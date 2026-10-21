Jóvenes en Acción pagará 400 dólares por anticipado y así funcionará

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El pago anticipado en Jóvenes en Acción es uno de los principales cambios de la nueva fase del programa, que empezará el 30 de octubre de 2026. El Gobierno habilitó 700 000 cupos para jóvenes mayores de edad, quienes podrán capacitarse y realizar una pasantía por la que recibirán 400 dólares mensuales durante dos meses.

A diferencia de convocatorias anteriores, los participantes no tendrán que esperar hasta finalizar el período de actividades para recibir el dinero. El primer desembolso está previsto para el mismo día en que comienza el programa y el segundo dependerá del cumplimiento de las tareas asignadas y de una verificación previa.

Así funcionará el pago anticipado en Jóvenes en Acción

El esquema establece dos desembolsos. El primero será de 400 dólares y se realizará el 30 de octubre, cuando comienza el programa.

El segundo pago está previsto para el 27 de noviembre. Sin embargo, esta transferencia tendrá una condición: los inscritos deberán haber cumplido las tareas asignadas por las entidades encargadas de ejecutar el programa.

El esquema de pago anticipado en Jóvenes en Acción fue establecido para que los participantes puedan afrontar gastos de movilización, alimentación y otras contingencias asociadas a su participación.

El segundo pago de 400 dólares tendrá condiciones

Antes del segundo desembolso, la Unidad del Registro Social verificará que los beneficiarios mantengan las condiciones relacionadas con afiliación y acceso a otras ayudas económicas que exige el Decreto Ejecutivo 520, firmado el 15 de octubre.

Solo después de esa revisión se realizará el pago.

Las tareas serán asignadas por las entidades ejecutoras. Entre ellas constan los ministerios de Infraestructura y Tecnología; Salud Pública; Educación, Deporte y Cultura; Ambiente y Energía; Desarrollo Económico y Productivo; y Gobierno.

También participarán la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entidades adscritas a esos ministerios y empresas públicas de la Función Ejecutiva.

La cuenta bancaria debe pertenecer al participante

Los jóvenes interesados pueden registrarse en la página web de Jóvenes en Acción: www.jovenesenaccion.trabajo.gob.ec y completar el formulario con sus datos personales.

La inscripción incorpora al aspirante a un listado cuya información será posteriormente evaluada para determinar si cumple los requisitos.

Uno de los datos que requiere especial atención es la información bancaria. Los participantes deben ingresar correctamente el número de cédula y la cuenta en la que recibirán el pago anticipado en Jóvenes en Acción. Esa cuenta debe estar a nombre del propio participante.

¿Cómo registrarse en jóvenes en Acción 2026?

Para registrarse, los jóvenes deben ingresar a www.jovenesenaccion.trabajo.gob.ec y presionar el botón “Ingresar”.

Colocar su número de cédula y código dactilar.

Elegir una destreza.

Seleccionar la institución en la que se formarán.

Asistir a las capacitaciones.

Quiénes tendrán prioridad en Jóvenes en Acción

El nuevo programa dará prioridad primero a los jóvenes que se encuentren en situación de pobreza extrema. Después estarán quienes estén en situación de pobreza y, finalmente, quienes no formen parte de ninguno de esos grupos.

Con este esquema, un participante que cumpla las condiciones podrá recibir dos pagos de 400 durante el período señalado. El primero está programado para el inicio del programa, mientras que el desembolso del 27 de noviembre estará sujeto al cumplimiento de las tareas y a la verificación establecida para los beneficiarios.

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