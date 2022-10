Reforma para Directorio del IESS tiene más de 6 años sin concretarse en la Asamblea

Sede matriz del IESS en Quito. La Asamblea aún no acuerda una reforma para la designación del Directorio del IESS. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

La conformación del nuevo Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se dará en función de una normativa que fue declarada inconstitucional hace más de seis años y siete meses. Hasta este 24 de octubre de 2022 no se ha concretado la reforma requerida por la Corte Constitucional.

La alerta la dio la denominada Coordinadora Nacional para la Defensa y Rescate del IESS. En un oficio enviado el 6 de octubre pasado al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y a las bancadas legislativas, así como al titular de la Corte, Alí Lozada, y al presidente de la República, Guillermo Lasso, notificó sobre el inconveniente.

“Los cambios de los señores representantes de los asegurados y empleadores desde 2016 está en manos de la Asamblea Nacional. El plazo para la elaboración de la norma jurídica que le dio la Corte Constitucional se cumple el próximo mes de noviembre”, dice el oficio.

El colectivo, que agrupa a sindicatos, impulsa una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 571. En ese documento, Lasso removió a los delegados de los trabajadores y empleadores en el IESS, el pasado 3 de octubre.

Sentencia sobre el Directorio del IESS

En la sentencia, que fue emitida el 22 de marzo de 2016, la Corte declaró “la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda a los derechos constitucionales de igualdad y participación”.

A su vez, dispuso que la Asamblea “de manera urgente, emita los actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo del IESS, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores”.

Reacciones

En la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea se tramitan distintas propuestas de reformas en este sentido. Dos de sus integrantes, la asambleísta del correísmo, Pamela Aguirre, y el socialcristiano, Luis Almeida, ven como una salida que el Pleno insista en la reforma. Se trataría de la misma que fue vetada en su totalidad por el presidente Guillermo Lasso el 22 de junio de 2021.

Cumplido el plazo de un año de la objeción total, la Constitución y la Ley Legislativa permiten a la Asamblea “ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros (92)” y enviarlo al Registro Oficial.

“Es lo que apoyó la Asamblea y nosotros nos ratificaríamos en esos textos”, anotó Aguirre. Almeida dijo que pedirá al presidente de la Asamblea que ponga este asunto en la agenda del Pleno. “Nos preocupa mucho que el Gobierno quiera manejar todo el IESS. Ya ha sucedido en épocas anteriores que utilizan el dinero de los trabajadores para comprar deuda interna”, mencionó.

Salvador Quishpe, coordinador de Pachakutik, la segunda fuerza con mayor representación en la Asamblea, dice que no hay consensos ni entre los sectores cercanos a la gestión del IESS "para desempolvar ese proyecto. Por lo tanto, me parece que al no haber consenso no tiene sentido".

Quishpe consideró que en el IESS debe haber una representación proporcional y dijo que ve con buenos ojos una iniciativa popular normativa que presentó la semana pasada el sector de los jubilados. El asambleísta calificó como "un respiro" a la renovación impulsada por Lasso.

Reforma vetada

La reforma que fue vetada por el Ejecutivo fue aprobada casi por unanimidad de todas las fuerzas políticas por la Legislatura pasada (con 125 votos a favor y 4 abstenciones), el 29 de abril de 2021. Entre sus proponentes estuvo el actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y los también exasambleístas Henry Llanes, Elizabeth Cabezas, Encarnación Duchi y Liliana Durán.

La reforma apuntaba a que el Consejo esté integrado en forma tripartita, entre hombres y mujeres, por un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la Función Ejecutiva. Esto, a través de colegios electorales organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, en el veto, Lasso adujo que “el mecanismo propuesto en el proyecto es poco técnico y tiende a la politización de la administración del IESS”. Además, sostenía que una presidencia rotativa en la entidad “no es conveniente” para la continuidad de sus políticas.

Visita nuestros portales: