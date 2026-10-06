Ventas en Ecuador crecieron 15,9% en septiembre de 2026, según el SRI

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Las ventas registradas desde el 1 al 30 de septiembre de 2026 sumaron 26 850 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 15,9% frente al mismo mes de 2025, según el reporte emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La cifra equivale a 3 689,2 millones de dólares adicionales en comparación con septiembre del 2025, indicó la entidad tributaria con base en los comprobantes electónicos de esas ventas.
De acuerdo con el informe, el incremento refleja un mayor dinamismo en distintas actividades económicas del país.
Entre los sectores con mayor crecimiento figuran cinco actividades:
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El aumento de las ventas también se observó en varias provincias. Orellana encabezó la lista con un crecimiento de 32,4%. Detrás se ubicaron Los Ríos, con 31,2%; Santa Elena, con 29,8%; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 28,6%; y Sucumbíos, con 28,0%.
Según el SRI, estos resultados reflejan una mayor actividad en sectores relacionados con la producción, el comercio y los servicios, así como un desempeño favorable en distintas zonas del país.