Qué documentos pueden marcar la diferencia si aplicas a una feria de empleo en Ecuador

La Feria de Empleo ConQuito reunió este 17 de julio a cerca de 100 empresas y ofertó alrededor de 4 mil vacantes laborales. Especialistas en reclutamiento coinciden en que llegar preparado con la documentación adecuada puede marcar la diferencia en cualquier proceso de selección.

Documentación esencial para el éxito

Aunque el currículum actualizado sigue siendo la principal carta de presentación, las empresas utilizan cada vez más plataformas digitales para gestionar postulaciones. Contar con versiones físicas y digitales de la documentación, además de certificados y referencias laborales, puede agilizar el proceso desde el primer contacto con el reclutador.

Currículum y LinkedIn: Claves para postular

Para Michelle Trujillo, especialista en reclutamiento y selección de personal, el primer documento indispensable es el currículum. Sin embargo, recomienda no limitarse únicamente a la versión impresa. “Yo lo manejaría con una hoja de vida física y una hoja de vida digital”, explica Trujillo. Muchas organizaciones realizan sus procesos mediante plataformas digitales y pueden solicitar que el candidato ingrese en ese momento a un enlace, escanee un código QR o cargue su información directamente en el sistema de reclutamiento. Por esa razón, aconseja tener el currículum almacenado en el teléfono celular o disponible mediante un enlace o código QR.

La importancia de los certificados laborales

Además del currículum, Michelle Trujillo recomienda llevar la cédula de identidad y, si es posible, certificados laborales, certificados de capacitación y referencias de empleadores anteriores. “Puede haber organizaciones que en ese momento hagan el proceso de levantamiento de información y soliciten referencias laborales. Tener esos documentos ayuda a agilizar el proceso de reclutamiento”, explica la especialista.

Valor agregado: Certificado de antecedentes penales

En la misma línea, Mary Carmen Ruiz, especialista en reclutamiento de personal, considera que un documento que puede aportar valor adicional es el certificado de antecedentes penales. “Debes llevar tu currículum actualizado y, aunque muchas empresas no lo solicitan, pedimos el registro de antecedentes penales. Es un plus dentro de tu currículum”, señala Ruiz.

Inteligencia artificial como herramienta

Sobre el uso de inteligencia artificial para elaborar hojas de vida, Michelle Trujillo considera que esta tecnología debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como un sustituto de la experiencia profesional. “La inteligencia artificial está facilitando la vida al momento de desarrollar una hoja de vida, pero el trabajo del reclutador es validar esa información durante la entrevista y mediante las referencias laborales”, explica.

Consejos para prepararse ante un reclutador

Además de reunir la documentación necesaria, los especialistas recomiendan revisar que toda la información esté actualizada, que el correo electrónico tenga un formato profesional y que el currículum mantenga un orden cronológico claro. Estos aspectos pueden facilitar tanto una postulación en línea como un proceso presencial de reclutamiento.

Extensión adecuada del currículum

Michelle Trujillo también considera que el documento debe ser concreto y contener información relevante. A su criterio, una extensión de dos a tres páginas suele ser suficiente para resumir la experiencia profesional sin sobrecargar al reclutador con información innecesaria.

Documentos recomendados para un proceso de selección

Currículum actualizado: tanto en formato impreso como digital.

tanto en formato impreso como digital. Cédula de identidad: para validar la información personal.

para validar la información personal. Certificados laborales: respaldan la experiencia y formación profesional.

respaldan la experiencia y formación profesional. Referencias laborales: agilizan las verificaciones si la empresa las solicita.

agilizan las verificaciones si la empresa las solicita. Certificado de antecedentes penales: considerado un valor agregado durante el proceso.

considerado un valor agregado durante el proceso. Información detallada sobre empleo en Quito.

Preguntas frecuentes sobre los documentos para conseguir empleo:

❓ ¿Qué documentos se deben llevar a una feria de empleo o entrevista de trabajo? Lo principal es contar con un currículum actualizado y la cédula de identidad.

Los especialistas también recomiendan llevar certificados laborales, certificados de capacitación, referencias de empleadores anteriores y, de ser posible, el certificado de antecedentes penales. Tener estos documentos disponibles puede agilizar el proceso de selección. ❓ ¿Es mejor llevar el currículum impreso o digital? Lo ideal es contar con ambos formatos.

Muchas empresas reciben hojas de vida impresas, pero también utilizan plataformas digitales para reclutar personal. Por ello, es recomendable guardar el currículum en el teléfono celular o tenerlo disponible mediante un enlace o código QR para enviarlo de inmediato. ❓ ¿El certificado de antecedentes penales es obligatorio para postular a un empleo? No siempre, pero puede representar un valor agregado.

Aunque no todas las empresas lo solicitan, algunos reclutadores consideran que presentar este documento desde el inicio demuestra preparación y puede facilitar el proceso de contratación. ❓ ¿Se puede utilizar inteligencia artificial para elaborar un currículum? Sí, siempre que la información sea verídica y refleje la experiencia del candidato.

Los especialistas señalan que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la presentación del currículum, pero el contenido será verificado durante las entrevistas y mediante las referencias laborales. La autenticidad sigue siendo un aspecto fundamental. ❓ ¿Cuál es la extensión recomendada para un currículum? Entre dos y tres páginas.

Los expertos aconsejan elaborar un documento claro, ordenado y con información relevante, evitando incluir datos innecesarios. Un currículum conciso facilita el trabajo de los reclutadores y mejora la experiencia de lectura.

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