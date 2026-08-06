Ecuador mantiene devolución del IVA con cambios del SRI para adultos mayores

Los adultos mayores y personas con discapacidad que solicitan la devolución del IVA en Ecuador deben ajustarse a las nuevas categorías habilitadas por el SRI. Desde febrero de 2026, transporte, movilidad y comunicación dejaron de formar parte de los rubros que pueden registrarse para solicitar el beneficio. Ahora, el sistema admite únicamente gastos de alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación.

El cambio afecta directamente a las facturas que pueden utilizar los beneficiarios para recuperar el impuesto. Gastos como combustible y telefonía móvil, por ejemplo, ya no pueden incluirse en una solicitud. El monto máximo mensual para los adultos mayores, sin embargo, se mantiene en 144,60 dólares durante 2026.

IVA y SRI cambian el beneficio para adultos mayores en Ecuador

La modificación está relacionada con la actualización de la guía para la devolución del IVA realizada el 13 de febrero de 2026. El cambio redujo las categorías disponibles en el sistema del SRI para clasificar las facturas electrónicas que respaldan una solicitud.

Actualmente, las cinco categorías habilitadas son alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación. Esto significa que no todas las compras que generan IVA pueden utilizarse para obtener una devolución, incluso cuando hayan sido realizadas por una persona que cumple los requisitos para acceder al beneficio.

Entre los gastos excluidos están transporte, movilidad y comunicación. En la práctica, esto deja fuera consumos como gasolina y servicios de telefonía móvil.

La devolución está dirigida a personas adultas mayores de 65 años y personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, las compras deben cumplir con las condiciones establecidas por la normativa y estar respaldadas por comprobantes emitidos a nombre del beneficiario.

Adultos mayores pueden recuperar hasta 144,60 dólares al mes

El cambio en las categorías no modificó el límite mensual establecido para 2026. Una persona adulta mayor puede recibir como máximo 144,60 dólares al mes por concepto de devolución del IVA.

El límite se calcula a partir de dos salarios básicos unificados y la tarifa vigente del IVA. Para 2026, el salario básico es de 482 dólares y la tarifa general del impuesto se mantiene en 15%.

En el caso de las personas con discapacidad, el monto al que pueden acceder depende del porcentaje de discapacidad reconocido y de las condiciones previstas en la normativa tributaria.

El beneficio tiene carácter personal. Por esta razón, las facturas utilizadas para solicitar la devolución deben corresponder a compras efectuadas para uso o consumo del propio beneficiario.

SRI ha devuelto 184,6 millones de dólares en 2026

La reducción de categorías ocurre mientras la devolución del IVA mantiene una importante demanda entre los grupos prioritarios.

Hasta mediados de junio de 2026, el SRI había transferido 184,6 millones de dólares a adultos mayores y personas con discapacidad por este concepto.

Según se detalló en este Medio en junio de 2026, el cambio aplicado por el SRI redujo los rubros habilitados para la devolución y dejó fuera consumos relacionados con transporte, movilidad y comunicación.

La devolución puede solicitarse por un período mensual concluido o acumular varios períodos dentro de un mismo trámite. También es posible presentar más de una solicitud correspondiente al mismo mes cuando existan nuevos comprobantes que no hayan sido registrados anteriormente y todavía haya saldo disponible dentro del límite de devolución.

Así se solicita la devolución del IVA por Internet

Las personas que cuentan con facturas electrónicas pueden realizar el trámite mediante SRI en Línea.

Una vez dentro de la plataforma, el beneficiario debe ingresar al apartado de devoluciones y seleccionar la opción correspondiente para adultos mayores o personas con discapacidad. Después debe escoger las facturas electrónicas emitidas a su nombre, registrar el valor del IVA solicitado y seleccionar la categoría a la que pertenece cada gasto.

Este último paso adquiere especial importancia con las reglas vigentes en 2026, debido a que el sistema únicamente permite utilizar las cinco categorías habilitadas.

Una vez enviada la solicitud, el SRI genera un número de trámite que permite al beneficiario consultar posteriormente el estado del proceso. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria registrada ante la Administración Tributaria.

Cuándo se debe realizar el trámite presencial

La atención presencial se mantiene para determinados casos, principalmente cuando existen comprobantes físicos emitidos antes de noviembre de 2022.

Para realizar este procedimiento, el beneficiario debe presentar su documento de identidad, la solicitud correspondiente y los comprobantes originales que respaldan las compras incluidas en el trámite.

Las facturas electrónicas, en cambio, se gestionan mediante el sistema en línea y deben estar emitidas a nombre de la persona que solicita la devolución.

La devolución también puede aplicarse al momento de comprar

Los adultos mayores y personas con discapacidad cuentan además con el mecanismo de devolución automática del IVA. A diferencia del procedimiento tradicional, esta modalidad permite aplicar el beneficio directamente al realizar una compra en un establecimiento autorizado.

Para utilizarla, el beneficiario debe completar previamente el proceso de habilitación ante el SRI y obtener un código de confirmación. Cuando realiza una compra en un comercio autorizado, el sistema verifica la información y aplica el beneficio si los productos adquiridos cumplen las condiciones establecidas.

La devolución automática no elimina el mecanismo tradicional. Los beneficiarios pueden continuar presentando solicitudes mediante SRI en Línea para las compras que correspondan, siempre que las facturas pertenezcan a las categorías habilitadas y cumplan los requisitos establecidos para la devolución.

Preguntas frecuentes sobre la devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad: