¿Quiénes pueden acceder a Jóvenes en Acción y cuáles son los requisitos?

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Gobierno anunció una nueva convocatoria de Jóvenes en Acción, que empezará el 30 de octubre de 2026 y contempla 700 000 cupos en Ecuador. El programa está dirigido a jóvenes que cumplan condiciones específicas de edad, situación laboral y participación previa.

¿Quiénes pueden acceder a Jóvenes en Acción?

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años. Los aspirantes también deben cumplir estos requisitos:

No tener afiliación vigente al IESS, ISSFA ni ISSPOL.

No recibir el Bono MIES.

No haber participado antes en Jóvenes en Acción.

Tener una cuenta bancaria a su nombre.

La nueva etapa contempla 700 000 cupos y busca incorporar, entre otros interesados, a personas que no consiguieron ingresar en convocatorias anteriores.

¿Cómo inscribirse en Jóvenes en Acción?

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa y seleccionar ‘Crear cuenta’. Quienes ya tengan un usuario pueden iniciar sesión.

Para el registro, el sistema solicita la cédula y el código dactilar. Después, cada aspirante debe seguir los pasos que aparecen en la plataforma y escoger la opción de pasantía que más le convenga.

Los participantes deben asistir a las capacitaciones y cumplir con las actividades previstas dentro del programa.

¿Cuándo se pagarán los 800 dólares de Jóvenes en Acción?

Cada beneficiario recibirá 800 dólares durante los dos meses de esta etapa. El monto se dividirá en dos transferencias de 400 dólares.

El primer desembolso está previsto para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre. Los pagos llegarán a la cuenta bancaria registrada por cada participante, siempre que cumpla con las actividades correspondientes.

Jóvenes en Acción amplía sus cupos en 2026

El programa registró 75 467 beneficiarios en 2024 y 80 000 en 2025. Para 2026, el Gobierno habilitó inicialmente 150 000 cupos antes de anunciar la nueva convocatoria.

Entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, Jóvenes en Acción también registró 26 675 capacitaciones.

El presidente Daniel Noboa anunció la nueva etapa e invitó a los jóvenes a inscribirse. La propuesta incluye capacitación y pasantías pagadas para que los participantes sumen experiencia práctica.

Jóvenes en Acción; preguntas frecuentes