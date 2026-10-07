Los comercios en Ecuador estiran la Navidad a cuatro meses para no depender de diciembre

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El adelanto de las ventas del Black Friday de 2026 para el 20 de noviembre confirma la tendencia de que el comercio por la Navidad en Ecuador no es exclusivo de diciembre y ahora se extiende por cuatro meses. Este año, las ofertas comenzaron en septiembre, especialmente, en los centros comerciales.

Cuatro meses de ventas en Ecuador por Navidad

Los comercios planifican la campaña navideña con varios meses de anticipación, especialmente la de productos importados, que tienen una alta participación en el mercado, explica la Cámara de Comercio de Guayaquil. “Tener inventario disponible desde septiembre u octubre permite reducir riesgos asociados a retrasos logísticos, tiempos de nacionalización, costos de transporte y posibles faltantes en diciembre”.

Colocar antes el producto en percha también permite a las empresas medir qué categorías tienen mayor salida, ajustar los inventarios antes del pico de demanda y rotarlos con mayor anticipación.

Las categorías que suelen activarse primero son decoración para el hogar, regalos, canastas y despensas, caramelos y productos para compartir en familia, informó Juan Miguel Jara, subgerente de mercadeo de Corporación Favorita. Conforme avanza la temporada, toman mayor protagonismo las categorías relacionadas con la cena navideña, productos frescos y otras compras más asociadas a las celebraciones de las últimas semanas del año.

Según el gremio porteño, septiembre y octubre funcionan como meses de exhibición, preparación y compras anticipadas, aunque las promociones de octubre y noviembre son cada vez más importantes. El mayor salto de la demanda ocurre entre noviembre y diciembre. La estrategia de los comercios consiste en distribuir las ventas durante más semanas para reducir la dependencia de diciembre.

La presión competitiva también influye. Según la Cámara, el comercio electrónico y las grandes cadenas ampliaron el calendario promocional, y eso obliga al resto del mercado a reaccionar más temprano. “Hoy el consumidor puede comparar precios y promociones rápidamente, por lo que esperar hasta diciembre implica perder semanas valiosas de exposición comercial”.

Por ejemplo, en Supermaxi y Megamaxi la preparación de la temporada navideña es un proceso progresivo que se inicia durante el último trimestre del año, señaló Jara. Esto se debe a los hábitos de compra de los consumidores, quienes cada vez buscan organizar con mayor anticipación sus compras para las celebraciones de fin de año. “No se trata de una tendencia exclusiva de este año, sino de una evolución que se ha venido consolidando en temporadas recientes, alineada con las dinámicas del mercado y del retail”.

La capacidad de compra de los hogares de Ecuador también es determinante para anticipar las ventas de Navidad. El gremio comercial de Guayaquil percibe a un consumidor más atento a las promociones y que busca distribuir sus gastos durante varios meses.

Comenzar con antelación permite a los comercios competir por una porción del presupuesto familiar antes de que, en noviembre y diciembre, se acumulen los gastos de regalos, alimentación, reuniones, viajes y otras obligaciones familiares.

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador (Fedecámaras) atribuye este comportamiento a la tendencia positiva de las ventas, que a su juicio refleja un entorno de estabilidad, confianza para la inversión y compromiso con la generación de empleo.

Las ventas nacionales de 2025 sumaron 265 000 millones de dólares, un 8,2% más que en 2024. Las ventas registradas en comprobantes electrónicos alcanzaron 26 850 millones en septiembre de 2026, un 15,9% más que en el mismo mes de 2025, según el Servicio de Rentas Internas.

La estrategia del Black Friday en las ventas previas a Navidad

Este año, el Black Friday será el 20 de noviembre y no en la última semana del mes, como era costumbre, porque el 29 de noviembre habrá elecciones.

Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, explica que el consumo cae el fin de semana previo a un proceso electoral, porque la gente no acostumbra salir de compras. Como las ofertas del Black Friday se extienden hasta el sábado e incluso el domingo, no convenía realizarlo el 27 de noviembre, dice.

Para la Fedecámaras, el cambio de fecha permite coordinar mejor las promociones y ofrecer a las familias una experiencia de compra tranquila y planificada. El objetivo principal, según el gremio, es dinamizar la economía nacional de forma organizada: que noviembre registre un movimiento comercial importante y que diciembre mantenga después el comportamiento propio de la temporada navideña.

La Cámara de Comercio de Guayaquil detalla que las ventas de la semana de Black Friday de 2025 crecieron 15,1% interanual, y las del Cyber Monday, 26,3%. Según el gremio, la oferta se adelanta en el mercado ecuatoriano y el consumidor responde cuando encuentra descuentos o condiciones de financiamiento atractivas.

El comportamiento de Black Friday de los últimos años demuestra que una parte de las compras que antes se concentraba en diciembre puede trasladarse hacia noviembre.

Según el directivo de Corporación Favorita, más que trasladar ventas de un mes a otro, se observa que estas fechas -como el Black Friday- amplían las oportunidades para que los clientes adelanten compras planificadas, aprovechen promociones y distribuyan mejor su presupuesto durante la temporada.

Nelly Vinueza, directora ejecutiva de la Asociación de Almacenes Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), considera que el 20 de noviembre será una buena fecha para el consumidor y para dinamizar el sector comercial. Para entonces, los ecuatorianos ya habrán cobrado su quincena y el decimotercer sueldo, cuyo pago anticipado dispuso el presidente Daniel Noboa.

La Fedecámaras coincide en que ese pago puede generar una mayor disponibilidad de recursos en los hogares antes de esta jornada. “Eso puede favorecer el consumo, aunque el comportamiento final dependerá de las decisiones de los consumidores y de las promociones que planteen las empresas”.

Para el gremio, el Black Friday puede ampliar la ventana comercial, porque el objetivo es que noviembre tenga una dinámica comercial importante y que posteriormente diciembre mantenga el comportamiento propio de la temporada navideña.

¿Qué se vende en el Black Friday?

Para el Black Friday de 2026, la Asadelec se organizó para ofrecer línea blanca y electrodomésticos. Su directora ejecutiva, Nelly Vinueza, explica que las 10 marcas de almacenes del gremio participarán en esta campaña del 20 de noviembre, con 950 puntos de venta en el país.

El sector espera vender ‘electromenores’, como freidoras, licuadoras, planchas, así como lavadoras, secadoras, refrigeradoras, cocinas, equipos de audio, motos, celulares, computadoras y tablets. También televisores, aunque estos ya se vendieron entre abril y julio por el Mundial de Fútbol.

Este gremio espera tener un crecimiento que supere el 10% de sus ventas frente al año pasado cuando comercializó 128 000 unidades en todos los segmentos.

Robalino señala que el Black Friday también incluye muebles e incluso automóviles, porque el carro se convirtió en un bien necesario para el trabajo. Los viajes, las actividades turísticas y los restaurantes son otros rubros que esta jornada puede incentivar.

Las ventas de noviembre y diciembre

Para el cierre del año, la Cámara de Comercio de Guayaquil espera un buen desempeño de los sectores vinculados tradicionalmente al consumo de esta época: electrodomésticos, tecnología, vestimenta, alimentos, juguetes, restaurantes y servicios.

En 2025, noviembre y diciembre concentraron cerca del 22% de las ventas anuales. Noviembre registró aproximadamente 22 069 millones de dólares y diciembre, alrededor de 33 122 millones. “Esto muestra que diciembre todavía tiene un peso considerablemente mayor, aunque una parte creciente de las compras de fin de año ya se realiza antes”.

Estas cifras incluyen toda la actividad económica formal y sirven como referencia del movimiento general de fin de año, por lo que no deben interpretarse como ventas exclusivamente navideñas. En el sector comercio, diciembre de 2025 registró aproximadamente 12 560 millones de dólares; así refleja el fuerte peso que mantiene el último mes del año dentro de la temporada comercial.

La Cámara proyecta, de forma preliminar, un crecimiento del comercio de entre 7% y 10% en los dos últimos meses de 2026 frente a 2025, dentro de un rango prudente.

El crecimiento de las ventas en Ecuador

Preguntas sobre las ventas de Navidad adelantadas en Ecuador