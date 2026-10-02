¿Quiénes pueden acceder a Jóvenes en Acción y cuáles son los requisitos?

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El Gobierno anunció una nueva convocatoria de Jóvenes en Acción, que empezará el 30 de octubre de 2026 y contempla 700 000 cupos en Ecuador. El programa está dirigido a jóvenes que cumplan condiciones específicas de edad, situación laboral y participación previa.
La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años. Los aspirantes también deben cumplir estos requisitos:
La nueva etapa contempla 700 000 cupos y busca incorporar, entre otros interesados, a personas que no consiguieron ingresar en convocatorias anteriores.
Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa y seleccionar ‘Crear cuenta’. Quienes ya tengan un usuario pueden iniciar sesión.
Para el registro, el sistema solicita la cédula y el código dactilar. Después, cada aspirante debe seguir los pasos que aparecen en la plataforma y escoger la opción de pasantía que más le convenga.
Los participantes deben asistir a las capacitaciones y cumplir con las actividades previstas dentro del programa.
Cada beneficiario recibirá 800 dólares durante los dos meses de esta etapa. El monto se dividirá en dos transferencias de 400 dólares.
El primer desembolso está previsto para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre. Los pagos llegarán a la cuenta bancaria registrada por cada participante, siempre que cumpla con las actividades correspondientes.
El programa registró 75 467 beneficiarios en 2024 y 80 000 en 2025. Para 2026, el Gobierno habilitó inicialmente 150 000 cupos antes de anunciar la nueva convocatoria.
Entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, Jóvenes en Acción también registró 26 675 capacitaciones.
El presidente Daniel Noboa anunció la nueva etapa e invitó a los jóvenes a inscribirse. La propuesta incluye capacitación y pasantías pagadas para que los participantes sumen experiencia práctica.
La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que cumplan los requisitos establecidos por el programa.
Contexto: Los aspirantes no deben tener afiliación vigente al IESS, ISSFA ni ISSPOL, recibir el Bono MIES ni haber participado antes en Jóvenes en Acción. También necesitan una cuenta bancaria a su nombre.
El Gobierno anunció 700 000 cupos para esta nueva etapa.
Contexto: La convocatoria busca incorporar, entre otros interesados, a jóvenes que no consiguieron ingresar en etapas anteriores.
Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa y crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienen un usuario.
Contexto: El registro solicita la cédula y el código dactilar. Después, el aspirante debe completar los pasos indicados y escoger la opción de pasantía que más le convenga.
Cada beneficiario recibirá un total de 800 dólares durante los dos meses de esta etapa.
Contexto: El monto se dividirá en dos transferencias de 400 dólares cada una.
El primer desembolso está previsto para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre de 2026.
Contexto: El dinero llegará a la cuenta bancaria registrada por cada participante, siempre que cumpla con las actividades correspondientes.
Los participantes deben asistir a las capacitaciones y cumplir con las actividades previstas dentro del programa.
Contexto: La propuesta combina capacitación y pasantías pagadas para que los participantes obtengan experiencia práctica.
No. Uno de los requisitos establece que el aspirante no debe haber participado anteriormente en el programa.
Contexto: La nueva convocatoria también busca incorporar a personas que no lograron acceder en etapas anteriores.
El programa registró 75 467 beneficiarios en 2024 y 80 000 en 2025.
Contexto: Para 2026, el Gobierno habilitó inicialmente 150 000 cupos antes del anuncio de esta nueva convocatoria de 700 000 cupos.
La nueva convocatoria empezará el 30 de octubre de 2026.
Contexto: Esa misma fecha está prevista para el primer pago de 400 dólares, mientras el segundo desembolso está programado para el 27 de noviembre.