizaje con experiencias prácticas en los distintos espacios que forman parte de la iniciativa.

El programa también incluye prevención ante el fenómeno de El Niño

Jóvenes en Acción contempla actividades vinculadas con la prevención y preparación ante el fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinará estas tareas, que combinarán la formación de los participantes con acciones de servicio a las comunidades.

De esta manera, el programa incorporará actividades que van más allá de la capacitación laboral. Los jóvenes también participarán en tareas relacionadas con la preparación frente a los efectos del fenómeno climático, bajo la coordinación de la entidad encargada de la gestión de riesgos.

Por otra parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Diana Ramírez, informó que el Gobierno desarrolla un estudio para evaluar el impacto de Jóvenes en Acción en Ecuador. El Banco Mundial apoya este análisis, que busca determinar los resultados alcanzados por la iniciativa.

El estudio también pretende establecer las condiciones necesarias para consolidar Jóvenes en Acción como un proyecto de inversión en el país. Esta evaluación se desarrolla mientras el programa suma cuatro convocatorias durante el Gobierno de Daniel Noboa.

La nueva etapa contempla, además, la entrega de recursos económicos a los beneficiarios antes de que concluyan sus actividades. Los pagos previstos para octubre y noviembre forman parte del apoyo que reciben los jóvenes de entre 18 y 29 años. Así, la iniciativa combina la ayuda monetaria con la formación práctica y la orientación laboral, mientras amplía la participación de empresas privadas en el proceso de capacitación.

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