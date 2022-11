¿Hasta cuántas veces se puede refinanciar, reestructurar y novar un crédito?

Imagen referencial. La cartera total de crédito de la banca cerró en USD 37 947 millones a octubre de 2022. Foto: Pixabay

Diana Serrano

Cuando un cliente tiene dificultades para cumplir con el pago de un crédito, las entidades financieras ofrecen algunas alternativas como la reestructuración, refinanciamiento y novación.

Estos mecanismos siguen un proceso para que los clientes puedan acceder a ellos. Y algunos tienen un número de ocasiones en que pueden usarse. Compartimos una guía al respecto.

Refinanciamiento es una medida excepcional

El refinanciamiento se considera cuando el banco anticipa que un deudor no va a poder cumplir con sus obligaciones. En este proceso se puede hacer un ajuste en plazo y en el monto de las cuotas del crédito.

La norma no determina un máximo de veces para que los bancos lo apliquen. No obstante, el refinanciamiento es una medida excepcional para regularizar el comportamiento de pago de los deudores, aseguró Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). Por eso, "no puede convertirse en una conducta habitual en los procesos de recuperación de créditos.

Para acceder a la refinanciación de un crédito, el cliente debe tener en cuenta lo siguiente:

La solicitud debe ser formal y por escrito.

Se aplica siempre que el solicitante presente un flujo de caja favorable, genere utilidades o ingreso neto en su actividad productiva o comercial.

La operación de crédito deberá registrar una calificación de riesgo de hasta B-2 (riesgo potencial). Esto se debe dar tanto en el banco en donde está buscando el refinanciamiento, como en el sistema financiero en general.

Si la concesión del refinanciamiento aumenta el nivel de endeudamiento,la entidad financiera deberá verificar la proyección de los ingresos del cliente. Esto se lo hace en un plazo de tiempo acorde al ciclo económico de su actividad, donde demuestre que generará utilidades o ingresos netos.

En el refinanciamiento se hace la consolidación de todas las deudas que el deudor mantenga en el banco, salvo casos excepcionales.

Reestructuración se aplica una sola vez

La reestructuración se realiza cuando el deudor presenta fuertes debilidades financieras, tiene una mala calificación de riesgo y una capacidad de pago nula o insuficiente.

En este caso, la norma establece que, para cada crédito entregado por los bancos, se podrá aplicar una sola vez. De forma excepcional, se podrá aplicar más veces, siempre y cuando se cuente con aprobación del directorio de la

entidad. Esta se sustentará previo a un informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos.

Para acceder a este mecanismo, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Su solicitud debe ser formal y por escrito.

Se podrá otorgar cuando se hayan agotado otras alternativas de repago de la obligación crediticia.

Se deberá verificar que la capacidad de pago del deudor haya disminuido, pero no ha perdido su voluntad de pago, también llamada carácter de pago.

Si la concesión de la reestructuración aumenta el nivel de endeudamiento,la entidad financiera deberá verificar que la proyección de los ingresos del cliente produzca utilidades.

En el caso de que la restructuración incorpore una sustitución del deudor original, el banco deberá realizar un estudio que acredite satisfactoriamente la capacidad financiera del nuevo deudor.

También se hace la consolidación de todas las deudas que el deudor mantenga en el banco, salvo excepciones.

Novación genera un crédito nuevo

Con la novación se extingue la primera obligación de crédito que tenía el cliente. Entonces nace una nueva operación de crédito, entera y totalmente distinta de la anterior.

Para este mecanismo, la norma no determina un número máximo de veces que una entidad financiera privada puede aplicarlo. Sin embargo, se establece que cada banco establecerá procedimientos para su aplicación.

En ese sentido, cada entidad podrá disponer las veces que la operación de crédito puede ser novada. Esto se hace con un análisis de riesgo de crédito y observando el desempeño del giro del negocio del cliente, dijo Rodríguez.



Estas son las condiciones para acceder al mecanismo:

El cliente debe mantener vigentes las garantías y demás obligaciones que son accesorias a la operación de crédito.

La solicitud debe ser formal y por escrito, sin perjuicio de que la opción de novación se encuentre determinada en el contrato de crédito.

La solicitud de novación debe ser analizada por el banco. Este observará la capacidad de pago del deudor conforme a la normativa.

Cartera refinanciada y reestructurada es el 4% del total

La cartera total de crédito de la banca cerró en USD 37 947 millones a octubre de 2022. Del total a octubre de 2022, la cartera reestructurada alcanzó los USD 810,7 millones. Esta representa el 2% del total de la cartera.

Mientras que la cartera refinanciada alcanzó los 627,75 millones a octubre. También esta representa el 2% del total de la cartera.

Visita nuestros portales:

Las noticias de Quito en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec

Más sobre el hogar en www.revistafamilia.ec