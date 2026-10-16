Jóvenes en Acción 2026, quiénes recibirán los 800 dólares y cómo serán seleccionados

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El programa Jóvenes en Acción contempla una ayuda de 800 dólares para cada participante seleccionado. El monto se entregará en dos pagos de 400 dólares y estará condicionado a la participación en actividades comunitarias. Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 520 el jueves 15 de octubre de 2026.

La norma establece las condiciones para el cuarto ciclo del programa, que prevé incorporar hasta 700 000 jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 29 años y 11 meses.

Cómo se entregará la ayuda económica de Jóvenes en Acción

El primer pago de 400 dólares se acreditará antes del inicio de las actividades. Está destinado a cubrir gastos de alimentación, transporte y otras necesidades relacionadas con la participación.

El segundo desembolso, también de 400 dólares, dependerá de que el beneficiario cumpla las tareas asignadas y supere la verificación de las entidades responsables. Por ello, recibir los 800 dólares completos requiere cumplir las condiciones del programa.

Las transferencias se realizarán a cuentas bancarias activas a nombre de cada participante. La vinculación con las actividades comunitarias no genera una relación laboral con el Estado ni implica un nombramiento en una institución pública.

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Quiénes podían postularse

Los aspirantes debían tener nacionalidad ecuatoriana y estar dentro del rango de edad establecido. También debían contar con una cuenta bancaria activa a su nombre y no registrar afiliación bajo relación de dependencia en el seguro general obligatorio del IESS, el Issfa o el Isspol.

La normativa incluye restricciones para quienes reciben transferencias monetarias regulares administradas por el ministerio responsable, excepto las ayudas previstas para situaciones de emergencia.

La inscripción se habilitó en el portal institucional el 1 de octubre de 2026. Según la información disponible, el periodo ya había cerrado al 16 de octubre. Quienes no alcanzaron a registrarse deberán consultar los canales oficiales para conocer si se abrirán nuevas convocatorias.

La selección dará prioridad por situación socioeconómica

El proceso considerará los datos de la Unidad del Registro Social para identificar las condiciones socioeconómicas de los hogares. Tendrán prioridad los postulantes en situación de extrema pobreza y pobreza, así como quienes se inscriban por primera vez.

Si quedan cupos, podrán ser seleccionados jóvenes que no consten en el Registro Social. En ese caso, el orden se establecerá según la edad, de menor a mayor. Los participantes de ciclos anteriores también podrán reincorporarse si todavía hay plazas disponibles.

👉 https://t.co/Kf0tWq64ei || El Gobierno fijó un límite de hasta 700 000 beneficiarios para el programa Jóvenes en Acción. 👇👇👇 https://t.co/49RE8u7cJs — El Comercio (@elcomerciocom) October 16, 2026

Inasistencias y otras causas de exclusión

Las instituciones públicas coordinarán las jornadas y tareas comunitarias en áreas como salud, educación, deporte, cultura, ambiente, energía, infraestructura y gestión de riesgos. Si un participante incumple sin justificación, deberá devolver los recursos que no haya devengado.

La normativa también prevé la exclusión por presentar información falsa, suplantar identidades o registrar cuentas bancarias de terceros. Tres inasistencias consecutivas injustificadas durante un mismo mes pueden ocasionar la salida del programa. También se contempla la exclusión por agresiones, amenazas, acoso y otras formas de violencia.

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