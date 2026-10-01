Jóvenes en Acción, cómo inscribirse para recibir el pago de 400 dólares

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Una nueva etapa del programa Jóvenes en Acción comenzará el 30 de octubre de 2026 y contempla 700 000 cupos para personas de entre 18 y 29 años. Los participantes accederán a capacitaciones y pasantías durante dos meses y recibirán un total de 800 dólares, distribuidos en dos pagos de 400 dólares.

El presidente Daniel Noboa anunció esta ampliación después de que decenas de jóvenes expresaran, mediante videos, que quedaron fuera de la edición anterior del programa. La nueva convocatoria busca ampliar el número de beneficiarios y ofrecer oportunidades de formación y experiencia práctica. El primer pago está previsto para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre.

Estos son los pasos para inscribirse en Jóvenes en Acción

El registro se realiza exclusivamente a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Desarrollo Humano. Los interesados deben ingresar al sistema y crear una cuenta si todavía no tienen una. Quienes ya cuentan con un registro pueden iniciar sesión.

Para completar la inscripción, el postulante debe ingresar su número de cédula y el código dactilar. Después deberá llenar la información solicitada por la plataforma y registrar una cuenta bancaria que esté a su nombre. Esta cuenta será utilizada para recibir las transferencias económicas previstas por el programa.

La inscripción, sin embargo, no garantiza automáticamente el acceso al beneficio. Después de registrarse, los postulantes deberán completar el proceso de vinculación con la institución ejecutora que les sea asignada.

El programa contempla actividades y pasantías en los ministerios que participan en el proyecto. Durante los dos meses de duración, los jóvenes deberán acudir a las capacitaciones y cumplir con las pasantías para acceder a las transferencias correspondientes.

Si la cantidad de aspirantes supera el número de cupos disponibles, el programa dará prioridad a quienes tengan un mayor índice de vulnerabilidad registrado en el Registro Social.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a personas que tengan entre 18 y 29 años. Además, deben cumplir otras condiciones para participar en el programa.

Los postulantes no deben tener una afiliación vigente al IESS, ISSFA ni ISSPOL. Tampoco pueden recibir el Bono MIES ni haber participado anteriormente en Jóvenes en Acción. Otro requisito es contar con una cuenta bancaria a nombre del participante.

Esta nueva convocatoria amplía considerablemente el alcance del programa. Jóvenes en Acción comenzó en 2024 con 75 467 beneficiarios y en 2025 llegó a 80 000 personas. Para 2026 se habilitaron inicialmente 150 000 cupos. Además, entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026 se registraron 26 675 capacitaciones.

El Gobierno anunció ahora 700 000 cupos para esta nueva etapa. La iniciativa combina capacitación, pasantías y apoyo económico durante dos meses. El objetivo planteado es que los jóvenes desarrollen habilidades, acumulen experiencia y cuenten con herramientas para avanzar hacia el empleo.

El anuncio ocurrió un día después de que Noboa informara sobre el pago adelantado del décimo tercer sueldo para los trabajadores del sector público. El Gobierno prevé cancelar ese beneficio el 16 de noviembre únicamente a los empleados públicos.

Además, el Ejecutivo había anunciado para el 20 de noviembre una suspensión laboral en todo el país.

Según la Proforma presupuestaria para 2026, presentada por el Ejecutivo en 2025, el programa Jóvenes en Acción cuenta con 1 millón de dólares destinados para su ejecución.

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