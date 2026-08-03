Ecuador fortalece el sistema eléctrico con una inversión de 10,8 millones para ampliar la subestación Baba

El Gobierno del presidente Daniel Noboa inició la ampliación de la subestación Baba, ubicada en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Esta obra cuenta con una inversión de 10,8 millones de dólares, y busca incrementar la capacidad de transmisión eléctrica hacia Quevedo. Además, tiene como objetivo fortalecer la confiabilidad del suministro para más de 200 mil habitantes de esa zona del país.

Detalles del proyecto eléctrico en Quevedo 2026

La ampliación, ejecutada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP)

a través de su Unidad de Negocio Transelectric, registra un avance del 30%. Este proyecto responde al crecimiento de la demanda eléctrica en la zona norte del área de concesión de CNEL Guayas–Los Ríos. Además, refuerza el abastecimiento hacia CNEL Santo Domingo mediante un nuevo punto de entrega desde el Sistema Nacional de Transmisión.

Infraestructura que impulsa el sistema eléctrico

El proyecto contempla la incorporación de un transformador trifásico de 167 MVA, la ampliación del patio de 230 kV y la construcción de un nuevo patio de 69 kV. La infraestructura incluirá:

Un transformador trifásico de 230/69 kV de 167 MVA.

de 230/69 kV de 167 MVA. Una bahía de transformador de 230 kV.

de 230 kV. Una bahía de transformador de 69 kV.

de 69 kV. Una bahía de acople de 69 kV.

de 69 kV. Tres bahías de línea de 69 kV.

de 69 kV. La ampliación del patio de 230 kV.

de 230 kV. La implementación del nuevo patio de 69 kV.

De acuerdo con información oficial, esta ampliación permitirá incrementar la capacidad operativa de la subestación y ofrecer un servicio más estable para hogares, comercios, industrias y actividades productivas en Quevedo, uno de los principales polos comerciales en Los Ríos.

Crecimiento sostenido en la demanda eléctrica

La ampliación se desarrolla en un contexto donde Ecuador experimenta un crecimiento sostenido del consumo eléctrico. Recientemente, el país registró nuevos máximos históricos en demanda, lo que llevó al sector eléctrico a ejecutar proyectos para aumentar la confiabilidad del sistema nacional. Como se publicó en EL COMERCIO el 24 de julio de 2026, el sistema eléctrico ecuatoriano se encuentra en una fase de refuerzo mediante mantenimientos programados y recuperación de capacidad para garantizar el abastecimiento frente al incremento en la demanda y los efectos del fenómeno El Niño.

Aumento en la capacidad del Sistema Nacional de Transmisión

Según Celec EP, el nuevo equipamiento permitirá crear un punto adicional para entregar energía desde el Sistema Nacional hacia Los Ríos, especialmente para abastecer a Quevedo. La empresa afirmó que este fortalecimiento contribuirá a mejorar la continuidad del servicio y facilitará atender el crecimiento en la demanda eléctrica en una zona con alta actividad agrícola, comercial e industrial.

Preguntas frecuentes sobre la ampliación de la subestación Baba:

❓ ¿Qué obra eléctrica está ejecutando el Gobierno en Los Ríos? La ampliación de la subestación Baba, con una inversión de 10,8 millones de dólares.

El Gobierno de Daniel Noboa, a través de Celec EP y su Unidad de Negocio Transelectric, desarrolla este proyecto en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, con el objetivo de incrementar la capacidad de transmisión eléctrica hacia Quevedo y fortalecer la confiabilidad del suministro para más de 200 mil habitantes. ❓ ¿Qué trabajos contempla la ampliación de la subestación Baba? Incluye un nuevo transformador, patios de transmisión y nuevas bahías eléctricas.

El proyecto incorpora un transformador trifásico de 230/69 kV con capacidad de 167 MVA, la ampliación del patio de 230 kV y la construcción de un nuevo patio de 69 kV. También comprende una bahía de transformador de 230 kV, una de 69 kV, una bahía de acople y tres bahías de línea de 69 kV. ❓ ¿Qué beneficios tendrá esta obra para Quevedo y sus alrededores? Mejorará la estabilidad del suministro eléctrico y atenderá el crecimiento de la demanda.

Según Celec EP, la ampliación aumentará la capacidad operativa de la subestación y permitirá ofrecer un servicio más confiable a hogares, comercios, industrias y actividades productivas. Además, reforzará el abastecimiento de energía hacia la zona norte del área de concesión de CNEL Guayas–Los Ríos y hacia CNEL Santo Domingo. ❓ ¿Por qué es necesaria esta ampliación? Porque la demanda de electricidad ha aumentado de forma sostenida.

El proyecto responde al crecimiento del consumo eléctrico en la región y forma parte de la estrategia para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión. También busca preparar la infraestructura frente al incremento de la demanda y los desafíos asociados al fenómeno de El Niño. ❓ ¿Cuál es el avance actual del proyecto? La obra registra un avance del 30 %.

De acuerdo con la información oficial de Celec EP, los trabajos avanzan conforme a la planificación. Una vez concluida la ampliación, la subestación contará con un nuevo punto de entrega de energía desde el Sistema Nacional de Transmisión, fortaleciendo el suministro eléctrico en una de las zonas agrícolas, comerciales e industriales más importantes de Los Ríos.

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