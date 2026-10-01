Jóvenes en Acción: Así puedes acceder al pago anticipado

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El programa Jóvenes en Acción comenzará el próximo viernes 30 de octubre de 2026 y, en esta edición, los participantes recibirán pagos anticipados por su vinculación. Según el anunciado que hizo Daniel Noboa este jueves, 700 000 nuevos cupos se habilitaron para que los jóvenes se capaciten y realicen una pasantía pagada de 400 dólares mensuales durante dos meses.

A diferencia de las ediciones anteriores, los beneficiarios no deberán esperar a concluir la pasantía para recibir el incentivo económico, ya que el pago será anticipado cada mes.

Fechas de los pagos

El primer pago se realizará el mismo día de inicio del programa, el 30 de octubre.

El segundo desembolso está previsto para el 27 de noviembre.

Qué harán los participantes

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación, el programa permite que los jóvenes aprendan, se capaciten y adquieran experiencia en diferentes labores desarrolladas por entidades públicas, con el objetivo de abrirles oportunidades hacia el empleo.

Las actividades incluyen trabajos comunitarios, limpieza de parques, brigadas sociales de vivienda y formación en áreas relacionadas con seguridad vial, movilidad y proyectos de inversión, entre otras.

Requisitos para participar

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años.

No tener afiliación a los institutos de seguridad social: IESS, Issfa e Ispol.

No recibir el bono de desarrollo humano.

No haber participado antes en Jóvenes en Acción.

Tener una cuenta bancaria.

Cómo realizar la inscripción

Para registrarse, los jóvenes deben ingresar a www.jovenesenaccion.trabajo.gob.ec y presionar el botón “Ingresar”.

Luego, deberán:

Colocar su número de cédula y código dactilar. Elegir una destreza. Seleccionar la institución en la que se formarán. Asistir a las capacitaciones.

700 mil nuevos cupos para que más jóvenes den el primer paso, ganen experiencia y abran camino a nuevas oportunidades. 💼🇪🇨 Inscríbete en https://t.co/Tbt1rj02sA y ponte en acción. pic.twitter.com/aFZccgzkuw — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) October 1, 2026

Una vez cumplidas las actividades asignadas, antes de finalizar octubre y noviembre recibirán el pago mediante transferencia a su cuenta bancaria.

Antecedente del programa

La última convocatoria habilitada fue la del 16 de junio, con 150 000 cupos y un pago por tres meses.Los jóvenes que participaron en esa edición recibieron la segunda remuneración el pasado 1 de septiembre.

Más información del programa Jóvenes en Acción

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