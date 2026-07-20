WTI sube por nuevos ataques en Irán y vuelve la mirada hacia los combustibles en Ecuador

El precio del West Texas Intermediate (WTI), referencia para la comercialización del crudo ecuatoriano, llegó este lunes 20 de julio de 2026 a 84 dólares por barril, con un incremento aproximado del 3,26 %. Por otro lado, el crudo Brent, principal referencia internacional, superó los 90 dólares. Durante la apertura de los mercados europeos, se ubicó en 90,84 dólares por barril, después de alcanzar los 91,42 dólares durante la madrugada.

Este aumento responde al agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y al temor de que los enfrentamientos interrumpan el transporte de petróleo y combustibles a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. La preocupación por el suministro creció tras una nueva ola de bombardeos por parte del Ejército de Estados Unidos contra Irán.

Conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones

La operación militar estadounidense comenzó tras la muerte de militares en ataques atribuidos a fuerzas iraníes en Jordania e Irak. El Comando Central de Estados Unidos indicó que estos ataques buscan reducir las capacidades militares utilizadas por Irán para amenazar a buques comerciales y embarcaciones civiles que transitan por el estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán lanzó ataques contra posiciones estadounidenses en países del Golfo.

La intensificación de las hostilidades aumentó la percepción de riesgo entre los operadores petroleros. El mercado teme que los ataques afecten instalaciones energéticas, embarcaciones, puertos o rutas utilizadas para movilizar crudo desde Medio Oriente hacia los principales centros de consumo.

Situación crítica en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre el petróleo. Antes del conflicto, transitaba alrededor de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

A pesar de la posibilidad de retomar negociaciones, la continuidad de los ataques mantiene una presión alcista sobre el petróleo. Este encarecimiento también vuelve a cobrar importancia para Ecuador, que revisará antes del 12 de agosto los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel prémium.

Revisión de precios de combustibles en Ecuador

Según información publicada el 13 de julio de 2026 por EL COMERCIO, los precios actuales permanecerán vigentes hasta el 11 de agosto. Durante este período, las gasolinas Extra y Ecopaís se comercializan en 3,265 dólares por galón y el diésel prémium tiene un precio de 3,204 dólares por galón. La gasolina Súper registra un precio referencial de 5,61 dólares por galón.

Mecanismos para ajustar precios

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) realizará una nueva actualización con base en la evolución del mercado internacional. Si las condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 444 se cumplen nuevamente, podrá aplicarse otra vez el mecanismo excepcional; si no es así, se retornará al sistema ordinario de bandas.

El sistema permite aumentos hasta el 5 % mensual.

Reducciones hasta el 10 %, según evolución internacional.

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, explicó que la nueva fórmula busca trasladar al mercado ecuatoriano las reducciones internacionales cuando se cumplen las condiciones técnicas. Sin embargo, una subida sostenida del crudo podría ejercer mayor presión sobre la siguiente actualización.

Efectos económicos para Ecuador

Ecuador enfrenta un doble efecto por el alza del petróleo. Un precio más alto puede generar mayores ingresos por exportación siempre que mantenga sus volúmenes. Sin embargo, también importa una parte importante de los derivados que consume. Una subida sostenida puede elevar el costo de esas compras y encarecer el transporte marítimo y seguros para cargamentos considerados riesgosos.

Observación continua del mercado

Durante los próximos días, los operadores observarán la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la situación en el estrecho de Ormuz. Una prolongación del bloqueo o nuevos ataques podrían mantener los precios elevados o provocar nuevas subidas. Por otro lado, una apertura podría disminuir la presión sobre el mercado.

Preguntas frecuentes sobre el alza del precio del petróleo y su impacto en Ecuador:

❓ ¿Por qué subió el precio del petróleo este 20 de julio de 2026? Por el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La escalada militar aumentó el temor de que se interrumpa el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Esta incertidumbre impulsó el precio del WTI hasta los 84 dólares por barril y del Brent por encima de los 90 dólares. ❓ ¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué influye en el precio del petróleo? Es una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo.

Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Cualquier riesgo de interrupción en esta vía genera preocupación por el abastecimiento global y presiona al alza los precios del crudo. ❓ ¿El aumento del petróleo puede afectar el precio de los combustibles en Ecuador? Sí, podría influir en la próxima revisión de precios.

La ARCH actualizará los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel prémium antes del 12 de agosto. Si el petróleo mantiene una tendencia alcista y se cumplen las condiciones establecidas en la normativa, el incremento internacional podría reflejarse en los combustibles. ❓ ¿Cómo impacta un petróleo más caro en la economía ecuatoriana? Puede aumentar los ingresos por exportaciones, pero también elevar los costos de importación.

Ecuador exporta petróleo, por lo que un mayor precio puede incrementar sus ingresos. Sin embargo, también importa derivados, por lo que un alza sostenida puede encarecer las compras de combustibles, además del transporte marítimo y los seguros asociados a estas operaciones. ❓ ¿Qué factores determinarán la evolución del precio del petróleo en los próximos días? La evolución del conflicto en Medio Oriente y la situación en el estrecho de Ormuz.

Los mercados seguirán de cerca las acciones de Estados Unidos e Irán. Si continúan los ataques o se afecta el tránsito por el estrecho de Ormuz, los precios podrían mantenerse elevados o seguir subiendo. En cambio, una reducción de las tensiones podría aliviar la presión sobre el mercado petrolero.

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