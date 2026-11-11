Ecuador establece IVA e ISD del 0 % para equipos destinados al sector eléctrico

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 530, que establece una tarifa del 0 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para determinados bienes destinados al sector eléctrico. La medida incluye equipos, maquinaria, materiales, componentes e infraestructura relacionados con la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de energía.
La disposición busca reducir los costos de adquisición e importación de estos bienes para favorecer las inversiones y el desarrollo de infraestructura eléctrica en Ecuador. El beneficio tributario contempla distintas tecnologías de generación, entre ellas las fuentes hidroeléctrica, solar, eólica, térmica y geotérmica, además de otras tecnologías y sistemas de almacenamiento de energía.
El Decreto Ejecutivo 530 reforma el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y establece las condiciones para aplicar los beneficios tributarios a los bienes destinados al sector eléctrico.
La tarifa del 0 % del IVA comprende equipos, maquinaria, materiales, componentes e infraestructura que se utilicen en las diferentes actividades de la cadena eléctrica. Esto incluye los procesos de generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de energía.
La normativa también incorpora las operaciones de importación de los bienes contemplados en el decreto dentro de la tarifa del 0 % del ISD. De esta manera, los productos que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a los dos beneficios tributarios.
El alcance de la disposición no se limita a una sola fuente de generación. Entre las tecnologías contempladas constan las centrales hidroeléctricas, los sistemas solares, los proyectos eólicos, las instalaciones térmicas y las geotérmicas, así como otras alternativas de producción eléctrica.
También incluye los sistemas de almacenamiento de energía y la infraestructura destinada a los Distritos Autónomos Energéticos. Estos elementos forman parte de los bienes que podrán acogerse al tratamiento tributario, siempre que cumplan las condiciones previstas en la normativa.
La aplicación de las tarifas del 0 % dependerá de la identificación oficial de los bienes que podrán acceder a este beneficio. Para ello, el Ministerio de Ambiente y Energía elaborará y emitirá los listados correspondientes, que incluirán las subpartidas arancelarias.
Esta tarea se realizará en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Estas entidades participarán en la definición de los bienes y las subpartidas que estarán comprendidos en la disposición.
La medida establece así un procedimiento para determinar qué equipos, materiales, componentes y demás productos podrán ingresar dentro del tratamiento tributario. No todos los bienes relacionados con el sector eléctrico accederán automáticamente a las tarifas del 0 %, sino aquellos que consten en los listados oficiales y cumplan los requisitos establecidos.
El Gobierno plantea que la reducción de los costos asociados a la compra e importación de estos productos favorezca las inversiones en el sector eléctrico y facilite el desarrollo de nueva infraestructura en el país.
El Decreto Ejecutivo 530 entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial. Sin embargo, las tarifas del 0 % de IVA e ISD comenzarán a aplicarse desde el día siguiente a la publicación del acto normativo que contenga los listados oficiales de bienes y subpartidas correspondientes.
El Decreto Ejecutivo 530 establece tarifa 0 % de IVA e ISD para los bienes y operaciones previstos en el sector eléctrico. Incluye energía térmica, eólica, hidroeléctrica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biomasa, biogás, hidrógeno verde y nuclear.— Juan Carlos Blum Baquero (@JuanCarlos_Blum) November 11, 2026