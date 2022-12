Guillermo Lasso dispone el incremento del salario básico en Ecuador

Lasso firmó el decreto que dispone el alza del salario básico. Foto: archivo / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

Mediante Decreto Ejecutivo 611, firmado este 30 de noviembre del 2022, el presidente Guillermo Lasso dispuso que el salario básico unificado (SBU) para el 2023 será de USD 450. Es decir, USD 25 más que el aprobado en 2022.

El Presidente de la República dispuso el incremento una vez que trabajadores y empleadores no lograron ponerse de acuerdo para establecer el SBU del próximo año.

Eso ocurrió de la misma forma en el 2022. El Ejecutivo tomó también la decisión de incrementar USD 25. Esta era una de las ofertas de campaña de Lasso. Cuando fue candidato, dijo que el salario mínimo debía llegar a los USD 500. El plan del Ejecutivo es aumentar USD 25 durante los cuatro años de gestión para llegar a esa meta.

“Los empresarios no se pusieron de acuerdo con el ministro del Trabajo y de acuerdo con la Ley me toca dirimir a mí como Presidente de la República. Y hoy, delante de ustedes firmaré el decreto para incrementar el salario mínimo vital de USD 425 a USD 450”, dijo el Mandatario en un mensaje televisado a la nación la noche de este 30 de noviembre.

“En honor [a sus familias] firmamos el Decreto Ejecutivo mediante el cual incrementamos el salario mínimo vital de USD 425 a USD 450. Es un dinerito que viene bien, para comprar los zapatos que el hijo quiere para ir a la escuela, para comprar más alimentos, para poder cuidar la salud de los hijos”, agregó.

En el mensaje a la nación, Lasso también dijo: “Estamos trabajando para que haya medicina al 100% en los hospitales públicos y ahora con el nuevo sistema de la receta electrónica, para que la medicina se la entreguen en la farmacia más cerca de su casa. Y no en el hospital, sino en la farmacia más cerca de la casa”.

Los empleadores a través de las cámaras de la producción, dijeron que esperaban que la medida para el alza en el SBU sea de carácter técnico. Mientras que la aspiración de los trabajadores era que los aumentos salariales equiparen al valor estimado de la canasta básica, que para octubre se ubicó en USD 756,51.

En el Decreto 611 dispone que se ponga en conocimiento del Ministro del Trabajo y del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios la fijación del SBU, a partir del 1 de enero del 2023, y que se emita el respectivo acuerdo ministerial.

A continuación el discurso del Presidente:

"He venido esta mañana para saludarlos, conocerlos; para felicitarlos porque ustedes, las mujeres y los hombres, tienen un trabajo estable que les permite sostener a su familia.

Estoy seguro que en este grupo hay más de 100 niños, los hijos de ustedes, unos en escuelas, otros en colegios, quizás otros ya en la universidad…

Pero es este trabajo seguro y estable el que les permite sostener a sus hijos, alimentarlos, educarlos y tener la felicidad de que un futuro ellos tengan algo de lo que nosotros no tuvimos cuando teníamos la edad de ellos y así se trata la vida…

Yo les contaba que soy el número 11, de 11 hermanos, y que debí trabajar desde los 15 años de edad para pagarme la pensión del colegio donde estudiaba. Y salí adelante y saqué adelante a mi familia. Yo no tengo ningún título universitario pero nuestros cinco hijos ya lo tienen; han estudiado y han logrado una vida que es mejor que la teníamos María de Lourdes y yo cuando teníamos la edad de ellos… Gracias al trabajo y al esfuerzo.

Veía estos brócolis que van al mundo, que se venden en grandes supermercados en el mundo. ¿Y qué implica vender más brócoli en el mundo? Más empleo en el Ecuador, más oportunidad de empleo en el Ecuador.

El país va bien, estamos creciendo, las empresas están vendiendo, tienen sus dificultades y trabajaremos para resolver esas dificultades, pero están vendiendo más que nunca.

Y sería bueno que ese éxito también se comparta con los trabajadores y por eso he venido hoy a darles una muy buena noticia y a través de ustedes, a todos los trabajadores ecuatorianos:

Los empresarios no se pusieron de acuerdo con el ministro del Trabajo y de acuerdo con la Ley me toca dirimir a mi como Presidente de la República. Y hoy, delante de ustedes firmaré el decreto para incrementar el salario mínimo vital de USD 425 a USD 450.

Esta fue una promesa de campaña y estamos cumpliendo. Y no lo digo por razones de carácter político. Estamos cumpliendo con ustedes, los trabajadores. Estamos cumpliendo con sus familias, estamos cumpliendo con sus hijos y de esa manera estamos cumpliendo con todo el país.

Voy a firmar este decreto, pero me voy apoyar en el tractor que creo que es un instrumento de trabajo –símbolo de la agroindustria-.

En honor [a sus familias] firmamos el Decreto Ejecutivo mediante el cual incrementamos el salario mínimo vital de USD 425 a USD 450. Es un dinerito que viene bien, para comprar los zapatos que el hijo quiere para ir a la escuela, para comprar más alimentos, para poder cuidar la salud de los hijos.

Ya que estoy aquí, si alguien quiere decirme algo estoy listo para escucharlo…

Estamos trabajando para que haya medicina al 100% en los hospitales públicos y ahora con el nuevo sistema de la receta electrónica, para que a medicina se la entreguen en la farmacia más cerca de su casa. Y ano en el hospital sino en la farmacia más cerca de la casa. Así ahorran tiempo. Obviamente se la van a entregar de manera gratuita. Ya iniciamos el plan piloto desde julio y estamos aumentando cada vez más provincias. En Cotopaxi llegaremos muy pronto…

Estamos construyendo cuatro hospitales en el Ecuador, más de 1.000 camas. Estamos inaugurando hasta diciembre 13 unidades educativas más para que sus hijos puedan tener escuelas modernas y un buen sistema de educación; y estamos trabajando en la lucha contra la desnutrición crónica infantil.

¿Conocen ya el programa Infancia con Futuro? Secretario de Comunicación no lo han oído… Ayer hicimos una cadena y es para preocuparnos de las mujeres desde su etapa de gestación, del cuidado médico, alimentación y cuando nace el niño, cuidarlos hasta los dos años de edad.

Tenemos difundir más este programa porque el Ecuador tiene el más alto índice de desnutrición crónica infantil. Y ustedes habrán visto lo que eso significa: unos niños pequeñitos que no desarrollan las mismas capacidades de otros niños bien cuidados y que tienen problemas para estudiar en el colegio.

Entonces tenemos que luchar por el futuro de los niños, eso es lo que nos motiva.

Más tarde tenemos una de las ferias y va a ser declarado por decreto ejecutivo el 30 de noviembre como el día Nacional de la lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil.

Cuidar a los niños es cuidar el futuro; cuidar a los niños es cuidar la esperanza en el futuro del Ecuador porque ustedes saben que cuando los hijos crecen se preocupan de los padres…

Así que para mí es un gusto estar aquí esta mañana con ustedes…

Todo lo que ustedes han visto es improvisado. Me tenían lista una carpa, podio, que no me ensucie los zapatos y dije que no que yo quería saludar a cada uno de los trabajadores y ver exactamente en qué condiciones trabajan…

Y poder contarles la noticia donde ustedes son los primeros trabajadores del Ecuador que la conocen…

Hay que proteger y promover a las empresas que generan tanto empleo estable; empresas que arriesgan mucho y empresarios como Alfredo que van a recorrer el mundo para buscar mercados para el brócoli. Y más brócoli en el mundo es más empleo en el Ecuador.

Más noticias:

Visita nuestros portales: