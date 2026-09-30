Black Friday se adelanta por las elecciones en Ecuador

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Viernes Negro o Black Friday ya no se realizará en la última semana de noviembre. La jornada comercial se adelantará al viernes 20 de noviembre de 2026, debido a que este año coincidirá con las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

La nueva fecha fue anunciada por la Cámara de Comercio de Guayaquil la mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026, horas después de que el presidente Daniel Noboa anunciara que se adelantará el pago del décimo tercer sueldo para trabajadores del sector público.

Motivo por el que se adelanta Black Friday

El sector de electrodomésticos de Ecuador tomó la decisión de adelantar el Black Friday del 27 de noviembre, al 20 de noviembre para este 2026.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que el cambio de fecha se da porque coincide con las elecciones seccionales del 29 de noviembre. “Esto perjudica porque las personas tienen que viajar, porque tienen que preparar ciertas actividades en ese fin de semana y esto puede ser un golpe tanto para los comercios como para las personas que se quedarían sin aprovechar al máximo estos grandes descuentos”, explicó en rueda de prensa esta mañana.

González indicó que es una fecha importante para el sector económico del país, ya que se genera un dinamismo. “Es una fecha en la que ganan los consumidores, ganan los comercios porque pueden reducir inventarios, pueden aumentar las ventas“, dijo.

Cadenas que participarán en Black Friday

Gabriel Chavira, vocero la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), dijo que este año las cadenas que participarán en el Black Friday son Artefacta, Crecos, Comandato, Jaher, Japón, Orve Hogar, La Ganga, Marcimex, Sukasa, y Todo Hogar.

Por su parte, Roberto Bigalli El, country Manager de Artefacta, explicó que las cadenas comerciales se preparan con hasta un año de anticipación para este evento. Desde enero las empresas planifican compras específicas y negocian con sus proveedores para conseguir precios que les permitan mantener determinadas ofertas durante un período corto.

Black Friday coincide con feriado

Los empresarios destacaron como un factor favorable que el Black Friday coincida con el feriado del 20 de noviembre, declarado por el presidente Daniel Noboa el pasado 22 de septiembre de 2026. La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 507, se aplicará tanto al sector público como al privado.

Según los considerandos del decreto, la suspensión de la jornada busca incentivar los desplazamientos dentro del país y la participación ciudadana en las actividades del Festival Internacional de Artes Vivas Loja. El Ejecutivo también plantea como objetivo promover el turismo y las actividades económicas relacionadas con ese sector.

Lea también: Ecuador suma un nuevo día de descanso en septiembre y así quedan los feriados de 2026

El dinamismo económico con el Black Friday

En los últimos años el Black Friday ha ganado terreno en Ecuador. Grandes cadenas comerciales y plataformas digitales lanzan ofertas especiales para atraer clientes y estimular las ventas del sector minorista.

Este adelanto se anuncia horas después de que el presidente Daniel Noboa anunciara el adelanto del adelanto del pago del décimo tercer sueldo, o bono navideño para trabajadores del sector público al 16 de noviembre.

El Mandatario presentó la medida como una decisión que busca considerar la situación de los hogares ecuatorianos. En su anuncio, el Presidente reconoció que tomar esta decisión no resulta sencillo. Sin embargo, señaló que conoce lo que representa este ingreso para miles de familias del país.

En 2025, Noboa también adelantó el pago del décimo tercer sueldo para el 14 de noviembre y señaló que se trataba de un incentivo para impulsar las ventas en el Viernes Negro.

Preguntas frecuentes del Black Friday en Ecuador

❓¿Cuándo será el Black Friday 2026 en Ecuador?

El Black Friday 2026 se realizará el viernes 20 de noviembre, una semana antes de la fecha inicialmente prevista.

La Cámara de Comercio de Guayaquil anunció el cambio el 30 de septiembre de 2026. El adelanto responde a que las elecciones seccionales están previstas para el 29 de noviembre, fecha que coincide con el fin de semana posterior al Black Friday originalmente programado.

❓¿Por qué se adelantó el Black Friday 2026 en Ecuador?

El Black Friday se adelantó para evitar que las elecciones seccionales del 29 de noviembre afecten la jornada comercial.

Según Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los desplazamientos de personas y las actividades relacionadas con las elecciones podrían reducir la afluencia de consumidores y afectar las ventas durante ese fin de semana.

❓¿Qué cadenas participarán en el Black Friday 2026?

Las cadenas de electrodomésticos anunciadas para participar son Artefacta, Crecos, Comandato, Jaher, Japón, Orve Hogar, La Ganga, Marcimex, Sukasa y Todo Hogar.

Gabriel Chavira, vocero de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), confirmó la participación de estas empresas en la jornada comercial de 2026.

❓¿El Black Friday 2026 coincidirá con un feriado en Ecuador?

Sí. El Black Friday se realizará el viernes 20 de noviembre, fecha declarada como feriado nacional para los sectores público y privado.

El feriado fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 507, firmado el 22 de septiembre de 2026. El Gobierno señaló que la medida busca incentivar los desplazamientos dentro del país, el turismo y la participación en el Festival Internacional de Artes Vivas Loja.

❓¿Cómo se preparan las empresas para el Black Friday en Ecuador?

Las cadenas comerciales pueden prepararse con hasta un año de anticipación, mediante compras específicas y negociaciones con proveedores.

Roberto Bigalli El, country manager de Artefacta, explicó que desde enero las empresas planifican sus compras y negocian precios con proveedores para poder ofrecer descuentos durante un período limitado.

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