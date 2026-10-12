Ecuador habilita 16 generadores de ATM para aportar 30 megavatios al sistema eléctrico

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Estado ecuatoriano reactivó 16 generadores de la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), que aportarán 30 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. El anuncio lo hizo Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, este lunes 12 de octubre de 2026.

Según Neira, la generación de energía estaría proviniendo de 16 generadores de luz, que podría aumentar a 60 megavatios.

También puede leer: Empresas de Ecuador buscan alternativas ante desconexiones de hasta 72 horas

Generadores ATM aportarán 30 MW a Ecuador

Austral Technical Management (ATM) cuenta con 48 generadores, de los cuales 16 fueron habilitados por el Gobierno de Ecuador para aportar actualmente 30 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. Según Julio Neira, se espera que la producción aumente próximamente a 60 MW.

Con esta decisión, Neira indica que impulsaron todas las acciones necesarias para recuperar la inversión hecha de un proyecto que en principio debió entregar 90 megavatios al sistema eléctrico nacional en el 2025.

¿Por qué antes no se prendieron los generadores ATM?

En un video publicado este lunes 12 de octubre, Neira sostuvo que la empresa ATM habría cobrado más de 70 millones de dólares al Estado ecuatoriano para construir la central térmica Esmeraldas III y, según la información difundida por CELEC, entregó motores descompuestos e incompatibles con la red eléctrica del Ecuador. “Ha causado múltiples perjuicios al Estado”, expresó Neira.

CELEC señaló además que las presuntas irregularidades detectadas durante la ejecución del contrato con ATM están siendo presentadas ante las instancias correspondientes mediante distintas acciones legales impulsadas por la empresa pública.

Entre estas medidas consta una denuncia penal presentada por CELEC por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la entidad, esta acción se sustenta en la posible existencia de una estructura que habría actuado en coordinación con ATM durante la ejecución contractual.

Asimismo, CELEC indicó que existe un informe con indicios de responsabilidad penal por presunto peculado. La empresa pública sostuvo que estos elementos forman parte de lo recopilado y documentado por su equipo jurídico dentro del proceso de revisión de las actuaciones relacionadas con el contrato.

Esta obra debía entrar en funcionamiento en enero de 2025, pero no fue posible porque la contratista habría incumplido el plazo establecido.

Te recomendamos