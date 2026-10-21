Jóvenes en Acción da un nuevo paso y esto deben revisar los seleccionados

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El programa Jóvenes en Acción continúa con las fases previstas para la incorporación de los participantes seleccionados en su nueva convocatoria. A pocas semanas del inicio de actividades, las autoridades avanzan con un proceso que permitirá completar la información de los beneficiarios y definir aspectos operativos relacionados con su participación dentro de la iniciativa.

Ingreso de datos marca la fase actual de Jóvenes en Acción

Este 21 de octubre, Jóvenes en Acción se encuentra en la etapa de ingreso de datos de los participantes seleccionados. Desde el 18 de octubre de 2026, los jóvenes deben acceder a la plataforma oficial del programa para completar varios requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La entidad informó que este procedimiento forma parte del proceso previo al inicio de actividades previsto para el 4 de noviembre de 2026.

A través de una comunicación oficial, el programa indicó a los beneficiarios que deben ingresar al sistema, seleccionar una institución, registrar una cuenta bancaria, aceptar los términos y condiciones y verificar un código enviado a su correo electrónico.

Qué deben hacer los jóvenes seleccionados en la plataforma

Los participantes deben completar una serie de pasos dentro del portal oficial de Jóvenes en Acción.

El procedimiento contempla:

Ingresar a la cuenta personal en jovenesenaccion.trabajo.gob.ec.

en jovenesenaccion.trabajo.gob.ec. Elegir la institución donde realizarán sus actividades.

Registrar una cuenta bancaria personal, activa y a su nombre.

personal, activa y a su nombre. Aceptar los términos y condiciones del programa.

Ingresar el código de verificación enviado al correo electrónico registrado.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la realización de estos pasos permite completar la etapa de ingreso de datos que cumple actualmente el programa.

Elección de instituciones forma parte del proceso actual

Uno de los requisitos establecidos para los participantes consiste en escoger la institución donde desarrollarán sus actividades una vez que inicie esta nueva fase.

Según información difundida previamente por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, las actividades de Jóvenes en Acción se ejecutarán junto a ministerios, instituciones ejecutoras y empresas privadas participantes del programa.

Además de definir la entidad donde realizarán sus jornadas, los jóvenes deben registrar una cuenta bancaria para la acreditación de los incentivos económicos contemplados en la iniciativa.

Actividades arrancarán el 4 de noviembre

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano informó que esta nueva fase de Jóvenes en Acción comenzará el 4 de noviembre y finalizará el 31 de diciembre de 2026.

La convocatoria contempla 700.000 cupos para jóvenes ecuatorianos. Durante ese periodo, los participantes recibirán formación y orientación laboral y cumplirán actividades prácticas dentro de las instituciones y entidades vinculadas al programa.

Entre las tareas previstas también constan acciones relacionadas con la prevención y preparación frente al fenómeno de El Niño, en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Jóvenes recibirán dos pagos de 400 dólares

La nueva fase de Jóvenes en Acción contempla la entrega de dos incentivos económicos de 400 dólares cada uno.

Según la información oficial difundida por el Ministerio, los recursos se depositarán en la cuenta bancaria registrada por cada participante durante la actual etapa de ingreso de datos.

Por ahora, el programa concentra sus acciones en la validación de información, el registro de cuentas bancarias y la elección de las instituciones donde los jóvenes realizarán sus actividades cuando empiece la fase operativa el próximo 4 de noviembre.

Jóvenes en Acción, preguntas frecuentes

❓ ¿En qué etapa se encuentra Jóvenes en Acción en Ecuador este 21 de octubre de 2026? El programa Jóvenes en Acción se encuentra en la etapa de ingreso de datos de los participantes seleccionados, que comenzó el 18 de octubre de 2026.

Contexto: Los jóvenes deben completar los requisitos en la plataforma oficial antes del inicio de las actividades, previsto para el 4 de noviembre de 2026, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. ❓ ¿Qué deben hacer los jóvenes seleccionados en la plataforma de Jóvenes en Acción? Los participantes deben elegir una institución, registrar una cuenta bancaria personal activa, aceptar los términos y condiciones e ingresar un código de verificación enviado a su correo electrónico.

Contexto: Estos pasos forman parte de la etapa de ingreso de datos. Las autoridades solicitan completar el procedimiento en el portal oficial del programa para preparar la participación de los jóvenes en la nueva fase. ❓ ¿Cuál es la página oficial para completar los datos de Jóvenes en Acción? Los participantes deben ingresar a jovenesenaccion.trabajo.gob.ec.

Contexto: En esta plataforma deben acceder a su cuenta personal, seleccionar la institución donde realizarán sus actividades, registrar su cuenta bancaria, aceptar las condiciones del programa y verificar su correo electrónico mediante el código enviado. ❓ ¿Desde cuándo pueden los beneficiarios ingresar sus datos en Jóvenes en Acción? La etapa de ingreso de datos comenzó el 18 de octubre de 2026.

Contexto: El procedimiento permite registrar la información bancaria y definir la institución donde cada participante cumplirá sus actividades. Esta fase precede al inicio operativo del programa, previsto para el 4 de noviembre. ❓ ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan las actividades de Jóvenes en Acción? La nueva fase comenzará el 4 de noviembre y terminará el 31 de diciembre de 2026.

Contexto: Durante ese periodo, los participantes recibirán formación y orientación laboral y cumplirán actividades prácticas en instituciones y entidades vinculadas al programa.

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