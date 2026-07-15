Irán ratifica el cierre del estrecho de Ormuz tras nueva ofensiva de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este miércoles 15 de julio que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos detenga sus ataques. Esta declaración se produjo tras el anuncio de Washington sobre un nuevo bloqueo naval en esta ruta estratégica para el comercio energético mundial.

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Tensión creciente entre Irán y Estados Unidos

El pronunciamiento ocurrió en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países. Estados Unidos intensificó sus operaciones militares cerca del estrecho de Ormuz, mientras Irán reafirmó su control sobre ese paso marítimo. La IRGC advirtió que mantendrá la restricción mientras continúen las acciones estadounidenses.

Comunicado de la Guardia Revolucionaria

La Guardia Revolucionaria difundió un comunicado, publicado por la agencia iraní Tasnim, vinculada a ese cuerpo militar. En el texto afirmó que el estrecho de Ormuz “permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos”. En tiempos de paz, por este estrecho circula alrededor del 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que lo convierte en uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de energía.

Advertencias sobre las consecuencias del bloqueo

La IRGC también lanzó una advertencia sobre las consecuencias del bloqueo. En otro comunicado sostuvo que “el enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos”. El mismo texto añadió que “las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie”.

Aumento de la tensión militar

Teherán emitió estos mensajes después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara, a través de la red social X, sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en zonas costeras de Irán. La operación militar estadounidense se prolongó durante aproximadamente siete horas. Sin embargo, Irán aseguró que ningún buque resultó impactado durante esa ofensiva.

Reacciones ante la reanudación del bloqueo naval

La tensión aumentó nuevamente tras la reanudación del bloqueo naval. La Guardia Revolucionaria afirmó que, durante los ataques registrados entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, ningún barco “se atrevió a cometer infracciones ni a acompañar a Estados Unidos”. Además, la IRGC señaló que Estados Unidos mantiene más de 50 mil militares desplegados en Oriente Medio con el objetivo de reducir las capacidades militares iraníes.

Nuevas medidas por parte de EE.UU.

La tensión se intensificó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reanudar el bloqueo contra los buques que se dirigen hacia Irán o salen de ese país. La medida entró en vigor el martes a las 16:00 horas (hora del este de Estados Unidos). Un día antes, Trump anunció que restablecería el bloqueo naval contra Irán y también indicó que Washington solicitaría una compensación del 20 % por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Impacto en las relaciones internacionales

Posteriormente, el mandatario afirmó que ese pago podría concretarse mediante “acuerdos comerciales y de inversión” entre los Estados del Golfo y Estados Unidos. La guerra atraviesa una nueva fase desde la semana pasada, cuando Trump dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con la República Islámica, documento firmado por él el 17 de junio. El presidente estadounidense justificó esa decisión al denunciar los persistentes ataques de Teherán contra embarcaciones que navegan por el estrecho.

Conflicto regional ampliado

El conflicto también se ha extendido a varios países de Oriente Medio. Según información proporcionada, Irán ha dirigido ataques contra esos Estados por considerarlos aliados de Washington.

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