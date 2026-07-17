Cómo participar hoy en la Feria de Empleo ConQuito y qué documentos debe llevar

La Feria de Empleo ConQuito se realiza hoy, 17 de julio de 2023, en el Centro de Exposiciones Quito. Esta jornada, organizada por el Municipio de Quito, conecta a personas que buscan trabajo con cerca de 100 empresas de la capital. En esta edición, las compañías ofrecen 4 000 vacantes en distintos sectores productivos, la cifra más alta alcanzada por este evento.

Como te contamos en otra publicación de este medio, la participación es gratuita. Las 14 000 personas que obtuvieron un turno deben asistir en el horario asignado y presentar su cédula de ciudadanía junto con el código QR recibido por correo electrónico. La feria atenderá de 09:00 a 15:00 y permitirá a los participantes entregar sus hojas de vida directamente a una o varias empresas.

Cómo participar en la Feria de Empleo de Quito

ConQuito habilitó desde el 15 de julio un total de 14 000 turnos gratuitos a través de su página web para organizar el ingreso y garantizar una mejor atención. Todos los cupos disponibles se agotaron a las 12:00 del jueves 16 de julio.

Las personas registradas deben llegar 30 minutos antes del turno asignado y presentar su cédula de ciudadanía junto con el código QR enviado a su correo electrónico. La organización recomienda tomar precauciones por las condiciones climáticas, sugiriendo llevar paraguas, bloqueador solar y agua. Además, aconseja asistir con al menos cinco hojas de vida impresas para entregarlas a las empresas participantes, aunque también se podrá presentar el currículo en formato digital.

Cifras históricas y capacitación gratuita

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los cerca de 100 stands empresariales y postular a una o varias de las 4 000 vacantes disponibles. El Municipio de Quito desplegó un contingente humano y logístico, liderado por ConQuito, para recibir a las 14 000 personas con orden, seguridad y calidez.

Además de las oportunidades laborales, la feria ofrecerá una capacitación gratuita con el sello de calidad de ConQuito. En ese espacio, los asistentes recibirán recomendaciones para elaborar una hoja de vida y aprenderán a utilizar la Bolsa Metropolitana de Empleo. También funcionará una zona de servicios municipales donde la ciudadanía podrá conocer otros programas disponibles.

Estrategia del Municipio para fortalecer la empleabilidad

La Feria de Empleo forma parte de la Ruta de Empleabilidad impulsada por la administración del alcalde Pabel Muñoz. Esta estrategia reúne servicios gratuitos como la Agenda Metropolitana de Capacitación,la Bolsa Metropolitana de Empleo, la gestión de vacantes para empresas y espacios de vinculación laboral que buscan acercar oportunidades reales a la ciudadanía.

En esta edición, la feria alcanzó cifras históricas tanto por el número de empresas participantes como por las vacantes ofertadas. Según información del Municipio, este crecimiento refleja el respaldo del sector empresarial y consolida este espacio como uno de los principales mecanismos para conectar el talento local con las necesidades del mercado laboral.

El director ejecutivo de ConQuito, Gonzalo Criollo, destacó que cada empleo representa una oportunidad para transformar la vida de una persona y fortalecer el bienestar familiar. Añadió que la feria demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público y privado permite generar soluciones concretas para uno de los principales desafíos de la ciudad.

Con esta jornada, el Municipio de Quito ratifica su compromiso de fortalecer la empleabilidad, impulsar la reactivación económica y promover el acceso a oportunidades laborales dignas para las y los quiteños.

Hoy puede ser el inicio de un nuevo camino profesional.



Participa en la Feria de Empleo de #ConQuito este 17 de julio. 📲 Obtén tu turno el 15 y 16 de julio en https://t.co/dnttU6CJ3T y acércate a nuevas oportunidades de empleo.



¡Te esperamos!#QuitoRenace pic.twitter.com/kGYB8iK98C — ConQuito (@ConquitoUIO) July 14, 2026

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