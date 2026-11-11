Ecuador establece IVA e ISD del 0 % para equipos destinados al sector eléctrico

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 530, que establece una tarifa del 0 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para determinados bienes destinados al sector eléctrico. La medida incluye equipos, maquinaria, materiales, componentes e infraestructura relacionados con la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de energía.

La disposición busca reducir los costos de adquisición e importación de estos bienes para favorecer las inversiones y el desarrollo de infraestructura eléctrica en Ecuador. El beneficio tributario contempla distintas tecnologías de generación, entre ellas las fuentes hidroeléctrica, solar, eólica, térmica y geotérmica, además de otras tecnologías y sistemas de almacenamiento de energía.

¿Qué bienes tendrán tarifa 0 % de IVA e ISD?

El Decreto Ejecutivo 530 reforma el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y establece las condiciones para aplicar los beneficios tributarios a los bienes destinados al sector eléctrico.

La tarifa del 0 % del IVA comprende equipos, maquinaria, materiales, componentes e infraestructura que se utilicen en las diferentes actividades de la cadena eléctrica. Esto incluye los procesos de generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de energía.

La normativa también incorpora las operaciones de importación de los bienes contemplados en el decreto dentro de la tarifa del 0 % del ISD. De esta manera, los productos que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a los dos beneficios tributarios.

El alcance de la disposición no se limita a una sola fuente de generación. Entre las tecnologías contempladas constan las centrales hidroeléctricas, los sistemas solares, los proyectos eólicos, las instalaciones térmicas y las geotérmicas, así como otras alternativas de producción eléctrica.

También incluye los sistemas de almacenamiento de energía y la infraestructura destinada a los Distritos Autónomos Energéticos. Estos elementos forman parte de los bienes que podrán acogerse al tratamiento tributario, siempre que cumplan las condiciones previstas en la normativa.

Ministerio de Ambiente y Energía definirá los bienes incluidos

La aplicación de las tarifas del 0 % dependerá de la identificación oficial de los bienes que podrán acceder a este beneficio. Para ello, el Ministerio de Ambiente y Energía elaborará y emitirá los listados correspondientes, que incluirán las subpartidas arancelarias.

Esta tarea se realizará en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Estas entidades participarán en la definición de los bienes y las subpartidas que estarán comprendidos en la disposición.

La medida establece así un procedimiento para determinar qué equipos, materiales, componentes y demás productos podrán ingresar dentro del tratamiento tributario. No todos los bienes relacionados con el sector eléctrico accederán automáticamente a las tarifas del 0 %, sino aquellos que consten en los listados oficiales y cumplan los requisitos establecidos.

El Gobierno plantea que la reducción de los costos asociados a la compra e importación de estos productos favorezca las inversiones en el sector eléctrico y facilite el desarrollo de nueva infraestructura en el país.

El Decreto Ejecutivo 530 entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial. Sin embargo, las tarifas del 0 % de IVA e ISD comenzarán a aplicarse desde el día siguiente a la publicación del acto normativo que contenga los listados oficiales de bienes y subpartidas correspondientes.

El Decreto Ejecutivo 530 establece tarifa 0 % de IVA e ISD para los bienes y operaciones previstos en el sector eléctrico. Incluye energía térmica, eólica, hidroeléctrica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biomasa, biogás, hidrógeno verde y nuclear. — Juan Carlos Blum Baquero (@JuanCarlos_Blum) November 11, 2026

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