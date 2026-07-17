Seis errores en el currículum que hacen que los reclutadores descarten a quienes buscan empleo en Ecuador

La Feria de Empleo ConQuito, programada para el 17 de julio, reunirá a cerca de 100 empresas y ofrecerá alrededor de 4 mil vacantes laborales. En este contexto, un currículum efectivo puede marcar la diferencia entre avanzar en un proceso de selección o ser descartado desde el primer filtro.

Importancia de un currículum bien elaborado

Especialistas en reclutamiento y gestión del talento coinciden en que un currículum debe ser claro, alineado con el perfil del cargo y reflejar la trayectoria real del postulante. La creciente demanda de competencias digitales hace que el dominio de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial sea cada vez más valorado en el mercado laboral.

Currículum, ATS e inteligencia artificial

Gustavo Soria, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y consultor en gestión de talento humano, señala que uno de los principales motivos de descarte son aspectos básicos. “A veces tenemos currículums con faltas ortográficas, información desactualizada o datos de contacto incorrectos”, explica. Esto impide ubicar a las personas seleccionadas o preseleccionadas.

Soria añade que el formato del currículum debe responder al tipo de proceso de selección que realiza cada organización. Cuando una persona revisa manualmente las hojas de vida, un diseño ordenado facilita la lectura. Sin embargo, cuando se utiliza un Applicant Tracking System (ATS), el documento debe priorizar la simplicidad. “Lo importante es redactarlo alineado con el cargo solicitado”, afirma Soria.

Adaptación a cada oferta laboral

Los sistemas ATS funcionan como un primer filtro automático y buscan coincidencias entre el contenido del currículum y la descripción de la vacante. Por ello, adaptar el documento a cada oferta laboral y utilizar palabras clave relacionadas con el puesto aumenta las posibilidades de superar esa primera etapa del proceso de selección.

Autenticidad en la presentación

Mary Carmen Ruiz, especialista en reclutamiento, menciona otro error frecuente: presentar un currículum que no refleje la identidad profesional del candidato. “Se descartan currículums creados desde plataformas como Canva o con inteligencia artificial sin esfuerzo por mostrar la personalidad del postulante”, señala.

Aclara que usar herramientas digitales no es un problema si el resultado final muestra la experiencia y el perfil auténtico del candidato. Durante una primera revisión, los reclutadores buscan tres elementos fundamentales: datos personales actualizados, formación académica y experiencia profesional.

Consejos para la Feria de Empleo

La Feria de Empleo ConQuito no solo permite entregar hojas de vida a empresas. Los organizadores recomiendan acudir con el turno asignado, cédula de identidad y varias copias impresas del currículum. También es aconsejable llegar con anticipación y aprovechar los espacios de orientación laboral disponibles durante la jornada.

Preparación personal para entrevistas

Soria sugiere preparar una presentación personal breve que resuma la experiencia profesional y fortalezas. “No hay que ir únicamente a entregar currículums; es un espacio para hacer networking”, afirma.

Errores comunes en currículums

De acuerdo con Soria y Ruiz, estos son los errores más frecuentes que disminuyen las posibilidades de avanzar en un proceso de selección:

Error 1: Faltas ortográficas o redacción deficiente.

Faltas ortográficas o redacción deficiente. Error 2: Información desactualizada o datos incorrectos.

Información desactualizada o datos incorrectos. Error 3: Diseños difíciles para sistemas ATS.

Diseños difíciles para sistemas ATS. Error 4: Uso excesivo de plantillas sin personalización.

Uso excesivo de plantillas sin personalización. Error 5: No adaptar el currículum al cargo específico.

No adaptar el currículum al cargo específico. Error 6: No demostrar estabilidad laboral en el currículum.

No demostrar estabilidad laboral en el currículum. Información detallada sobre empleo en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre la Feria de Empleo ConQuito y cómo preparar el currículum

❓ ¿Cómo debe ser un currículum para aumentar las posibilidades de conseguir empleo? Debe ser claro, actualizado y adaptado al cargo al que se postula.

Los especialistas recomiendan presentar un currículum sin errores ortográficos, con datos de contacto vigentes, información relevante sobre formación y experiencia, y alineado con los requisitos de la vacante. Personalizar el documento para cada oferta aumenta las posibilidades de avanzar en el proceso. ❓ ¿Qué es un sistema ATS y por qué influye en la selección de personal? Es un software que filtra automáticamente los currículums antes de que los revise un reclutador.

Los Applicant Tracking Systems (ATS) buscan palabras clave y coincidencias entre el currículum y la descripción del puesto. Por ello, se recomienda utilizar un formato sencillo y adaptar el contenido a cada oferta laboral para superar este primer filtro. ❓ ¿Cuáles son los errores más comunes que hacen que un currículum sea descartado? Faltas ortográficas, información desactualizada y falta de personalización.

Los expertos también mencionan como errores frecuentes el uso de diseños poco compatibles con sistemas ATS, el abuso de plantillas sin adaptar al perfil del candidato y no demostrar una trayectoria laboral coherente o estable. ❓ ¿Qué deben llevar los asistentes a la Feria de Empleo ConQuito? La cédula, el turno asignado y varias copias impresas del currículum.

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación y aprovechar los espacios de orientación laboral. La feria reunirá cerca de 100 empresas y ofrecerá alrededor de 4 000 vacantes para distintos perfiles. ❓ ¿Cómo prepararse para aprovechar mejor una feria de empleo? Además del currículum, es importante preparar una breve presentación personal.

Los especialistas aconsejan resumir en pocos minutos la experiencia, las habilidades y los objetivos profesionales. También recomiendan aprovechar la feria para hacer networking y establecer contactos con representantes de las empresas participantes.

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