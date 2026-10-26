Daniel Noboa confirma las fechas de los pagos de Jóvenes en Acción

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción recibirán los dos pagos económicos de esta cuarta convocatoria el viernes 30 de octubre y el viernes 27 de noviembre de 2026. El presidente Daniel Noboa confirmó las fechas este lunes 26 de octubre, durante una entrevista radial, y anunció que el Gobierno adelantará los depósitos para los participantes.

En esta etapa, 700 000 jóvenes de entre 18 y 29 años accederán a pasantías pagadas en instituciones del sector público y privado. Cada participante recibirá 400 dólares mensuales durante los dos meses que dura el programa, que comenzará el miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. El Gobierno destinará 560 millones de dólares a esta iniciativa.

Los pagos de Jóvenes en Acción se adelantarán en esta convocatoria

El presidente Daniel Noboa anunció que los depósitos de Jóvenes en Acción se realizarán en dos fechas específicas. El primer pago llegará el viernes 30 de octubre, mientras que el segundo se efectuará el viernes 27 de noviembre de 2026.

Este mecanismo representa un cambio frente a las tres convocatorias anteriores. En esas etapas, el Gobierno entregaba el dinero después de que los participantes concluían y justificaban sus prácticas. Para esta cuarta convocatoria, en cambio, el Ejecutivo decidió anticipar los depósitos.

El primer desembolso llegará antes del feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. El segundo se realizará dos días antes de las elecciones seccionales en Ecuador.

Durante su intervención radial, Noboa destacó el alcance económico del programa y señaló que el Gobierno entrega estos recursos directamente a los jóvenes, en particular a quienes más los necesitan. Según el Mandatario, la iniciativa busca que los participantes acumulen experiencia suficiente para acceder a oportunidades laborales tanto en el sector público como en el privado.

Noboa también resaltó la importancia de entregar este ingreso durante los últimos meses del año. Señaló que noviembre y diciembre son períodos en los que las familias necesitan mayores recursos. Además, sostuvo que la ayuda económica que reciben los jóvenes también llega a sus hogares.

El Presidente vinculó la disponibilidad de estos recursos con los resultados de la política pública del Gobierno. En ese contexto, mencionó el bajo riesgo país y el aumento de las ventas.

Qué actividades cumplirán los jóvenes hasta diciembre de 2026

Los 700 000 participantes comenzarán sus actividades el miércoles 4 de noviembre. Durante el programa, recibirán formación y orientación laboral, además de fortalecer sus capacidades mediante experiencias prácticas en ministerios, instituciones públicas y empresas privadas.

La iniciativa también contempla actividades relacionadas con la prevención y preparación ante el fenómeno de El Niño. Estas tareas estarán coordinadas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y combinarán el aprendizaje de los participantes con el servicio a las comunidades.

Las actividades de esta cuarta convocatoria concluirán el 31 de diciembre de 2026. Hasta entonces, los jóvenes cumplirán las tareas previstas dentro del programa, que busca aportar experiencia para su futura incorporación al mercado laboral.

Por otra parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Diana Ramírez, informó que el Gobierno desarrolla un estudio para evaluar el impacto de Jóvenes en Acción en Ecuador. La iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Mundial y busca determinar los resultados del programa.

El análisis también pretende establecer las condiciones para consolidar Jóvenes en Acción como un proyecto de inversión en el país. Esta iniciativa suma cuatro convocatorias durante el Gobierno de Daniel Noboa.

Con los pagos previstos para octubre y noviembre, esta nueva etapa entregará los recursos económicos a los beneficiarios antes de que finalicen sus actividades. El programa combina el apoyo monetario con la formación práctica y la orientación laboral para jóvenes de entre 18 y 29 años.

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