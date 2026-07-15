150 mil jóvenes comienzan una nueva etapa en el programa ‘Jóvenes en Acción’ en 2026

El presidente Daniel Noboa inauguró este miércoles la tercera edición del programa Jóvenes en Acción. Esta iniciativa incorpora a 150 mil jóvenes de entre 18 y 29 años en distintas instituciones del Estado. Su objetivo consiste en fortalecer las capacidades de los participantes, facilitar su primera experiencia laboral e impulsar el empleo juvenil. Para esta fase, el Gobierno destinará una inversión de 180 millones de dólares.

Ecuador fortalece empleo y juventud con Jóvenes en Acción

La nueva etapa representa la mayor cobertura desde la creación del programa. Las dos primeras ediciones beneficiaron a 80 mil jóvenes cada una. La actual casi duplica esa cifra y mantiene un alcance nacional. Según el Ejecutivo, las actividades se desarrollarán entre julio y septiembre de 2026.

Los beneficiarios desarrollarán actividades en el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Mineduc), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En estas entidades, recibirán experiencia práctica y capacitación.

En Pichincha participarán 2 562 jóvenes como parte de la cobertura nacional prevista para esta tercera edición. Durante el acto de inauguración, el presidente Noboa afirmó que el programa busca ampliar las oportunidades para una población que, según señaló, históricamente enfrentó dificultades para acceder al mercado laboral y a la educación.

“A los jóvenes como ustedes, que estaban al final de la fila, no les daban oportunidades de trabajo ni oportunidades de estudio. No tenían visión de cómo iban a poder crecer; ahora la tienen. Este Gobierno lo hace de la forma más directa posible. Aparte de capacitar, genera un ingreso directo a la juventud. Y lo vamos a seguir haciendo porque vemos los resultados, vemos los cambios en las vidas de las personas”, manifestó Daniel Noboa, presidente de la República.

Empleo juvenil y primera experiencia de trabajo

El proyecto Jóvenes en Acción forma parte de la política pública del Gobierno para fortalecer la inclusión de la población joven mediante programas que combinan capacitación, experiencia laboral y un incentivo económico durante su participación.

Las dos primeras ediciones reunieron a 80 mil beneficiarios cada una. Con esta nueva fase, el número de participantes aumenta a 150 mil jóvenes, lo que convierte a esta convocatoria en la de mayor alcance desde la creación del programa.

Beneficiarios destacan las oportunidades para la juventud

Maryuri Loor, una de las participantes de esta tercera edición, aseguró que el programa representa una oportunidad para adquirir experiencia en un mercado laboral donde el acceso al primer empleo suele ser una de las principales barreras para los jóvenes.

“Es importante porque nos permite involucrarnos, tener nuestra primera experiencia laboral, que es necesaria porque hoy en día es difícil que nos den oportunidades para trabajar”, expresó Maryuri Loor, beneficiaria del programa.

Según informó el Gobierno, Jóvenes en Acción se ejecutará en las 24 provincias del país hasta septiembre de 2026. Participarán jóvenes vinculados a proyectos desarrollados por las instituciones públicas que forman parte de esta tercera edición.

Preguntas frecuentes sobre la tercera edición de Jóvenes en Acción:

❓ ¿Qué es la tercera edición de Jóvenes en Acción? Es un programa del Gobierno para impulsar el empleo juvenil.

La iniciativa incorpora a 150 000 jóvenes de entre 18 y 29 años en instituciones públicas, donde recibirán capacitación, experiencia práctica e incentivos económicos durante su participación. ❓ ¿Cuántos jóvenes participan en esta convocatoria? 150 000 jóvenes.

Se trata de la edición con mayor cobertura desde la creación del programa. Las dos convocatorias anteriores beneficiaron a 80 000 participantes cada una. ❓ ¿Cuál es el objetivo del programa? Facilitar la primera experiencia laboral y fortalecer las capacidades de los jóvenes.

El programa busca mejorar la empleabilidad mediante actividades prácticas en instituciones públicas, capacitación y un incentivo económico durante el período de participación. ❓ ¿Cuánto invertirá el Gobierno en esta tercera edición? 180 millones de dólares.

Según el Gobierno, esta inversión financiará la ejecución del programa en las 24 provincias del país entre julio y septiembre de 2026. ❓ ¿En qué instituciones trabajarán los beneficiarios? En cuatro entidades públicas.

Los participantes desarrollarán actividades en:

Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Mineduc).

Ministerio de Salud Pública (MSP).

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

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