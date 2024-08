La reducción del 50% a las planillas de luz ya está vigente en el Ecuador. La medida fue decretada por el presidente Daniel Noboa para compensar los apagones.

El descuento en el costo de la planilla se verá reflejada en las facturas emitidas desde este miércoles 29 de mayo del 2024 hasta la tercera semana de junio, señaló Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Este beneficio va dirigido a todos los usuarios que tienen tarifa residencial, es decir a las viviendas u hogares, quedan excluidos los locales comerciales, señaló Mendoza. Asimismo, dijo que, el descuento decretado es del 50% de los valores de consumo eléctrico, comercialización y subsidios de la planilla de abril de 2024. Los montos por alumbrado público, recolección de basura, o cuerpo de bomberos no reflejarán cambios y ni descuentos.

Para comprobar que efectivamente se aplicó la reducción debe revisar su planilla de luz, en la que constará el rubro Rebaja 50% DE 260, con valor negativo.

En Quito no hay facturas físicas desde enero del 2023, pero el documento debe llegarle de forma digital al correo electrónico registrado.

Si a usted no le llega la factura, puede obtenerlo en la página web de la institución, agregó Mendoza. Los requisitos son el número de cuenta contrato, que consta en la parte superior izquierda de una factura antigua, también puede descargarlo con el número de cédula de identidad o RUC del titular del servicio.

Pasos para sacar la planilla de luz

Se debe ingresar al portal eeq.com.ec y dar clic en la pestaña Servicios y dirigirse a Consulte su factura .

y dirigirse a . Allí debe ingresar su cuenta, contrato o número de cédula y se reflejará su factura.

Sin embargo, el proceso puede tardar varios minutos o incluso no reflejarse el documento nunca. El jefe de Atención al Cliente de la EEQ señaló que los inconvenientes que tienen los usuarios es al digitar la cuenta contrato, muchas ocasiones no lo digitan correctamente. O puede ser que no han actualizado sus datos. Esto es necesario debido a la Ley de Protección de Datos, vigente en el Ecuador desde el 2021.

Si usted no puede revisar su planilla de luz para comprobar que efectivamente le han reducido el 50% del consumo, debe acercarse a las agencias de la EEQ y obtener una copia de la factura o planilla de luz. Puede aprovechar para actualizar sus datos personales, recuerde que le solicitarán un correo electrónico.

La actualización de datos también lo puede hacer en línea, a través de la página web o por los canales de atención al cliente de la EEQ, como son las redes sociales oficiales de la empresa o llamando al número 136.

El descuento del 50% se aplicará en todo el país, cada empresa distribuidora se encargará de emitir las facturas con la respectiva reducción. Hay nueve empresas eléctricas, entre ellas están la Empresa Eléctrica Quito, CNEL, Centrosur, Emelnorte, Empresa Eléctrica Ambato, entre otras.