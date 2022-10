Empresarios ecuatorianos viajarán a EE.UU. para afianzar relación comercial

Empresarios analizan constantemente avance de las relaciones entre Ecuador y EE.UU. Foto: Twitter AMCHAM

Diana Serrano (I)

Una delegación de 20 empresarios ecuatorianos viajan el 26 de octubre a Washington, Estados Unidos (EE.UU.). El objetivo es fortalecer las relaciones políticas y comerciales con el país norteamericano.

Los representantes del sector productivo, liderados por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) acompañarán a la delegación gubernamental. Esta estará encabezada por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado.

Está previsto que los empresarios participen de las reuniones gestionadas con organismos oficiales y, principalmente, con el sector privado estadounidense. Así lo señaló Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham).

Empresarios reiterarán importancia de firmar un TLC con EE.UU.

Al término de estas reuniones, el 28 de octubre, se espera la estructuración de nuevos mecanismos que fomenten el comercio y las inversiones bilaterales.

Además, se requiere reforzar los instrumentos existentes como el Acuerdo de Primera Fase y lograr la renovación del Sistema General de Preferencia (SGP), dijo Espinoza.

Desde el sector exportador se insistirá en la importancia de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Así lo aseguró Felipe Ribadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). "La relación comercial y diplomática entre ambos países está en su mejor momento y es un momento para golpear la puerta y poner en agenda nuestro interés", dijo.

Sin embargo, estos diálogos son de largo alcance, enfatizó Espinosa. "Actualmente EE.UU. no busca acuerdos comerciales con otros países, pero eso no quiere decir que no exista una posibilidad de alcanzar nuevas preferencias comerciales".

EE.UU. es el segundo destino de las exportaciones no petroleras no mineras, tras China, según datos de Fedexpor. Entre enero y agosto los envíos a ese mercado sumaron los USD 2 679 millones, con un crecimiento del 13% frente a igual periodo de 2021. Los principales productos que se exportan son: camarón, banano y plátano y flores.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: