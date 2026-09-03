Ventas en Ecuador crecen 19,1% en agosto de 2026 y llegan a 25 725 millones de dólares

Las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos en Ecuador alcanzaron 25 725 millones de dólares en agosto de 2026, un 19,1% más que en el mismo mes de 2025, cuando sumaron 21 601 millones de dólares. La cifra recoge operaciones facturadas por diferentes actividades económicas, desde comercio y transporte hasta minería, electricidad, servicios profesionales, actividades inmobiliarias y turismo.

Es decir, no se trata únicamente de cuánto vendieron tiendas, supermercados o restaurantes. Estos registros permiten observar el dinero facturado en una parte amplia de la actividad formal del país. Por eso, su evolución sirve como una señal para entender cómo se está moviendo la economía, aunque un crecimiento de las ventas no significa automáticamente que los hogares tengan más ingresos, que el empleo aumente en igual proporción o que toda la producción haya crecido 19,1%.

Las ventas en Ecuador aceleraron su crecimiento en agosto

La diferencia entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026 fue de 4 124 millones de dólares. El incremento también superó el ritmo observado un mes antes.

En julio de 2026, las ventas habían alcanzado 25 607,3 millones de dólares y registraron un crecimiento interanual de 16,7%. El 4 de agosto, EL COMERCIO detalló que especialistas consultados advertían que el incremento de la facturación debía analizarse junto con otros indicadores para determinar cuánto respondía a una expansión real de la actividad económica.

Entre ellos están los precios. Una empresa puede facturar más porque vende una mayor cantidad de productos o servicios, pero también porque estos cuestan más. De allí que las cifras de facturación sean una pieza para analizar la economía, pero no sustituyan indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), el empleo o la inflación.

Para una familia, un trabajador o un pequeño negocio, el comportamiento sí tiene implicaciones. Si las empresas venden más de manera sostenida, pueden necesitar mayor producción, inventario, transporte, proveedores o personal. El impacto sobre el bolsillo dependerá de que ese movimiento termine trasladándose hacia empleo e ingresos y no solamente hacia una mayor facturación.

Minería encabeza el aumento y el comercio crece 24%

El crecimiento de agosto estuvo distribuido de manera desigual entre las actividades económicas. Minas y canteras registraron el mayor incremento frente al mismo mes de 2025, con 96,9%.

Transporte y almacenamiento aumentaron 26,9%, mientras el comercio creció 24%. El suministro de electricidad registró un avance de 20,8%.

El turismo, que articula actividades como alojamiento, alimentación y otros servicios relacionados con los visitantes, presentó un crecimiento de 18,3%. Las actividades profesionales aumentaron 14,3% y las inmobiliarias, 13,5%.

La composición del crecimiento ayuda a entender por qué una cifra nacional puede sentirse de forma distinta dependiendo de la actividad de cada persona. Un mayor movimiento comercial, por ejemplo, puede incrementar los pedidos a distribuidores y proveedores; mientras un aumento del transporte y almacenamiento puede reflejar una mayor circulación de productos.

Ese encadenamiento es relevante para pequeños negocios y trabajadores porque una venta realizada por una empresa puede convertirse posteriormente en una compra a otra. Sin embargo, para determinar si esa dinámica está generando mejores condiciones para los hogares también será necesario observar el comportamiento del mercado laboral y de los ingresos.

Zamora Chinchipe lidera el crecimiento de las ventas

El aumento tampoco ocurrió con la misma intensidad en todo Ecuador. Zamora Chinchipe encabezó el crecimiento provincial de las ventas, con un incremento interanual de 74,8%.

Después aparecen Orellana, con 33,7%; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 32,3%; Cañar, con 28,1%; Morona Santiago, con 28%; Pastaza, con 26%; Sucumbíos, con 25,8%; y Pichincha, con 25,6%.

La presencia de varias provincias amazónicas entre las de mayor crecimiento coincide con el fuerte incremento registrado por minas y canteras. Esto también obliga a diferenciar entre el porcentaje de crecimiento y el volumen total facturado: una provincia puede registrar una variación elevada al partir de una base de comparación menor que la de los principales centros económicos del país.

La evolución de los últimos meses muestra una aceleración de la facturación. Las ventas crecieron 16,5% interanual en junio, 16,7% en julio y 19,1% en agosto.

Preguntas frecuentes sobre el crecimiento de las ventas en Ecuador en agosto de 2026:

❓ ¿Cuánto vendieron las empresas en Ecuador durante agosto de 2026? Las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron 25 725 millones de dólares.

La cifra fue 19,1 % superior a la de agosto de 2025, cuando se registraron 21 601 millones de dólares. Esto representa un incremento interanual de 4 124 millones. ❓ ¿Que las ventas crezcan 19,1 % significa que la economía creció en la misma proporción? No. El aumento de la facturación no equivale directamente al crecimiento de la economía.

Las empresas pueden facturar más porque venden mayores cantidades, porque aumentaron los precios o por una combinación de ambos factores. Para evaluar el desempeño económico también deben observarse indicadores como el PIB, la inflación, el empleo y los ingresos. ❓ ¿Qué actividades económicas registraron los mayores aumentos? Minas y canteras encabezaron el crecimiento, con un incremento interanual de 96,9 %.

También aumentaron transporte y almacenamiento, con 26,9 %; comercio, con 24 %; electricidad, con 20,8 %; turismo, con 18,3 %; actividades profesionales, con 14,3 %; e inmobiliarias, con 13,5 %. ❓ ¿Qué provincia registró el mayor crecimiento de las ventas? Zamora Chinchipe, con un aumento interanual de 74,8 %.

Le siguieron Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar, Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos y Pichincha. Un porcentaje elevado, sin embargo, no significa necesariamente que una provincia tenga el mayor volumen de ventas, pues puede partir de una base de comparación menor. ❓ ¿Cómo puede beneficiar a los hogares que las empresas vendan más? El beneficio dependerá de que la mayor actividad se traduzca en más producción, empleo e ingresos.

Si las ventas aumentan de manera sostenida, las empresas pueden requerir más inventario, transporte, proveedores o trabajadores. Sin embargo, una mayor facturación por sí sola no garantiza que el empleo o los ingresos de las familias aumenten en la misma proporción.

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